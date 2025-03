MUFASA: EL REY LEÃ“N llega a Disney + el 26 de marzo

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



MUFASA: EL REY LEÓN, dirigida por Barry Jenkins, estará disponible en Disney + a partir del 26 de marzo tras su éxito en cines. La película ha superado los 700 millones de dólares en taquilla a nivel mundial y se encuentra entre las diez más taquilleras de 2024. En España, lideró la taquilla durante seis semanas consecutivas, alcanzando más de 20 millones de euros en recaudación.

El filme presenta nuevas canciones compuestas por Lin-Manuel Miranda, incluido el éxito viral "I always wanted a brother", ("Siempre he querido un hermano" en castellano). Periódicos como USA Today, The Times o Deadline Hollywood, la han descrito como "aventurera", "un musical deslumbrante" o "visualmente impactante".

En esta precuela, Rafiki cuenta la historia de Mufasa a Kiara, hija de Simba y Nala, con la compañía de Timón y Pumba. A través de recuerdos, la película muestra a un joven Mufasa, un cachorro huérfano que conoce a Taka, heredero de un linaje real. Juntos emprenden un viaje donde su lealtad será puesta a prueba mientras enfrentan una gran amenaza.

Comments