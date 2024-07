Geronimo Rauch llevará su 'Chapter One' al Fígaro de Madrid

Enter Your Email to Unlock This Article



El aclamado artista argentino Geronimo Rauch, protagonista de LOS MISERABLES, JESUCRISTO SUPERSTAR y actualmente EL FANTASMA DE LA ÓPERA, conocido tanto por su carrera solista como por su destacada trayectoria en el teatro musical a nivel internacional, tiene un nuevo álbum ‘Chapter One’ y acaban de salir las entradas a la venta para su concierto de presentación en Madrid, que será el próximo lunes 30 de septiembre en el teatro Fígaro.

La noticia se hace pública, justo después de haber anunciado también el ‘sold out’ para este mismo concierto en el Teatro Colón de su Buenos Aires natal.

El disco está grabado en Uno Music Studio en Sevilla durante abril de este año. Chapter One es una colección de 9 canciones compuestas por el renombrado autor Frank Wildhorn ( Jekyll and Hyde, Conde de montecristo, Civil War, Death Note, Lancelot y muchos títulos más), quien personalmente cedió su repertorio a Rauch para este proyecto. Estas 9 canciones han sido grabadas tanto en Inglés como en Español por lo que contaremos en realidad con dos álbumes. Jekyll and Hyde, Conde de montecristo, Civil War, Death Note, Lancelot

Además, en el concierto no faltarán canciones emblemáticas de teatro musical como: Bring him home (Les Miserables), Music of the Night (Phantom of the Opera), You´ll never walk alone (Carousel), Roxanne (Moulin Rouge), The show must go on (Queen) y mucho más.

