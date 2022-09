Chanel interpretará la canción de los créditos finales de PINOCHO

Con motivo del próximo estreno de PINOCHO en Disney+, Chanel Terrero interpretará el clásico tema "La estrella azul", que formará parte de los créditos finales de la película para España. El tema es la versión en español de la canción original "When You Wish Upon A Star", interpretada por la ganadora del Tony y nominada al Oscar Cynthia Erivo en su versión original.

Chanel comenta lo que ha supuesto para ella este nuevo reto en su carrera profesional: "Que Disney me llamase para cantar este tema que cala tanto y que todo el mundo reconoce me pareció un reto brutal y me hizo muchísima ilusión. Lo he cogido con muchas ganas y mucho respeto".

Tanto el videoclip como la canción estarán disponibles desde el 8 de septiembre.

La cantante, actriz y bailarina Chanel representó a España en 2022 en el Festival de Eurovisión con su tema "SloMo", donde obtuvo el tercer puesto. Actualmente está trabajando en el que será su primer álbum de estudio. Antes de su paso por Eurovisión, formó parte del elenco de espectáculos musicales como "EL REY LEÓN", "¡MAMMA MÍA!", "FLASHDANCE" y "EL GUARDAESPALDAS" y fue una de las 3 últimas seleccionadas en el casting final para el papel de Anita, en el remake de Steven Spielberg de "WEST SIDE STORY".

