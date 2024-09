PHOTO: COME FROM AWAY se presenta en el Teatro Marquina de Madrid

Get Access To Every Broadway Story



COME FROM AWAY llega directamente a la capital desde Buenos Aires de la mano de The Stage Company, la productora responable de este espectáculo. Esta mañana hemos podido ver un avance del show, que ha contado con la presencia de algunos de los habitantes reales del pueblo de Gander.

COME FROM AWAY cuenta la historia de 7.000 personas varadas en la pequeña ciudad de Gander, Terranova, después de que todos los vuelos hacia Estados Unidos se quedaran en tierra el 11 de septiembre de 2001. A medida que la gente de Terranova da la bienvenida a los "venidos de lejos" en su comunidad, los pasajeros y los lugareños van procesando lo que ha sucedido mientras encuentran amor, risas y nuevas esperanzas en los improbables y duraderos lazos que van forjando.

El libreto, música y canciones pertenecen a Irene Sankoff y David Hein, con adaptación de Carla Calabrese y Marcelo Kotliar. La dirección musical es de Santiago Rosso, la dirección vocal de Sebastián Mazzoni. El diseño de coreografía es de Agustín Pérez Costa, el de arte y escenografía de Tadeo Jones. El vestuario fue diseñado por Silvana Morini. El sonido es de Eugenio Mellano Lanfranco y las luces de Gonzalo González. La dirección de producción es de Sergio Albertoni. La dirección general es de Carla Calabrese.

El reparto de COME FROM AWAY en Madrid estará formado por practicamente todo el reparto de Buenos Aires: Gabriela Bevacqua (Beulah, pasajera Delores y otros), Carla Calabrese (Janice, Azafata y otros) Fede Couts (Bob y otros), Sebastián Holz (Oz, Rabino y otros), Mela Lenoir (Beverly, Anette y otros), Fernando Margenet (Nick, Dwight y otros), Argentino Molinuevo (Kevin T, Transportista Garth), Edgardo Moreira (Alcalde Claude, Alcalde Derm, Pasajero y otros), Silvina Nieto (Hanna, Margie, Pasajera y otros), Agustín Pérez Costa (Swing y Bailarín escocés), Fátima Seidenari (Swing), Silvana Tomé ( Bonnie, Martha y otros), Manu Victoria (Kevin J, Dwight), Lali Vidal (Terry, Swing) y Pato Witis (Micky, Swing). Pepa Lucas (Diane, Crystal y otros) será la única actriz local de la compañía.

Fotos: Nacho García (SweetMedia)



Pepa Lucas y Fernando Margenet

El reparto de COME FROM AWAY en Madrid

El reparto de COME FROM AWAY en Madrid

Mela Lenoir

El reparto de COME FROM AWAY en Madrid

El reparto de COME FROM AWAY en Madrid

El reparto de COME FROM AWAY en Madrid

El reparto de COME FROM AWAY en Madrid

Oz Fudge y Sebastián Holz

Claude Elliott y Edgardo Moreira

Los habitantes de Gander y parte del cast de COME FROM AWAY

Carla Calabrese y los habitantes de Gander

