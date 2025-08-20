 tracker
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat Register Games Grosses

CASTING CALL: LA HISTORIA INTERMINABLE convoca audiciones para actuar en Sevilla

El espectáculo busca actores, cantantes y bailarines; el plazo de inscripción finaliza el 31 de agosto

By: Aug. 20, 2025
CASTING CALL: LA HISTORIA INTERMINABLE convoca audiciones para actuar en Sevilla Image
Enter Your Email to Unlock This Article

Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.




Existing user? Just click login.

La magia de LA HISTORIA INTERMINABLE llegará a los escenarios de Sevilla y la productora beon Entertainment ha abierto el proceso de audiciones. La convocatoria está dirigida a actores, actrices, cantantes y bailarines que deseen formar parte de la adaptación teatral del clásico literario de Michael Ende.

Estos son los perfiles solicitados:

  • Bastian, niño o niña de 10 a 14 años, soñador y amante de los libros.
  • Atreyu, niño de 12 a 16 años, guerrero valiente y líder nato.
  • La Emperatriz Infantil, joven de 16 a 25 años, símbolo de sabiduría y pureza.
  • Koreander, hombre de 30 a 50 años, enigmático librero.
  • Madre, mujer de 28 a 35 años, protectora y cariñosa.
  • Xayide, mujer de 25 a 35 años, bruja oscura y seductora.
  • Gmork, hombre de 25 a 40 años, lobo tenebroso servidor de la Nada.
  • Morla, mujer de 25 a 45 años, tortuga sabia y melancólica.
  • Los colonos, hombre y mujer de 25 a 40 años, guardianes del conocimiento ancestral.
  • Elenco, hombres y mujeres (18-40 años), actores/cantantes versátiles.
  • Bailarines, hombres y mujeres (18-40 años), con técnica de jazz, urbana y claqué.

Los interesados deberán enviar su material a través de este enlace antes del 31 de agosto.


Need more Spain Theatre News in your life?
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...

Videos