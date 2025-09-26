El musical LA ÚLTIMA COARTADA se estrena en Madrid

Get Access To Every Broadway Story



El próximo 3 de octubre el nuevo musical original LA ÚLTIMA COARTADA llega a La Escalera de Jacob de Madrid.

El espectáculo está creado por Daniel Villa (ALADDIN, PETER PAN), quien también interpreta el personaje de Sergio. La música y dirección musical corre a cargo de Ya ser Sánchez (MARINA, LA TRAVIATA).

LA ÚLTIMA COARTADA nos hace una propuesta de misterio en la que el público hará de testigo y participará emocionalmente en un juego psicológico, formando parte de la reconstrucción de los hechos.

Una muerte. Cuatro sospechosos. Cada uno niega haberlo hecho... pero todos parecen mentir. En una vieja casa, entre secretos, humillaciones y cicatrices del pasado, un grupo de personas rotas trata de reconstruir lo ocurrido la noche en que un hombre poderoso, temido y odiado apareció muerto en su despacho. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién se protege? ¿Y quién ha jugado con todos?

Un musical inmersivo de misterio, tensión psicológica y emoción a flor de piel, donde cada silencio es una pista y cada confesión, una trampa.

Nada es lo que parece. Todo encaja. Alguien miente.

El reparto de esta producción de Musical Loverss está formado por Paula Zambrano (Violeta), Víctor Márquez (Roberto), Julia López (Carmen) y Daniel Villa (Sergio).