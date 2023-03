CASTING CALL: Se convocan audiciones para BAILO BAILO en Madrid

La productora DreamCatcher anuncia audiciones para BAILO BAILO, un nuevo musical con los mejores éxitos de Raffaella Carrà, que tendrá su estreno mundial en Madrid en octubre 2023. BAILO BAILO está basado libremente en la película de 2020 EXPLOTA EXPLOTA.

En BAILO BAILO, una joven llamada María toma las riendas de su vida y, gracias a su valentía y determinación, consigue de alguna manera cambiar la España de los años 70, sin rendirse jamás.

BAILO BAILO cuenta con música y letra de varios autores, libreto de Federico Bellone y Nacho Álvarez, dirección de Federico Bellone, coreografía de Gillian Bruce, y supervisión musical de Giovanni Maria Lori.

Para esta prueba se buscan Cantantes-Actores/Actrices para los papeles protagonistas y Bailarines y Bailarinas para el ensemble.

Estos son los perfiles de los protagonistas:

MARIA - De unos 25 años, una joven española de belleza sencilla y pura que cree que en la vida hay que ser siempre uno mismo. Valiente y fuerte, pero todavía vulnerable. Soprano/Mezzo-Soprano con conocimientos de danza.

PEDRO - De unos 30 años, chico atractivo que estudia deontología. Bari-Tenor.

CARMEN - De unos 25 años, una agradable chica española llena de energía que trabaja como azafata. No tiene mucha suerte con los hombres y le encanta Italia. Soprano/Mezzo-Soprano.

ROSABELLA - De unos 55 años, hermosa mujer y estrella indiscutible de la televisión española. Parece fría y borde, pero quizás sea una defensa. Contralto o Mezzo-Soprano.

JORDI - De unos 45 años, director de televisión española, algo baboso. Bari-Tenor.

MIGUEL CUESTA - De unos 70 años. Censor de la televisión española. Especialmente intransigente. Barítono.

Los candidatos interesados, mayores de 18 años únicamente, deberán grabar y enviar un vídeo desde su smartphone al +34 600650209 vía WhatsApp, no más tarde de la medianoche, hora española, del 15 de marzo de 2023.

El vídeo deberá mostrar al intérprete de cuerpo entero, quien, tras indicar claramente su nombre y apellidos, interpretará un fragmento de una canción lenta en español extraída de un musical de estilo pop que destaque sus cualidades vocales e, inmediatamente después y en plano americano un monólogo en español destacando sus cualidades interpretativas; procurando en todo momento tener buena iluminación y sonido.

No es posible editar de ninguna manera el vídeo y/o el audio de la grabación mencionada. La duración máxima del video (canción más monologo) no podrá exceder los 120 segundos, aquellos videos que no cumplan este requisito serán desestimados para la evaluación.

Solo en caso de ser escogido, se contactará con el interesado antes del 19 de marzo de 2023 vía WhatsApp, en respuesta al número utilizado para enviar los vídeos mencionados y se notificará, lugar y hora para la siguiente fase presencial en Madrid los días 4 y 5 de abril de 2023.

Los interesados en formar parte del ensemble pueden participar en las audiciones sin inscripción previa y se buscan:

MUJERES - (de complexión atlética y cualquier etnia. Altura mínima 1,65 m): LUNES 3 de ABRIL a las 10 hs: en los próximos días se dará a conocer el sitio de la convocatoria abierta. Deberán asistir con vestimenta adecuada que permita visualizar las líneas corporales y zapatos de tacón.

HOMBRES - (de complexión atlética y de cualquier etnia. Altura mínima 1,75 m): LUNES 3 de ABRIL a las 15 hs: en los próximos días se dará a conocer el sitio de la convocatoria abierta. Deberán asistir con vestimenta adecuada que permita visualizar las líneas corporales y zapatillas/zapatos de jazz.

Se requiere una excelente formación en danza jazz. El estilo hip-hop y la danza acrobática son también bienvenidos. Se enseñarán las coreografías in situ. El material de canto y actuación se entregará in situ. (las aptitudes vocales no serán excluyentes).