Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años

La actriz Verónica Echegui falleció este domingo a los 42 años a causa de una enfermedad que padecía desde hacía tiempo. Reconocida como una de las intérpretes más versátiles de su generación, Echegui se dio a conocer en 2006 con su papel protagonista en YO SOY LA JUANI, de Bigas Luna, que le valió su primera nominación a los Premios Goya como actriz revelación.

Desde entonces construyó una carrera sólida en el cine español con títulos como OCHO CITAS, EL PATIO DE MI CÁRCEL o LA GRAN FAMILIA ESPAÑOLA. Su interpretación en KATMANDÚ, UN ESPEJO EN EL CIELO (2012), dirigida por Icíar Bollaín, le supuso otra candidatura a los Goya y un Premio Gaudí. A lo largo de su trayectoria acumuló cuatro nominaciones en las categorías de interpretación, aunque fue en 2021 cuando logró la estatuilla de la Academia, en esta ocasión como directora, por su cortometraje TÓTEM LOBA, centrado en la violencia machista.

Su carrera tuvo también una dimensión internacional. Echegui trabajó en México con ME ESTÁS MATANDO, en Italia con LASCIATI ANDARE, en Estados Unidos con THE HUNTER’S PRAYER y THE COLD LIGHT OF DAY, y en Holanda como protagonista de &ME. Su último papel en la gran pantalla llegó en 2024 con JUSTICIA ARTIFICIAL, thriller de Simón Casal sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sistema judicial.

En el terreno musical, Echegui será recordada especialmente por su participación en la comedia EXPLOTA EXPLOTA (2020), inspirada en las canciones de Raffaella Carrà, donde interpretó a Amparo, un papel que le valió una nominación al Goya como actriz de reparto. Dos años más tarde sorprendió al público con su aportación vocal en la banda sonora de BOOK OF LOVE (2022), interpretando junto a Peter EJ Lee y Michael Knowles el tema ‘Write the Story of Us'.

La muerte de Verónica Echegui deja un vacío en la escena audiovisual y musical, pero también un legado de interpretaciones intensas y proyectos que marcaron al cine español de las dos últimas décadas