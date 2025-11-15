PHOTOS: La Zarzuela acoge el estreno de EL POTOSÍ SUBMARINO

Get Access To Every Broadway Story



El Teatro de la Zarzuela recupera El Potosí Submarino, la audaz y satírica zarzuela cómico-fantástica de Emilio Arrieta y García Santiesteban, ausente de los escenarios desde hace nada menos que 130 años. Esta nueva producción, integrada en el proyecto de Recuperación del Patrimonio, llega en una versión firmada por Rafael R. Villalobos, responsable también de la dirección de escena y el vestuario, con la dirección musical de Iván López Reynoso al frente de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Diez funciones —del 19 al 30 de noviembre— devolverán a la vida una obra estrenada en 1870 y que, bajo su apariencia juliovernesca, conecta con temas tan vigentes como la corrupción, la ambición y el tráfico de influencias.

Villalobos traslada la acción desde la España de 1870 a la España de 1993, el “año de resaca” tras los fastos del 92 y antesala de escándalos bursátiles, especulación y un país empeñado en aparentar modernidad. Sin alterar el fondo satírico del libreto, el director recupera el espíritu corrosivo del original para reforzar su lectura contemporánea, manteniendo casi intactos los números musicales —incluida la célebre “Canción del cable”— y subrayando la pertinencia de un argumento que satiriza la obsesión por la riqueza fácil. El montaje invita así a reír, pero también a incomodarse ante el espejo que la obra tiende al presente.

La producción culmina un largo trabajo de investigación iniciado por María Encina Cortizo y desarrollado junto al musicólogo Enrique Mejías, cuyo estudio de las fuentes históricas y musicales conservadas en la SGAE permitió reconstruir la partitura empleada hoy. Villalobos articula esta recuperación desde el sarcasmo, la ironía y un profundo respeto por el original, rescatando el humor melancólico con el que Arrieta y Santiesteban dibujaron ese “disparate nacional” tan reconocible en nuestra cultura. El Coro Titular del Teatro de la Zarzuela y un extenso elenco de primeras voces —entre ellos Manel Esteve, Enric Martínez-Castignani, Carolina Moncada, Nuria García Arrés, Alejandro del Cerro, Enrique Ferrer, María Rey-Joly, Irene Palazón, Mercedes Gancedo, Laura Brasó, José Luis Sola y Rafa Castejón— dan vida a este universo submarino poblado de intrigas, naufragios fingidos y ambiciones desatadas.

El montaje destaca además por su apuesta por la sostenibilidad: alrededor del 50% de la escenografía y vestuario provienen de materiales reutilizados de los fondos del propio Teatro de la Zarzuela, incluyendo elementos de La violación de Lucrecia, también dirigida por Villalobos en 2023. La escenografía de Emanuele Sinisi, la iluminación de Felipe Ramos y las videocreaciones de María Cañas dan forma a un fondo marino vibrante que sirve de marco a una historia que combina perlas, corales y cloacas del Estado. Entre el humor, la crítica y la evocación histórica, El Potosí Submarino emerge como uno de los proyectos de recuperación más ambiciosos de la temporada.



