El Proyecto LÓperArs transforma lugares de Gran Canaria en espacios escénicos

La pasada primavera nació el Proyecto LÓperArs, una propuesta escénica multidisciplinar que abarca música, teatro, danza, moda y narrativas visuales, diseñada por Mario Méndez como vehículo para combinar distintas formas de expresión artística en experiencias inmersivas y transformadoras.

UN VIAJE POR LA HISTORIA DE GRAN CANARIA fue su primera producción, que transformó espacios emblemáticos de la isla como el Hotel Santa Catalina (Las Palmas de Gran Canaria), la Cueva Pintada (Gáldar), la Fundación Chirino y el Convento de las Dominicas (Teror) en espacios escénicos que acogieron diversas obras artísticas como LA LLEGADA, ORÍGENES, EL GUARDIÁN CHIRINO o JARDÍN DEL EDÉN.

El proyecto LÓperArs propone una mirada integral a las artes escénicas que fusiona disciplinas: música, teatro, danza visual y moda narrativa, todo en espacios patrimoniales o urbanos convertidos en escenarios vivos, para conectar arte, comunidad e historia. Un enfoque comprometido con la accesibilidad cultural y el diálogo con nuevas audiencias a través de diseños visuales y dirección artística originales que configuran una identidad estética diferenciada con guiones hechos exclusivamente para cada espacio, dándole importancia al continente y al contenido.

Mario Méndez, su creador, es un artista canario versátil: cantante, actor, director, narrador histórico y diseñador de experiencias culturales. Con formación musical sólida y experiencia en proyectos de ópera, teatro y moda, ha desarrollado LÓperArs como una plataforma artística integral, transformando cada presentación en un acto cultural memorable.

Las propuestas para la próxima edición 2025-2026 se desvelarán próximamente.