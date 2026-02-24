GAUDÍ llega al Palau de la Música en formato concierto tras 24 años de su estreno

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

En el año 2002, Barcelona celebraba el 150º aniversario del nacimiento de Antoni Gaudí con una producción sin precedentes: GAUDÍ, EL MUSICAL DE BARCELONA. Aquella apuesta, que buscaba acercar la figura del arquitecto al lenguaje del teatro musical de gran formato, dividió a la crítica por su puesta en escena pero logró un consenso absoluto en un punto: la extraordinaria calidad de la música compuesta por Albert Guinovart.

Hoy, el eco de aquellas melodías vuelve a resonar. En el marco del centenario de la muerte del arquitecto (1926-2026), el Palau de la Música Catalana rescata esta obra dentro del ciclo PALAU FRONTERES. La cita central tendrá lugar el próximo 25 de febrero, marcando un retorno que también visitará Reus y Manresa.

A diferencia de la gran producción de principios de siglo, esta versión se presenta como un concierto dramatizado. La intención no es reconstruir el montaje original, sino reivindicar el material sonoro.

Bajo la dirección musical de Belén Clemente y Albert Torrebella, y con la dirección escénica de David Pintó, la obra cobrará vida gracias a la a la Original SoundTrack Orchestra (OSTO) y el Cor Jove de l’Orfeó Català. Además de un elenco de solistas de primer nivel, encabezado por el barítono Josep-Ramon Olivé en el papel del arquitecto y la soprano Montserrat Seró, será el encargado de poner voz a los anhelos, las luces y las sombras de un Gaudí que, más allá de la piedra, se revela aquí a través de la armonía.

Este concierto es solo el punto de partida de un ambicioso tributo que el Palau de la Música rinde a Gaudí en su centenario. La programación de la temporada 2025-2026 incluye cinco grandes citas dedicadas al arquitecto.

La relación entre Gaudí y la música no es casual. El arquitecto concebía sus edificios como "templos sonoros". Albert Guinovart, quien también participa en el videopodcast SALA D'ASSAIG del Palau para explorar este vínculo, ha logrado capturar esa trascendencia en una partitura que mezcla el lirismo más íntimo con la grandiosidad de las formas gaudinianas.

Para los nostálgicos que vivieron el estreno original y para las nuevas generaciones, este regreso es una oportunidad de oro. Tras casi un cuarto de siglo de silencio, el GAUDÍ de Guinovart vuelve a sonar en un edificio que, como las obras del propio arquitecto, es un himno a la belleza universal.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.