MARILIENDRE ya está disponible en Atresplayer

Ya está disponible en la plataforma Atresplayer la nueva serie de SUMA Content, MARILIENDRE, musical que hace un repaso por los temas más icónicos de los años 2000.

MARILIENDRE cuenta la historia de Meri Román, quien era una reina de la noche gay de Madrid, pero de eso han pasado ya más de 10 años. Ahora, a sus 35, es una diva destronada que vive atormentada por su pasado y aburrida en su mediocre presente. Tras la muerte de su padre, Meri reconecta con su séquito de amigos gays, rememorando su pasado y los temazos musicales que marcaron aquella época, mientras intenta definir su caótica vida y su identidad.

La serie cuenta con un reparto encabezado por Blanca Martínez acompañada por

Martin Urrutia, Carlos González, Omar Ayuso, Mariano Peña, Jorge Silvestre, Nina, Pepón Nieto, Piti Alonso, Jazz Vilá, Zack Gómez, Yenesi, Lola Rodríguez, Álvaro Jurado, Jorge Calvo, Mariona Terés, Jazz Vilá y Zack Gómez.

La serie es una creación de Javier Ferreiro con guion del mismo Ferreiro y Paloma Rando y Carmen Aumedes. Se trata de una producción de SUMA Content, productora encabezada por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Puedes ver la serie con una suscripción a Atresplayer y siguiendo este enlace.

