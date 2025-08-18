LOS BUFOS MADRILEÑOS regresan al Teatro de la Comedia

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La Sala Principal del Teatro de la Comedia acogerá, del 18 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026, la reposición de LOS BUFOS MADRILEÑOS, una propuesta escénica dirigida y adaptada por Rafa Castejón con dirección musical de Antonio Comas.

La obra toma como punto de partida la figura de Francisco Arderíus, referente del teatro bufo español, y recupera la zarzuela bufa LOS ÓRGANOS DE MÓSTOLES, con música de José Rogel y libreto de Luis Mariano de Larra. El montaje combina música, sátira y crítica social, en un homenaje a los cómicos que revolucionaron la escena española en pleno siglo XIX.

El reparto está integrado por Clara Altarriba, Chema del Barco, Rafa Castejón, Antonio Comas, Paco Déniz, Eva Diago, Beatriz Miralles, Alejandro Pau y Cecilia Solaguren.

Las entradas ya están disponibles dentro de la programación de la Temporada 2025–2026 a través de la web oficial entradasinaem.es.