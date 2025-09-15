LOS PILARES DE LA TIERRA regresa a Gran Via

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



El próximo 20 de noviembre arrancará en el Teatro Gran Via de Madrid la segunda temporada de LOS PILARES DE LA TIERRA, que regresa a la capital tras una exitosa primera temporada.

El musical es la adaptación de la épica novela de Ken Follett, y cuenta con con la producción ejecutiva de Dario Regattieri, música de Iván Macías y letra de Félix Amador, quienes nos transportan a un mundo de reyes, luchas de poder, castillos y grandes pasiones en torno a la construcción de una catedral. Ricardo S. Cuerda es el responsable de la escenografía y Felipe Ramos del diseño de luces.

LOS PILARES DE LA TIERRA cuenta con proyecciones inmersivas a 360º que envuelven al espectador para llevarlo a la Inglaterra medieval y vivir en primera persona la construcción de la catedral gótica del pueblo ficticio de Kingsbridge.

El espectáculo es un relato ambientado en la Inglaterra del siglo XII, durante la anarquía inglesa. Una obra maestra que entrelaza la vida de Tom Builder, un constructor ambicioso cuyo sueño es construir una catedral gótica en Kingsbridge. Se destaca la lucha por la supervivencia en un período de caos, donde el priorato emerge como un símbolo de estabilidad y ambición arquitectónica en medio del desorden.

La trama se entremezcla con la violencia feudal, los conflictos de poder y las luchas por la supremacía entre nobles, reyes y la Iglesia, desafiando constantemente los sueños de Tom. Amor, muerte, pasiones y ambiciones entrelazadas se despliegan a medida que la construcción de la catedral se convierte en el eje central de la historia.