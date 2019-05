La Sala Clamores acoge de nuevo OPENING DOORS

El próximo lunes 3 de junio regresa una vez más a la Sala Clamores de Madrid (Calle Alburquerque, 14, Metro Bilbao) el espectáculo OPENING DOORS, una antología musical dedicada a la figura de Stephen Sondheim, un genio musical injustamente ignorado en España, donde se han podido ver de manera profesional en castellano únicamente cinco de sus quince espectáculos de Broadway.



OPENING DOORS pretende acercar la obra de este gran artista americano a nuestros escenarios, haciendo un recorrido por todos y cada uno de sus shows para recuperar tanto sus éxitos más conocidos como algunas de sus joyas ocultas. Desde Company a Into The Woods, pasando por Sweeney Todd o Sunday in the Park With George, con temas como "Being Alive", "Send In The Clowns", "A Little Priest", "Agony" o "Broadway Baby", conocer a Stephen Sondheim es conocer el mejor teatro musical de todos los tiempos.



Dirigido por Romeo Urbano, protagonizado por María Gago, Manuel Pico e Iñigo Santacana, acompañados al piano por Laurence Aliganga, OPENING DOORS es un fascinante viaje a través de la obra de un autor imprescindible para todos los amantes de Broadway.





