Grandes mujeres que cambiaron la historia del Teatro Musical

En el día internacional de la mujer queríamos rendir homenaje a alguna de las grandes mujeres que forjaron el teatro musical y cambiaron la historia de Broadway y del teatro musical internacional, como por ejemplo Dorothy Fields, nacida en 1904, la letrista que demostró ser una de las más consistentes, regulares y duraderas en un panorama laboral dominado por los hombres. Las letras de Fields han pasado a la historia en grandes musicales como REDHEAD, ANNIE GET YOUR GUN o SWEET CHARITY.

Otra gran letrista fue Betty Comden, la mitad del dúo Comden Green que firmó musicales y espectáculos como ON THE TOWN, el cual también protagonizó, o BILLION DOLLAR BABY. Comden siempre será recordada por sus ingeniosas y valientes letras así como su actitud de "el espectáculo tiene que continuar".

Vinnette Carroll forma parte de los libros de historia por ser la primera mujer afroamericana en dirigir una producción de Broadway en 1972 con DON'T BOTHER ME, I CAN'T COPE, una producción de éxito de Urban Arts Corps, una organización Off-Broadway fundada por ella que ofrecía formación a artistas minoritarios y se centraba en llevar a escena la obra de autores y compositores afroamericanos. Cuando esta producción se trasladó a Broadway, Carroll sellaba su nombre en la historia de la calle 42 siendo nominada, además, a un premio Tony por su trabajo.

Junto a Carroll, Julie Taymor forma parte de los anales del teatro de Broadway por ser la primera mujer en ganar un premio Tony en la categoría de Mejor Dirección. Tras viajar por todo el mundo asimilando tradiciones y culturas e incorporándolas a la puesta en escena de sus musicales, Taymor es una de las grandes innovadoras del panorama del musical y así fue reconocido en 1998 cuando fue galardonada como Mejor Directora por el musical de éxito EL REY LEÓN.

Continuando con ganadoras de premios Tony, Diahann Carroll fue la primera actriz afroamericana en ser galardonada en la categoría de Mejor Actriz Protagonista por NO STRINGS en la década de los 60. La actriz lleva demostrando su versatilidad desde su debut sobre el escenario, ya que al mismo tiempo debutaba en televisión donde se convertiría en la primera mujer afroamericana en protagonizar una serie cuyo personaje principal no era un ama de casa.

Los musicales OKLAHOMA, LOS CABALLEROS LAS PREFIEREN RUBIAS, CAROUSEL y PAINT YOUR WAGON tienen todos una cosa en común: las coreografías de Agnes De Mille. En un momento en el que grandes coreógrafos como Jerome Robbins o Michael Kidd estaban saltando a la fama, Mille sobresalía por su manera de integrar la danza en las escenas y convertirla en una parte esencial de la historia.

Por otra parte, el mundo de la producción teatral ha estado monopolizado por los hombres durante mucho años, pero esto no le supuso un impedimento a Cheryl Crawford que fue la cofundadora de Group Theater, el Actors Studio, y del American Repertory Theater. En 1942, tras el éxito del revival de PORGY AND THE BESS, Crawford se establecía como una productora independiente y potente.

Frances Goodrich comenzaba su carrera como actriz, pero pasaría a la historia por ser la autora de obras como EL DIARIO DE ANNA FRANK que le valdría el premio Tony a la Mejor Obra Teatral en 1956. Además, en la gran pantalla, Goodrich es responsable de títulos como 7 NOVIAS PARA 7 HERMANOS, QUÉ BELLO ES VIVIR.

Actualmente, nombres como el de Marianne Elliot o el de Rachel Chavkin destacan por dirigir éxitos como COMPANY, DEATH OF A SALES MAN o ANGELS IN AMERICA en el caso de Elliot y HADESTOWN o NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812 en el caso de Chavkin.

En España, Nati Mistral fue una de las grandes precursoras del teatro musical y luchó por su desarrollo nacional. Un claro ejemplo de esto fue su empeño en que EL HOMBRE DE LA MANCHA llegase a España y lo consiguió, convirtiendo al musical que protagonizó coprodujo en la primera producción en un país hispanohablante.

En el panorama de la producción, encontramos en España nombres como Julia Gómez Cora o Anna Rosa Cisquella. Durante su época como directora de Stage Enterntainment, fue la responsable de musicales como EL REY LEÓN, ANASTASIA, LA BELLA Y LA BESTIA, MAMMA MIA o LES MISERABLES. Con este amplio repertorio de éxitos entre el público y en la taquilla, Stage se posicionó como la primera fuerza nacional en términos de Teatro Musical. Actualmente la empresa está dirigida por Yolanda Pérez Abejon. Cisquella, por su parte, es la encargada de la dirección de producción en la compañía barcelonesa Dagoll Dagom desde 1977, además de ser la presidenta de Ciatre (Asociación de compañías de teatro profesional de Catalunya) hasta 2017 y estar al cargo de la producción artística de las series televisivas emitidas en TV3.

Del mismo modo encontramos a Silvia Marsó, actriz de renombre habiendo protagonizado títulos como LA GRAN SULTANA, YERMA, TE QUIERO, ERES PERFECTO... YA TE CAMBIARÉ o DOÑA ROSITA LA SOLTERA, además creadora y directora de Vorágine Producciones y Lamarsó Produce, responsable de obras y musicales como AQUÍ NO PAGA NADIE, LA SOSPECHA y, más recientemente, 24 HORAS EN LA VIDA DE UNA MUJER.

Como directoras residentes encontramos a Maite Pérez Astorga que estuvo al frente de BILLY ELLIOT, Sara Pérez que fue tanto directora residente, como coach vocal de DIRTY DANCING, Silvia Montesinos que ha dirigido de manera residente producciones de Lets Go como LA FAMILIA ADAMS o GHOST y a Sonia Dorado que estuvo al cargo de la dirección y coreografía de MAMMA MIA en producciones por todo el mundo, además de organizar los premios Teatro Musical, junto a Raúl Ibai; Moira Chapman, directora residente de musicales como CATS, LA BELLA Y LA BESTIA o CABARET. Del mismo modo, Mercè Grané destaca por su dirección y coreografías en espectáculos como MIRACULOUS LADYBUG.

Cabe destacar la labro de Àngels Gonyalons por la creación de la primera escuela de teatro musical en España, Memory, que abría sus puertas en 1994 en Barcelona y después se expandiría a Madrid. Continuando en el plano de la formación, Rosa Galindo y Pili Capellades, las fundadoras de la escuela Eolia. Además, Capellades junto a Susana Domenech, Dani ANGLES y Manu Guix fundarían la compañía El Musical Mes Petit. María Ortega y Sara Pérez, por su parte, están a la cabeza de La Coja Producciones responsable de espectáculos como UN DÍA CUALQUIERA, LAURA Y EL ENIGMA o CAPERUCITA ROJA, habiendo sido el primero galardonado con el Premio BroadwayWorld a Mejor Musical de Pequeño Formato en 2018.

Los premios Max de las artes escénicas destacan a Vicky Peña como una de las actrices más relevantes del teatro musical, habiendo sido galardonada más de cuatro veces, así como a Alícia Serrat por la creación de musicales de pequeño formato como PEGADOS.

Tampoco faltan mujeres emprendedoras como Miriam Estrella, creadora del podcast Radio Broadway que cuenta ya con más de tres mil seguidores en Instagram, del mismo modo que Marisol González, la creadora de Todo Musicales y de las galas AMORXAMOR.

Por último, cabe mencionar a creadoras como Clara y Ariadna Peya fundadoras de la compañía Les Impuxibles y directora, Ariadna de, EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA EN 2018; además de Mariona Castillo, cofundadora y codirectora del espacio de creación nunArt durante 10 años.

Estas mujeres son solo una pequeña fracción de las que hicieron, y siguen haciendo, historia en el teatro musical a nivel internacional ya sea sobre las tablas, coreografiando, dirigiendo, escribiendo o produciendo obras. Las mujeres son una parte esencial, ya no solo del teatro musical, si no de las artes escénicas en general y es momento de seguir luchando y acercándonos a una igualdad total.