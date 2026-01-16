El Teatro Lara estrena LA BALADA DE JOHN Y YOKO, una ficción musical sobre la pareja

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

¿Imaginas que John Lennon regresara 45 años después? Esa es la premisa con la que el Teatro Lara presenta su nueva apuesta teatral y musical para el próximo mes de febrero. Bajo el título LA BALADA DE JOHN Y YOKO, Madrid se prepara para recibir una obra que promete ser mucho más que un simple tributo; es una primicia mundial situada en un hipotético 2026.

La obra plantea un escenario tan surrealista como fascinante: la icónica pareja regresa en el año 2026 para convocar una conferencia por la paz, pero el escenario no es Nueva York ni Ámsterdam, sino el Parador de Argamasilla de Abajo.

La Sala Lola Membrives del Teatro Lara se transformará en una habitación de este parador, emulando los encierros clásicos de la pareja . Allí, John y Yoko se aislarán durante una semana con un doble objetivo: reclamar la paz mundial y narrar —y cantar— la historia de la banda más influyente de nuestra era, The Beatles.

Sobre las tablas, un John Lennon retornado relata su versión de la historia bajo la mirada atenta y crítica de su compañera, mientras que el público descubrirá a una Yoko desconocida que se sincera ante el músico. La propuesta busca recuperar el espíritu de lo que el propio Lennon describió como ser "bufones de corte del movimiento juvenil", ofreciendo una obra sin filtros que promete sonrisas y momentos emotivos.

En el apartado artístico, la interpretación corre a cargo de dos músicos de trayectoria consolidada: Rita López Panach, intérprete y directora de la Orquesta Escuela del Barrio, y Alberto Mate, líder de La Fantástica Banda y autor de diversas obras musicales . Ambos están apoyados en la dirección técnica y artística por Miguel Magdalena, músico y actor integrante de la reconocida compañía Ron Lalá.

Para quienes decidan ser testigos de este singular cónclave en Argamasilla, la propuesta ofrece 90 minutos de inmersión en la biografía y discografía más célebre del siglo XX, una experiencia recomendada para espectadores a partir de 14 años . El espíritu final de la obra recupera la vieja máxima sargent-pepperiana, asegurando que, en esta visita al Teatro Lara, "a splendid time is guaranteed for all" .

