La V edición del Premio de Composición Teatro de la Zarzuela impulsa a los jóvenes talentos

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



El Teatro de la Zarzuela ha abierto la convocatoria de la quinta edición de su Premio de Composición, un certamen dirigido a premiar el talento de jóvenes compositores y compositivas y promover la creación musical en España. La iniciativa se desarrolla en colaboración con once conservatorios superiores de música repartidos por todo el territorio nacional.

Podrán participar estudiantes de Composición o Sonología matriculados en el curso académico 2025/2026, así como aquellos que hayan obtenido el título superior en los últimos dos años. Entre los centros participantes se encuentran instituciones de referencia como la ESMUC, Musikene, el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid o los conservatorios de Córdoba, Valencia, Sevilla, Málaga y Baleares, entre otros.

Cada aspirante podrá presentar únicamente una obra inédita, con una duración mínima de cinco minutos y máxima de diez, que dialogue con “Teoría de los matices” de Marisa Machado y se adapte a la formación de voz, viola y piano. Las composiciones deberán entregarse en los conservatorios antes del 23 de enero de 2026, donde se realizará una primera selección de hasta cuatro obras por centro.

El jurado designado por el Teatro de la Zarzuela elegirá un máximo de cinco obras ganadoras, cuyo fallo se dará a conocer en febrero de 2026. Los trabajos premiados se estrenarán en un concierto que tendrá lugar en el Ambigú del Teatro de la Zarzuela el 9 de junio de 2026, consolidando así un espacio de visibilidad único para los nuevos talentos de la composición española.