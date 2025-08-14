El Teatro Musical Que Viene: Temporada 2025/2026

Get Access To Every Broadway Story



Como cada año, vamos calentando motores ya que en breve llega la nueva temporada de teatro musical. Repasamos los espectáculos que llenarán las carteleras en nuestro país en 2025/2026. ¡Echa un vistazo a todos estos títulos!

MADRID

Los Nuevos

CABARET

La productora Let's Go presenta en el UMusic Hotel Teatro Albéniz una reinterpretación audaz e innovadora del clásico CABARET, transformando el teatro en el auténtico Kit Kat Klub para ofrecer el primer musical inmersivo 360º en España. Ambientada en el Berlín de 1929, la historia sigue a la carismática Sally Bowles y al escritor Cliff Bradshaw, cuyas vidas se entrelazan en un cabaret que refleja el esplendor y la decadencia de una ciudad al borde del ascenso nazi. Paralelamente, se desarrolla el romance entre Fräulein Schneider y Herr Schultz, mientras el Maestro de Ceremonias guía al público por un espectáculo que mezcla pasión, humor y crítica social en los últimos días de la República de Weimar. Protagonizado por Amanda Digón, Abril Zamora y Pepe Nufrio.

¿Dónde? UMusic Hotel Teatro Albéniz.

¿Desde cuándo? 24 de septiembre.

Compra tus entradas aquí.

WICKED

Basado en la novela de Gregory Maguire, WICKED nos lleva a la Tierra de Oz antes de la llegada de Dorothy para revelar la desconocida y emotiva historia de sus brujas más famosas. La trama sigue a Elphaba, la incomprendida joven de piel verde destinada a convertirse en la Malvada Bruja del Oeste, y a Glinda, la carismática y ambiciosa futura Bruja Buena del Norte. Entre rivalidades, secretos y una amistad inesperada, ambas deberán enfrentarse a un mundo que teme lo diferente, tomando decisiones que transformarán no solo su relación, sino también el destino de todo Oz. Protagonizado por Cristina Picos como Elphaba y Cristina Llorente como Glinda.

¿Dónde? Nuevo Teatro Alcalá.

¿Desde cuándo? 3 de octubre.

Compra tus entradas aquí.

CENICIENTA

Stage Entertainment España presenta una versión renovada y empoderada del clásico cuento, en la que Cenicienta deja de ser la joven pasiva y soñadora para convertirse en una protagonista valiente, decidida y dueña de su futuro. Más allá de la búsqueda del amor, esta heroína contemporánea inspira a luchar por un mundo mejor y a tomar el control del propio destino, en una producción ambiciosa que combina la magia del musical con un mensaje profundamente actual. El musical estará protagonizado por Paule Mallagaray como Cenicienta, Briel González como el Príncipe, Maika Teba como el Hada Madrina y Mariola Peña como la Madrastra.

¿Dónde? Teatro Coliseum.

¿Desde cuándo? 3 de octubre.

Compra tus entradas aquí.

RAFFAELLA

Un homenaje vibrante y lleno de energía al icono italiano que conquistó al mundo, RAFFAELLAl combina coreografías electrizantes, vestuarios deslumbrantes y las canciones más inolvidables de Raffaella Carrà. Con ritmo trepidante y un toque de ironía, el espectáculo recorre su vida y carrera, desde sus inicios hasta el estrellato internacional, mostrando sus triunfos, retos y amores secretos. Un viaje emocionante que invita al público a cantar, bailar y soñar en directo.

¿Dónde? Teatro Capitol Gran Vía.

¿Desde cuándo? 3 de octubre.

Compra tus entradas aquí.

HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO

Dirigido por Federico Bellone, este espectacular musical narra la vida del legendario escapista Harry Houdini, explorando no solo sus asombrosos trucos y proezas, sino también su faceta más íntima y humana. Desde sus humildes orígenes hasta su ascenso a la fama mundial, la obra muestra su pasión, ingenio y obsesión por superar los límites, incluso a costa de todo. Con más de 20 grandes ilusiones en vivo, esta producción combina emoción, magia y una historia real de riesgo, ambición y perseverancia. Protagonizado por Pablo Puyol y Julia Möller.

¿Dónde? Teatro Calderón.

¿Desde cuándo? 9 de octubre.

Compra tus entradas aquí.

OLIVER TWIST

AMR Produce trae por primera vez a España una adaptación original del clásico de Charles Dickens, con estreno en noviembre de 2025 en el Teatro La Latina. Concebido como un musical para toda la familia, presenta una partitura inédita y una puesta en escena renovada para narrar la historia del joven huérfano Oliver en el Londres del siglo XIX. Más que una aventura de superación, esta versión pone el foco en los niños olvidados, en quienes crecen demasiado deprisa y cargan con soledad y dolor invisibles. Con optimismo, valentía y un toque de ayuda, Oliver se convierte en un héroe adolescente que nos recuerda la fuerza de la esperanza y el valor de encontrar un hogar. El protagonista será interpretado por Eneko Haren y Daniel Escrig.

¿Dónde? Teatro La Latina.

¿Desde cuándo? 12 de noviembre.

Compra tus entradas aquí.

BUSCANDO A AUDREY

Producido por Since1953 Productions y Sean Hepburn Ferrer, hijo de Audrey Hepburn, este musical metateatral rinde homenaje a la eterna leyenda del cine sin ser una biografía. Ambientado en Broadway y presentado en el nuevo Teatro Audrey de Madrid, la historia sigue a un equipo creativo que, a dos semanas del estreno, todavía busca a la actriz perfecta para encarnar a Audrey en su espectáculo. Entre comedia, tensión y guiños a su icónica figura, la obra celebra el encanto y la huella imborrable de Hepburn. Protagonizado por Teresa Abarca.

¿Dónde? Teatro Audrey.

¿Desde cuándo? 27 de noviembre.

Compra tus entradas aquí.

LOS MISERABLES

ATG Entertainment presenta la célebre producción de Cameron Mackintosh del musical de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg, basado en la novela de Victor Hugo. En la Francia postrevolucionaria, Jean Valjean, un exconvicto en busca de redención, es implacablemente perseguido por el inspector Javert mientras protege a Cosette, la hija de Fantine. Entre sueños rotos, amores imposibles y sacrificios, sus vidas se cruzan con el levantamiento de jóvenes idealistas en las barricadas. Con una partitura legendaria y canciones icónicas, esta épica historia de justicia, esperanza y espíritu humano se mantiene como uno de los mayores fenómenos del teatro musical. En esta producción, Adrián Salzedo dará vida a Jean Valjean, con Pitu Manubens como Javert, Teresa Ferrer como Fantine, Quique Niza como Marius, Alèxia Pascual como Cosette, Elsa Ruiz Monleón como Éponine, Javier Manente como Enjolras, Xavi Melero como Thénardier y Malia Conde como Madame Thénardier.

¿Dónde? Teatro Apolo.

¿Desde cuándo? 29 de noviembre.

Compra tus entradas aquí.

RENT

RENT, el musical de Jonathan Larson que celebra 30 años, es una obra emblemática que ha dejado una huella profunda en la historia del teatro musical. Esta producción completamente renovada de OutcastProducciones presenta una estética fresca y diferente, manteniendo la esencia que hizo que Rent fuera revolucionario: un grupo de jóvenes artistas que luchan, crean y celebran la vida como un acto de resistencia frente a un mundo ruidoso y caótico.

Ganadora del Premio Pulitzer y estrenada en Broadway en 1996, RENT fue pionera al dar voz a la diversidad y a una generación hasta entonces poco representada en escena. Con un lenguaje urbano, directo y sincero, aborda temas como la amistad, la libertad, el amor sin fronteras y la búsqueda de un hogar más allá de cualquier muro. Inspirado en La Bohème de Puccini, este musical traslada la tragedia romántica clásica a un vibrante Nueva York de los años 90, mostrando la vida sin filtros y con valentía. Ha llegado el momento de Rent.

¿Dónde? Aún por anunciar.

¿Desde cuándo? Diciembre.

GODSPELL

Llega a Madrid la nueva versión de GODSPELL dirigida por Antonio Banderas, con adaptación de Emilio Aragón, tras su éxito en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga. Concebido por John-Michael Tebelak con música de Stephen Schwartz, este clásico de los años 70 se reinventa en un escenario que evoca un almacén teatral o una antigua corrala, donde una joven compañía revive los Evangelios a través de encuentros personales con Jesús. Con un mensaje de tolerancia, comunidad, compasión y esperanza, GODSPELL es un viaje vital que invita a reír, amar, cantar, compartir y, sobre todo, a creer que siempre hay un nuevo comienzo. El reparto cuenta con nombres destacados del panorama musical y teatral español: Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Paula Díaz, Ferran Fabá, Angy Fernández, Laia Prats, Roko, Estibalitz Ruiz, Hugo Ruiz, Ana Domínguez, Bella Exum, Raúl Ortiz y Alex Parra, acompañados por una banda en directo.

¿Dónde? Teatro Pavón.

¿Desde cuándo? 21 de enero de 2026.

Compra tus entradas aquí.

FRIDA, PINTANDO LA ESPERANZA

Este musical recorre la vida y obra de Frida Kahlo a través de música original y una puesta en escena inspirada en sus cuadros más emblemáticos. Partiendo de Las dos Fridas (1939), la obra explora la dualidad de la artista: la “Frida azul”, llena de sueños y anhelos, y la “Frida blanca”, marcada por el dolor. Mediante saltos temporales y una actriz que encarna su consciente y subconsciente, el público viaja desde el México de la Revolución hasta sus estancias en EE. UU. y Europa, reviviendo pinturas como La columna rota, Sin esperanza o Hospital Henry Ford. Un espectáculo visual y emotivo que fusiona arte, música y memoria.

¿Dónde? Teatro Arlequín Gran Vía.

¿Desde cuándo? 22 de septiembre.

Compra tus entradas aquí.

BODAS DE SANGRE

Ambientada en la España rural, esta producción combina la intensidad de los conflictos familiares con un homenaje a la tradición y la modernidad. Entre bordados antiguos y zapatos de plataforma, fuego y amor incondicional, deber y honra, la obra se sumerge en un paisaje poético que evoca el universo de García Lorca. Con música en directo que fusiona folclore español, toques flamencos y sonoridades contemporáneas, la tragedia se convierte en un canto melancólico y apasionado a las raíces culturales..

¿Dónde? Teatro Pavón.

¿Desde cuándo? 2 de octubre.

Compra tus entradas aquí.

BODAS DE SANGRE – VERSIÓN SINFÓNICA

El clásico de Federico García Lorca cobra nueva dimensión en esta versión sinfónica que reúne a 8 solistas, más de 30 músicos y un coro de 50 voces. La historia, donde amor y deseo se entrelazan con tragedia y destino, se presenta con la fuerza de una gran orquesta y el dramatismo del canto coral, ofreciendo una experiencia única para redescubrir BODAS DE SANGRE en todo su esplendor musical.

¿Dónde? Teatro EDP Gran Vía.

¿Desde cuándo? Fecha única - 27 de octubre.

Compra tus entradas aquí.

Los Regresos

EL REY LEÓN

Producido por Stage Entertainment, EL REY LEÓN es la mayor producción musical realizada en España y un espectáculo imprescindible para toda la familia. Con más de 110 millones de espectadores en todo el mundo, ofrece una experiencia única llena de emoción, belleza y espectacularidad. El musical combina talentos internacionales y una fusión innovadora de artes escénicas africanas, occidentales y asiáticas, creando un show impactante que cautiva de principio a fin. Está protagonizado por Agustín Argüello y Dianne Kaye como Simba y Nala

¿Dónde? Teatro Lope De Vega.

¿Desde cuándo? En cartel.

Compra tus entradas aquí.

WE WILL ROCK YOU

Producido por Brian May y Roger Taylor, este musical basado en los grandes éxitos de Queen reúne más de 24 temas emblemáticos del grupo. Ambientado en un futuro distópico donde la música está prohibida, la tiránica Killer Queen controla una sociedad uniformada y sin creatividad. Sin embargo, un grupo de rebeldes espera la llegada de Galileo, el Soñador, quien liderará la revolución musical a través del rock para devolver la libertad y la originalidad al mundo.

¿Dónde? Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío.

¿Desde cuándo? 11 de octubre.

Compra tus entradas aquí.

THE BOOK OF MORMON

Esta comedia musical, un fenómeno en Broadway y Londres durante más de una década, es obra de Trey Parker y Matt Stone (creadores de South Park) junto a Robert López. Sigue a dos misioneros mormones, Elder Price y Elder Cunningham, enviados a Uganda para convertir a la población local. Entre desafíos culturales, sociales y de salud, su misión se convierte en un viaje de fe, amistad y aprendizaje, todo con un humor irreverente que satiriza la religión y la cultura occidental, acompañado de canciones pegadizas y brillantes. El elenco principal está encabezado por Alexandre Ars como Elder Price, Alejandro Mesa como Elder Cunningham y Aisha Fay en el papel de Nabulungi.

¿Dónde? Teatro Rialto.

¿Desde cuándo? 24 de octubre.

Compra tus entradas aquí.

LOS PILARES DE LA TIERRA

Basado en la aclamada novela de Ken Follett, este musical ofrece una puesta en escena impactante que sumerge al público en la Inglaterra del siglo XII durante la anarquía inglesa. La historia sigue a Tom Builder, un constructor con la ambición de levantar una catedral gótica en Kingsbridge, en medio de un contexto de violencia feudal, luchas de poder y conflictos entre nobles, reyes y la Iglesia. Una épica trama de amor, ambición y supervivencia, donde la construcción de la catedral se convierte en el símbolo central de esperanza y grandeza en tiempos de caos. El elenco está formado por 27 intérpretes, entre los que se encuentran Alba Cuarteto y Jana Gómez alternándose en el papel de Aliena, Javier Ariano como Jack Jackson y Julio Morales como Tom Builder.

¿Dónde? Teatro EDP Gran Vía.

¿Desde cuándo? 20 de noviembre.

Compra tus entradas aquí.

LIBRE

Un espectáculo teatral musical de 90 minutos que rinde homenaje a la vida y canciones de Nino Bravo, mezclando emoción y humor desenfadado. Con una revisión moderna y a capela de sus 60 grandes éxitos, utiliza técnicas innovadoras en directo como bucles y secuenciaciones para actualizar su legado. Un show fresco y divertido que celebra a Luis Manuel Ferri y mantiene viva la memoria del icónico cantante, invitando al público a emocionarse y cantar junto a la música.

¿Dónde? Teatro Apolo.

¿Desde cuándo? En cartel.

Compra tus entradas aquí.

ASESINATO PARA DOS

Un musical ingenioso y desternillante que rinde homenaje a las clásicas películas de suspense, con solo dos actores que interpretan a todos los personajes y tocan el piano en vivo. La historia se desarrolla en una mansión durante una cena para dos que termina en un misterio: el famoso novelista Arthur Whitney ha sido asesinado. Marcus Moscowitz, un oficial que sueña con ser detective, tiene poco más de una hora para interrogar a doce sospechosos y descubrir quién es el culpable. Un juego de intriga, humor y música que te mantendrá en vilo y riendo sin parar.

¿Dónde? Teatros Luchana.

¿Desde cuándo? En cartel.

Compra tus entradas aquí.

SE HA ESCRITO UN CRIMEN

SE HA ESCRITO UN CRIMEN es un Cluedo musical lleno de humor y misterio donde tú eres parte clave de la historia. En la mansión DeWitt, tras la muerte anunciada del anfitrión, todos los invitados con secretos oscuros quedan atrapados en un juego impredecible. Con personajes como una abogada dura, una escritora de crímenes, un detective en decadencia, una influencer obsesionada con grabarlo todo, un mayordomo cansado y un desconocido misterioso, el público decide quién es el culpable cada noche.

¿Dónde? Teatros Luchana (hasta el 1 de septiembre) yTeatro Fígaro (del 3 al 21 de septiembre).

¿Desde cuándo? En cartel.

Compra tus entradas aquí.

DIVORCIO IGUALITARIO

Este musical narra, en tono de comedia romántica con toques dramáticos, la historia de Raúl y Moisés, desde la firma de su divorcio hasta el día en que se conocieron, siguiendo una cronología inversa que transforma un final triste en un viaje hacia la ilusión del principio. Con canciones, discusiones, momentos tiernos y mucho humor, la obra reivindica que las historias de amor y desamor son universales, sin importar el género de sus protagonistas. Un relato fresco y luminoso que, entre risas y emociones, invita a reflexionar sobre la igualdad, la ruptura y la magia de los comienzos.

¿Dónde? Teatro Lara.

¿Desde cuándo? En cartel.

Compra tus entradas aquí.

LOS TACONES DE PAPÁ

Este musical narra la historia de Marta, una joven católica y conservadora que, tras la muerte de su padre, una reconocida drag queen llamada “La Castro”, se enfrenta a un mundo completamente desconocido para ella: el del transformismo. Al despedirse de su padre y descubrir su vida llena de colores, brillo y libertad, Marta comienza a cuestionar sus creencias y prejuicios. Acompañada por dos transformistas amigas de “La Castro”, se sumerge en una aventura divertida, provocadora y cargada de humor, música vibrante y situaciones inesperadas que exploran la convivencia de mundos opuestos y la aceptación personal. Una comedia musical fresca que juega con la fe, la identidad y la celebración de la diversidad.

¿Dónde? Teatro Lara.

¿Desde cuándo? 30 de agosto.

Compra tus entradas aquí.

ATRAPADAS EN LA OFI

Una comedia dramática ambientada en una oficina de Madrid, donde cuatro trabajadores (un CEO machirulo, una recepcionista feminista, una gerente de RRHH contradictoria y un repartidor de correos) quedan atrapados por una tormenta y fallos tecnológicos. Sin conexión al mundo exterior, su única compañía es una vieja radio que suena los mejores éxitos de los 80. Entre tensiones, frustraciones y diferencias, estos personajes descubren la importancia de la conexión humana, enfrentando un encierro que es tanto físico como emocional, en una historia que transformará sus vidas para siempre. El reparto cuenta con Clara Alvarado, Andoni García, Noelia Marló, Ricky Merino, Candela Solé, y Sergio Campoy.

¿Dónde? Teatro Lara.

¿Desde cuándo? 12 de septiembre.

Compra tus entradas aquí.

BAJO LAS LUCES DE BROADWAY

Una azafata deja atrás su vida cómoda para perseguir su sueño de actuar en Nueva York. En este viaje lleno de música en vivo, humor y emoción, la protagonista afronta audiciones y retos del mundo teatral, interpretando en directo grandes clásicos del musical. Un homenaje a la perseverancia, los sueños y la magia de Broadway que inspira a luchar por lo que amas.

¿Dónde? Teatro Arlequín Gran Vía.

¿Desde cuándo? 24 de septiembre.

Compra tus entradas aquí.

CERO EN CONDUCTA

Tras su paso por Perú, Argentina y México, esta obra de pequeño formato llega por primera vez a España con solo dos actores en escena. A medio camino entre el humor y el drama, presenta a Pierina, una estudiante brillante, y a Darío, que apenas logra aprobar. Desde una óptica juvenil, la historia explora los límites entre obediencia y rebelión, la manipulación y las decisiones que estamos dispuestos a tomar para alcanzar nuestros objetivos, invitando al público a reflexionar sobre dilemas morales y sociales actuales.

¿Dónde? Sala Plot Point.

¿Desde cuándo? 5 de octubre.

Compra tus entradas aquí.

Infantiles

101 DÁLMATAS

Este giro moderno del clásico presenta a Cruella de Vil como la influencer más poderosa del mundo digital, a punto de coronarse en los prestigiosos Premios Frívolo. Pero su reinado se tambalea cuando Anita, su mejor amiga y community manager, decide abandonar la fama para vivir una nueva vida con los queridos dálmatas, que se convierten en la sensación viral. Entre redes sociales, rivalidades y planes de venganza, la historia clásica se reinventa con humor y actualidad en un musical que refleja el poder y los desafíos del mundo online, protagonizado por María Adamuz.

¿Dónde? Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío.

¿Desde cuándo? 10 de octubre.

Compra tus entradas aquí.

EL HILO INVISIBLE

Inspirado en los cuentos de Míriam Tirado, esta creación de Alícia Serrat, Daniel Anglès, Víctor Arbelo y Viu el Teatre nos presenta a Nura, una niña que descubre en su ombligo un hilo invisible que la conecta con las personas que más quiere. Junto a sus amigos Quim y Lia, se embarca en una aventura para devolverle la sonrisa a Àlex, explorando la magia de los lazos que trascienden el tiempo y el espacio. Un musical tierno y emocionante que celebra el poder de los vínculos afectivos, protagonizado por Nerea Rodríguez.

¿Dónde? Teatro Alcázar.

¿Desde cuándo? 1 de noviembre.

Compra tus entradas aquí.

EL DIARIO DE LUCAS

Este musical nos presenta la historia de Lucas, un joven que a los 15 años soñaba con comerse el mundo y conservar siempre su alegría. Veinte años después, convertido en un adulto triste y absorbido por el trabajo, ha olvidado a ese niño que fue. La aparición de dos seres mágicos lo embarcará en un viaje inmersivo lleno de música, aventuras y emociones, donde el público participará activamente para ayudarle a reencontrarse con su esencia. Un recorrido tierno y sorprendente que celebra la importancia de no perder la ilusión.

¿Dónde? Teatros Luchana.

¿Desde cuándo? 13 de septiembre.

Compra tus entradas aquí.

SUEÑOS: EL OSITO RODY

Pensado como la primera experiencia teatral para los más pequeños, este espectáculo multisensorial combina formas, texturas, juegos y canciones para estimular sus sentidos y emociones en familia. La historia sigue a Jana y Eliot, dos hermanos con un peluche mágico llamado Rody, capaz de viajar por los sueños y llevarlos a aventuras entre nubes, estrellas y arcoíris. Un tierno y colorido viaje que ayuda a los niños a soñar sin miedo y a disfrutar de la magia de la noche.

¿Dónde? Teatros Luchana.

¿Desde cuándo? 13 de septiembre.

Compra tus entradas aquí.

EL POLLO PEPE

Basado en el popular cuento de Nick Denchfield e ilustrado por Ant Parker, este musical inmersivo trae por primera vez al escenario al entrañable Pollo Pepe, querido por niños de todo el mundo. Acompañado por sus amigos la cerdita Clea, la rana Ramona y el perro López, Pepe emprende un viaje lleno de cuentos y aventuras para encontrar a su madre desaparecida. Con marionetas a tamaño real, deslumbrante escenografía y un enfoque pensado para toda la familia, la obra combina humor, emoción y valores universales en una experiencia mágica para pequeños y mayores.

¿Dónde? Teatro EDP Gran Vía.

¿Desde cuándo? En cartel.

Compra tus entradas aquí.

CLOWN QUIJOTE DE LA MANCHA

La compañía Crescendo Teatro, bajo la dirección de Víctor Ullate Roche, presenta una adaptación familiar y musical de la obra de Cervantes que combina humor, música y teatro físico. Con un elenco de 7 jóvenes artistas y un enfoque payasesco, el espectáculo revive las aventuras más icónicas de Don Quijote y Sancho Panza, como la lucha contra los molinos, el viaje con Clavileño o el amor por Dulcinea, mientras muestra, con ingenio, cómo se crea una obra teatral. Con música original de Lola Barroso y coreografías de Ana Alcázar, es un homenaje a la imaginación, la valentía y el espíritu soñador.

¿Dónde? Teatro Serrano.

¿Desde cuándo? 20 de septiembre.

Compra tus entradas aquí.

POR DETALLAR

PATRIA - Producido por beon Entertainment, está basado en la novela de Fernando Aramburu y narra el regreso de Bittori, viuda de un empresario asesinado por ETA, a su pueblo natal en Guipúzcoa tras el alto el fuego de 2011. Su vuelta rompe la frágil calma de la comunidad, reabriendo heridas y enfrentando a vecinos y antiguos amigos marcados por la violencia y el miedo. Un musical que explora la memoria, la reconciliación y el impacto humano del conflicto vasco.

BARCELONA

Los Nuevos

LA CUBANA: L’AMOR VENIA AMB TAXI

L’AMOR VENIA AMB TAXI es el nuevo espectáculo musical de La Cubana, un merecido homenaje al teatro de aficionados de Cataluña y a su papel fundamental en el tejido cultural del país. Tomando como excusa la comedia de enredos L’AMOR VENIA AMB TAXI de Rafael Anglada, obra representada por la mayoría de grupos amateurs catalanes, La Cubana ofrece un musical a su estilo, lleno de humor, sorpresas, participación del público, color, ritmo desenfrenado y, sobre todo, mucha diversión.

¿Dónde? Teatre Tívoli.

¿Desde cuándo? 17 de septiembre.

Compra tus entradas aquí.

TOOTSIE

Basado en la icónica película de 1982 protagonizada por Dustin Hoffman, este musical de Broadway, con música de David Yazbek (The Band’s Visit) y libreto de Robert Horn, narra la historia de Michael Dorsey, un actor talentoso… pero incapaz de conseguir un papel. Desesperado, se reinventa como la actriz Dorothy Michaels y, bajo esta nueva identidad, conquista al público y alcanza un fulgurante éxito en Broadway. Sin embargo, mientras se enamora de su compañera de reparto Julie, Michael descubre que mantener su mayor papel será mucho más complicado (y divertido) de lo que jamás imaginó. El elenco está encabezado por Iván Lavanda como Michael Dorsey, junto con Diana Roig como Julie Nichols, Berta Butinyà como Sandy Lester y Ricky Mata como Jeff Slater, además de José Luis Mosquera en los papeles de Ron Carlisle y Stan Fields, Bealia Guerra como Rita Marshall y Héctor Vázquez como Max Von Horn.

¿Dónde? Teatre Apolo.

¿Desde cuándo? 10 de octubre.

Compra tus entradas aquí.

ROCKY HORROR SHOW

En su 50º aniversario, el legendario musical de Richard O’Brien llega directo desde el West End de Londres para celebrar medio siglo de seducción alienígena, rebeldía y rock ‘n’ roll. Dirigido por Christopher Luscombe y con música en vivo a cargo de The Rocky Horror Band, esta fiesta irreverente trae de vuelta clásicos como Sweet Transvestite, Damn it Janet y el inolvidable Time Warp. Un espectáculo atrevido, divertido y descarado.

¿Dónde? Teatre Coliseum.

¿Desde cuándo? 23 de octubre.

Compra tus entradas aquí.

GERMANS DE SANG

Este emotivo musical de Willy Russell cuenta la historia de dos hermanos gemelos separados al nacer, criados en mundos opuestos y ajenos a su verdadero vínculo. El destino, inevitable y caprichoso, los reúne como amigos… hasta que ambos se enamoran de la misma mujer, precipitando una tragedia final.

Escrita originalmente en 1981 como una obra breve para la compañía Merseyside, Russell la desarrolló hasta convertirla en un musical completo que debutó en 1983 en el Liverpool Playhouse, con Barbara Dickson como protagonista, ganando el Olivier al Mejor Musical del Año. En Barcelona se estrenó en el Teatre Condal el 20 de diciembre de 1994, bajo la dirección de Ricard Reguant y con Àngels Gonyalons en el papel principal. El reparto estará encabezado por Mariona Castillo en el papel de la Sra. Johnstone, acompañada por Triquell como el Narrador, Albert Salazar como Mickey y Roc Bernadí como Eddie.

¿Dónde? Teatre Condal.

¿Desde cuándo? 13 de diciembre.

Compra tus entradas aquí.

EL FIL INVISIBLE

Inspirado en los cuentos de Míriam Tirado, esta creación de Alícia Serrat, Daniel Anglès, Víctor Arbelo y Viu el Teatre nos presenta a Nura, una niña que descubre en su ombligo un hilo invisible que la conecta con las personas que más quiere. Junto a sus amigos Quim y Lia, se embarca en una aventura para devolverle la sonrisa a Àlex, explorando la magia de los lazos que trascienden el tiempo y el espacio. Un musical tierno y emocionante que celebra el poder de los vínculos afectivos.

¿Dónde? Teatre Goya.

¿Desde cuándo? 23 de diciembre.

Compra tus entradas aquí.

PAN, LA GRAN AVENTURA

Peter Pan irrumpe en el dormitorio de Wendy y sus hermanos para invitarlos a dejar atrás Londres y descubrir un mundo lleno de piratas, niños perdidos y mucha magia. Con una Capitana Garfio decidida a capturar al niño que nunca quiso crecer y una tripulación pirata llena de ritmo, este espectáculo combina emoción, humor y música original en directo que hará vibrar tanto a pequeños como a mayores. Ocho canciones pegadizas, que incluyen un rap pirata, una balada vibrante y temas con toques de rock y funky, dan forma a un show mágico.

¿Dónde? Aquitania Teatre.

¿Desde cuándo? 4 de octubre.

Compra tus entradas aquí.

LIZZIE

Thriller musical basado en los polémicos asesinatos cometidos en 1892 por Lizzie Borden en Fall River, Massachusetts. Estrenado en 2009 en Nueva York, el espectáculo nos sumerge en el misterio que rodea a Lizzie, acusada de matar a su padre y a su madrastra con un hacha. A pesar de las incoherencias y contradicciones en los testimonios, y la falta de pruebas concluyentes, Lizzie fue finalmente declarada inocente.

La historia se narra a través de la perspectiva de las cuatro mujeres protagonistas, explorando la mente de Lizzie y especulando sobre sus posibles motivos: ¿la lucha por la herencia, la opresión sufrida, abusos sexuales o un desequilibrio mental? Un musical que combina suspense, drama y misterio para revelar las sombras de un caso real.

¿Dónde? Teatre Gaudí Barcelona.

¿Desde cuándo? 23 de octubre.

Compra tus entradas aquí.

EL PETIT PRINCEP

EL PETIT PRINCEP, creado por Àngel Llàcer, Manu Guix y La Perla 29, es un espectáculo navideño clásico en Barcelona que combina música en vivo, tecnología 3D y una escenografía mágica para contar la mítica fábula de Saint-Exupéry. A través del viaje del pequeño príncipe por distintos planetas y acompañado de personajes inolvidables, la obra transmite con sencillez y emoción valores universales como el amor, la amistad y la responsabilidad, recordándonos que “lo esencial es invisible a los ojos”.

¿Dónde? Teatre Victòria.

¿Desde cuándo? 5 de diciembre.

Compra tus entradas aquí.

SONDHEIM X SONDHEIM

SONDHEIM X SONDHEIM es la recuperación del homenaje al gran renovador del musical Stephen Sondheim, fallecido en 2021, creado por Mario Gas. Presentado en La Fàbrica en un formato adaptado, cuenta con la participación de destacados artistas como Mario Gas, Vicky Peña, Teresa Vallicrosa y Pep Molina, entre otros, celebrando la obra y legado de uno de los grandes maestros del teatro musical

¿Dónde? Teatre Victòria.

¿Desde cuándo? 10 de diciembre.

TU, JO… I VOSALTRES… I LES CANÇONS…

En 1996 estrenaron en el Versus Teatre el espectáculo que dio origen a EL MUSICAL MÉS PETIT. Ahora, 30 años después, vuelven a sus raíces con TU, JO… I VOSALTRES… I LES CANÇONS…, una oportunidad única para disfrutar de cerca de las grandes voces de Daniel Anglès y Pilar Capellades, acompañados al piano por Sergi Cuenca.

¿Dónde? Teatre Victòria.

¿Desde cuándo? 6 de mayo de 2026.

Compra tus entradas aquí.

Los Regresos

NO CAL ANAR A L’HAVANA

Una comedia con sabor a sal que rinde homenaje a las noches de verano, a nuestros abuelos y a las habaneras, combinando música, humor y momentos poéticos para reivindicar la tradición con una mirada actual. Entre tragos de ron quemado y acordes marineros, los actores juegan, cantan y conversan con el público, transformando el escenario en una taberna viva y acogedora.

Estrenado en el verano de 2019 en el Teatro La Gleva de Barcelona, el espectáculo ha recorrido teatros y espacios al aire libre de toda Cataluña, incluso playas como la de Sa Mareta Vallès. Ahora, tras su gran acogida, este festivo encuentro de ritmo, complicidad y recuerdos compartidos regresa a Barcelona.

¿Dónde? Teatre Gaudí Barcelona.

¿Desde cuándo? 28 de agosto.

Compra tus entradas aquí.

AUTÓNOMOS

AUTÓNOMOS inicia su 8ª temporada de éxito con una comedia que retrata las peripecias de Álex, un nuevo freelance que lucha por sobrevivir al mundo laboral, enfrentándose a un gurú del emprendimiento, a la implacable Agencia Tributaria y a un gestor muy particular. Este fenómeno escénico, cargado de ritmo desenfrenado, lenguaje televisivo y altas dosis de crítica, celebra la amistad y la superación de dificultades con música en directo y cameos especiales de Elisenda Carod, Jaïr Domínguez, Juanra Bonet, Alba Florejachs, Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes (La Ruina). En un futuro cercano donde la crisis parece acabar, la estabilidad laboral y la felicidad se ven truncadas para Álex cuando es despedido, y hacerse autónomo será su única opción para seguir adelante.

¿Dónde? Espai Texas.

¿Desde cuándo? 8 de noviembre.

Compra tus entradas aquí.

MÁLAGA

GODSPELL

Esta nueva versión de Godspell dirigida por Antonio Banderas, con adaptación de Emilio Aragón. Concebido por John-Michael Tebelak con música de Stephen Schwartz, este clásico de los años 70 se reinventa en un escenario que evoca un almacén teatral o una antigua corrala, donde una joven compañía revive los Evangelios a través de encuentros personales con Jesús. Con un mensaje de tolerancia, comunidad, compasión y esperanza, GODSPELL es un viaje vital que invita a reír, amar, cantar, compartir y, sobre todo, a creer que siempre hay un nuevo comienzo.

¿Dónde? Teatro del Soho Caixabank.

¿Desde cuándo? 30 de octubre.

Compra tus entradas aquí.

VALENCIA

LOS CHICOS DEL CORO

LOS CHICOS DEL CORO narra la llegada de Clement Mathieu, un profesor sustituto con alma de compositor, al internado "En el fondo del estanque" en 1949, donde un director autoritario ha prohibido la música. Con mano firme pero llena de ternura, Mathieu rompe las rígidas normas para acercar a unos niños marcados por la dureza de la posguerra a la belleza del arte y la esperanza. Inspirado en un clásico del cine francés, el musical es un emotivo homenaje a la inocencia, la solidaridad y el poder transformador de la música.

¿Dónde? Teatro Olympia.

¿Desde cuándo? 18 de diciembre.

Compra tus entradas aquí.

BILBAO

EL MAGO DE OZ

Musical inspirado en la icónica película de 1939 y en la novela EL MARAVILLOSO MAGO DE OZ de L. Frank Baum, con libreto adaptado por Andrew Lloyd Webber y Jeremy Sams. Incluye las inolvidables canciones de Harold Arlen y E. Y. Harburg junto a nuevas composiciones de Lloyd Webber con letras de Tim Rice, para revivir la mágica aventura de Dorothy y sus amigos en su viaje por el camino de baldosas amarillas hacia la Ciudad Esmeralda.

¿Dónde? Palacio Euskalduna.

¿Desde cuándo? 23 de diciembre.

Compra tus entradas aquí.

GIRAS

LOS PILARES DE LA TIERRA

EL FANTASMA DE LA ÓPERA

MAMMA MIA!

LA HISTORIA INTERMINABLE

TARZÁN EL MUSICAL

SONRISAS Y LÁGRIMAS

HADAS, EL MUSICAL

EL DIARIO DE LUCAS

NO ME TOQUES EL CUENTO

VILLANAS

ROMEO Y JULIETA. UN AMOR INMORTAL

ATRAPADAS EN LA OFI

FOREVER KING OF POP (gira europea)