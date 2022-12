ENCANTO EN EL HOLLYWOOD BOWL llega a Disney +

El próximo 28 de diciembre llega a Disney+ el especial ENCANTO EN EL HOLLYWOOD BOWL, un concierto en el famoso recinto de Los Ángeles donde podremos disfrutar de las canciones de Lin-Manuel Miranda grabadas en directo.

El especial cuenta con las voces originales de la película retomando sus papeles: Stephanie Beatriz (como Mirabel), Jessica Darrow (como Luisa), Diane Guerrero(como Isabela), Adassa (como Dolores), Carolina Gaitán (como Pepa), Mauro Castillo(como Félix), Angie Cepeda (como Julieta) y Olga Merediz (como la Abuela Alma) junto con invitados especiales como las legendarias superestrellas colombianas y múltiples ganadores del Latin GRAMMY® Carlos Vives y Andrés Cepeda.

ENCANTO EN EL HOLLYWOOD BOWL está dirigida por Chris Howe ("Coldplay Live at Whitby Abbey", "Bruno Mars: 24k Magic Live at Apollo") y coreografiada por Jamal Sims(coreógrafo original de la película "Encanto") y Kai Martinez con diseño de producción de Misty Buckley ("Coldplay's 2016 Super Bowl 50 Halftime Show", "The Little Mermaid Live!" de ABC). Sally Wood ("Premios BRIT 2021", "An Audience with Adele") es la showrunner creativa de Fulwell 73 Productions, con Gabe Turner, Emma Conway y Lou Fox como productores ejecutivos. La transformación visual del Hollywood Bowl en la Casita cobra vida gracias a NorthHouse (Coldplay en "The Queen's Platinum Jubilee"). El evento del concierto está producido por Fulwell 73 Productions, Live Nation-Hewitt Silva y Disney Concerts, junto con AMP Worldwide, el equipo responsable de eventos 'live-to-film' muy famosos en el Hollywood Bowl, como "Beauty and the Beast in Concert" o "Pesadilla antes de Navidad" de Disney. Marc Buhaj es vicepresidente, producción no guionizada y no ficción, y Nicole Silveira es vicepresidenta, producción no guionizada de Disney Branded Television.

Puedes ver el tráiler a continuación: