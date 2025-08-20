CASTING CALL: LA HISTORIA INTERMINABLE convoca audiciones para actuar en Sevilla

Enter Your Email to Unlock This Article



La magia de LA HISTORIA INTERMINABLE llegará a los escenarios de Sevilla y la productora beon Entertainment ha abierto el proceso de audiciones. La convocatoria está dirigida a actores, actrices, cantantes y bailarines que deseen formar parte de la adaptación teatral del clásico literario de Michael Ende.

Estos son los perfiles solicitados:

Bastian , niño o niña de 10 a 14 años, soñador y amante de los libros.

Atreyu , niño de 12 a 16 años, guerrero valiente y líder nato.

La Emperatriz Infantil , joven de 16 a 25 años, símbolo de sabiduría y pureza.

Koreander , hombre de 30 a 50 años, enigmático librero.

Madre , mujer de 28 a 35 años, protectora y cariñosa.

Xayide , mujer de 25 a 35 años, bruja oscura y seductora.

Gmork , hombre de 25 a 40 años, lobo tenebroso servidor de la Nada.

Morla , mujer de 25 a 45 años, tortuga sabia y melancólica.

Los colonos , hombre y mujer de 25 a 40 años, guardianes del conocimiento ancestral.

Elenco , hombres y mujeres (18-40 años), actores/cantantes versátiles.

Bailarines , hombres y mujeres (18-40 años), con técnica de jazz, urbana y claqué.

Los interesados deberán enviar su material a través de este enlace antes del 31 de agosto.