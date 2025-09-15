CASTING CALL: LOS MISERABLES convoca audiciones infantiles

Enter Your Email to Unlock This Article



Ya queda menos para el regreso a Madrid de LOS MISERABLES, que llegará al Tatro Nuevo Apolo el próximo 29 de noviembre.

Su productora, ATG entertainment, abre audiciones para encontrar al Reparto Infantil del musical, en el que puedes participar a través de este enlace o este enlace.

Los perfiles buscados son:

Pequeña Cosette o Joven Éponine:

Niñas entre 7 y 9 años

Altura inferior a 1,30m (en el casting se medirá la altura de las niñas seleccionadas para adicionar)

Voz de soprano dulce y con confianza

Cualquier etnia

Gavroche:

Niños entre 9 y 11 años

Altura inferior a 1,38m (en el casting se medirá la altura de las niñas seleccionadas para adicionar)

Voz fuerte y sin cambiar

Cualquier etnia

Tienes hasta el 23 de septiembre para participar entrando en los enlaces del casting arriba proporcionados. Las audiciones presenciales serán el 26 y 27 de septiembre.