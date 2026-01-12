PHOTOS: Coque Malla protagoniza el estreno de LA ÓPERA DE LOS 3 CENTAVOS

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria se prepara para recibir uno de los montajes más ambiciosos de la temporada. Los días 29 y 30 de enero tendrá lugar el estreno absoluto de LA ÓPERA DE LOS TRES CENTAVOS, una producción de Barco Pirata y unahoramenos en coproducción con el Auditorio de Las Palmas. Bajo la dirección de Mario Vega, esta revisión del clásico de Bertolt Brecht y Kurt Weill aterriza en la actualidad con una propuesta que combina el cinismo, el humor negro y una crítica social más necesaria que nunca.

La obra, escrita originalmente en 1928, nos sumerge en un Londres de entreguerras donde la línea entre la legalidad y el crimen se difumina. En este escenario, Coque Malla encarna a Macheath, conocido como Mackie Navaja, un delincuente carismático que controla los bajos fondos con mano de hierro. Su imperio de burdeles y crímenes se ve amenazado cuando decide casarse en secreto con Polly, la hija de Jonathan Peachum, un hombre que ha hecho de la explotación de los mendigos un negocio extremadamente rentable.

Esta versión resalta la visión de Brecht sobre el capitalismo, presentándolo como una maquinaria de delito organizado donde la supervivencia depende de quién explota mejor al prójimo. La puesta en escena huye del sentimentalismo para ofrecer una atmósfera grotesca, donde los personajes se mueven por intereses oscuros y la traición es la moneda de cambio habitual. Es un retrato crudo del abuso de poder y la miseria, donde incluso el perdón real final se presenta como un giro irónico que subraya la corrupción del sistema.

El apartado musical es un pilar fundamental de esta producción. Con dirección musical de Miguel Malla, la obra cuenta con una banda en directo que da vida a las composiciones de Weill, una música que acompaña el relato con sarcasmo y evita que el espectador se acomode, reforzando la crítica feroz que late en cada escena.

El elenco que acompaña a Coque Malla destaca por su solidez, contando con intérpretes de la talla de Carmen Barrantes, Omar Callicchio, Cristina García, Andrea Guasch, Paula Iwasaki, Miquel Mars y Pablo Novoa, con el respaldo de Dulcinea Juárez como cover. Juntos construyen este universo de mendigos, prostitutas y policías corruptos que pronto comenzará a viajar por todo el país.

Tras su presentación oficial en Gran Canaria, la producción iniciará una extensa gira nacional que llevará este "matadero" humano a escenarios de Tenerife, Bilbao, Murcia, Villena, Elche, Narón, Vitoria, Málaga, Valladolid y El Prat de Llobregat, entre otros. Se trata de una oportunidad única para ver cómo el humor feroz se convierte en el arma definitiva contra la desesperanza en uno de los títulos más icónicos de la historia del teatro universal.

