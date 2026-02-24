CAYETANA, SU PASIÓN: El homenaje flamenco a la Duquesa de Alba en el Teatro de la Maestranza

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La productora beon. Entertainment, referente nacional en la creación y producción de grandes espectáculos, será la responsable de la producción de CAYETANA, SU PASIÓN. Este espectáculo flamenco se representará los próximos 2 y 3 de mayo en el Teatro de la Maestranza, dentro de los actos conmemorativos del centenario de Cayetana de Alba. Bajo la dirección ejecutiva de Dario Regattieri, la obra propone un recorrido en siete actos en el que una bailaora rinde homenaje a la figura de Cayetana Fitz-James Stuart.

El montaje pone en valor el profundo amor de la aristócrata por el flamenco y por las artes que marcaron su vida, tales como la danza, la pintura, la literatura y el mundo del toro. CAYETANA, SU PASIÓN, que fue estrenado originalmente por Cecilia Gómez, regresa ahora con la compañía y bajo la producción de beon. Entertainment. Se trata de una propuesta con música en directo y una duración de 90 minutos, concebida para atraer a todos los públicos.

La dirección, el guion y la coreografía llevan la firma de Cecilia Gómez, quien también realizará un número especial dentro de la función. El apartado visual cuenta con un vestuario diseñado por Victorio & Lucchino, mientras que la atmósfera sonora se enriquece con la voz en off de Jesús Quintero y textos de Pascual González. La música original ha sido compuesta por David Cerreduela junto a los músicos de la compañía, contando con letras de Miguel de la Tolea, Juañares Carrasco y Antonio Gallardo.

La producción cuenta además con la participación musical de José Jiménez “El Viejín” y Diego Carrasco, sumando la colaboración especial de la música de Paco de Lucía. Con la puesta en marcha de CAYETANA, SU PASIÓN, beon. Entertainment refuerza su compromiso con la cultura andaluza y con el flamenco como patrimonio artístico universal. Esta apuesta se suma a la trayectoria de una productora que ha llevado a escena grandes formatos como EL MÉDICO, LOS PILARES DE LA TIERRA o EL TIEMPO ENTRE COSTURAS.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.