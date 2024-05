Gerónimo Rauch ofrece un concierto en el Teatro Colón de Buenos Aires

Enter Your Email to Unlock This Article



El próximo 22 de julio tendrá lugar en el Teatro Colón de Buenos Aires un único concierto del cantante y actor Gerónimo Rauch en el que unirá en un solo espectáculo LAS CANCIONES DE MI VIDA y CHAPTER ONE.

En LAS CANCIONES DE MI VIDA incluirá clásicos que han marcado la carrera de Rauch, como "Bring Him Home" de LOS MISERABLES, "Music of the Night" de EL FANTASMA DE LA ÓPERA, “Roxanne” de MOULIN ROUGE!, “Maria” de WST SIDE STORY o “You’ll never walk alone” de CAROUSEL.

Una noche que promete ser un recorrido musical que celebrará tanto el pasado como el presente de este talentoso artista.

Con respecto del presente presentará CHAPTER ONE, su nuevo álbum y una colección de canciones compuestas por el renombrado autor Frank Wildhorn. Compositor de Grandes Musicales como JEKYLL Y HYDE, CIVIL WAR, LANCELOT, DEATH NOTE, BONNIE & CLYDE o YOUR LIE IN APRIL.

CHAPTER ONE ha sido grabado en Uno Music Studio en Sevilla y cuenta con 9 canciones en inglés y español. La producción y los arreglos están a cargo de José Domenech, y el álbum será lanzado bajo el sello Rose Records, propiedad del empresario Cristian Larrosa. Además, incluye colaboraciones con destacadas figuras de la música como Pasión Vega y Sofia Escobar.

Gerónimo Rauch es uno de los nombres del Teatro Musical más internacionales, habiendo interpretado éxitos como LOS MISERABLES o GREASE en Buenos Aires CHICAGO, LOS MISERABLES o LOS PUENTES DE MADISON en Madrid o LOS MISERABLES y EL FANTASMA DE LA ÓPERA en Londres, donde interpretó al Fantasma antes repetir papel en la exitosa temporada teatral de la nueva producción Madrileña que acaba de terminar y prepara su regreso a partir del próximo otoño a la capital.

