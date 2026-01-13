El Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío acogerá cuatro funciones especiales de NO ME TOQUES EL CUENTO

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío recibirá próximamente la producción NO ME TOQUES EL CUENTO, una comedia musical que analiza los relatos de princesas desde una perspectiva crítica y contemporánea. Tras haber alcanzado la cifra de 45.000 espectadores en sus anteriores presentaciones y giras, el montaje se instala de vuelta en la capital madrileña con una propuesta de cuatro únicas funciones que se caracterizarán por ofrecer variaciones de contenido en cada una de sus sesiones.

La obra, creada y dirigida por Olivia Lara, se centra en los personajes de Blancanieves, Cenicienta, Bella y Aurora para explorar la realidad posterior a los finales tradicionales de los cuentos clásicos. A través de una combinación de teatro y música en directo, el guion aborda temas como las expectativas sociales, los complejos y las frustraciones femeninas, utilizando el humor para cuestionar los estereotipos que han definido a estos personajes durante generaciones.

Para esta estancia en Madrid, la producción ha diseñado un formato específico que incluye contenidos exclusivos y sorpresas técnicas adaptadas al escenario del Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Esta estructura busca que cada una de las cuatro citas funcione como un evento independiente, diferenciándose entre sí por elementos del guion y la puesta en escena pensados para este ciclo concreto.

El dinamismo del espectáculo se apoya en un elenco variable de actrices, lo que permite la rotación de sus intérpretes en las distintas funciones. El equipo artístico está integrado por Olivia Lara, Masi Rodríguez, Carmen Calle, Isabel Morán, Colette Casas, Katia Borlado y Lara Chaves. Con este reparto, la obra mantiene una estructura abierta que facilita la integración de nuevos matices en cada representación.

NO ME TOQUES EL CUENTO llega a esta nueva etapa como una propuesta de revisión cultural que busca conectar con diferentes perfiles de audiencia, desde el público joven hasta el adulto.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.