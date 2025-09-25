INTERVIEW: El elenco de CABARET presenta en Madrid su esperado estreno inmersivo

Get Access To Every Broadway Story



BroadwayWorld Spain ha tenido la oportunidad de conversar con los protagonistas de CABARET durante la presentación oficial celebrada en el UMUSIC Hotel Madrid Teatro Albéniz.

Abril Zamora (Emcee), Amanda Digón (Sally Bowles), Pepe Nufrio (Clifford Bradshaw), Carmen Conesa (Fräulein Schneider) y Pepa Lucas (Fräulein Kost) compartieron con nosotros cómo afrontan este reto artístico y lo que supone formar parte de una producción inmersiva que transformará el teatro en el legendario Kit Kat Klub. Los tres coincidieron en la importancia de acercar al público una propuesta distinta, en la que cada función se convierte en una experiencia irrepetible.

Con producción de LetsGo y dirección de Federico Bellone, CABARET se estrenará oficialmente el próximo jueves 24 de septiembre, acompañado de un elenco de primer nivel. La cercanía con el público, la fuerza de la música en directo y la intensidad interpretativa del reparto prometen consolidar este montaje como uno de los grandes acontecimientos de la cartelera madrileña.