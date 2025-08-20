CASTING CALL: LA HISTORIA INTERMINABLE convoca audiciones para actuar en Sevilla

El espectáculo busca actores, cantantes y bailarines; el plazo de inscripción finaliza el 31 de agosto
La magia de LA HISTORIA INTERMINABLE llegará a los escenarios de Sevilla y la productora beon Entertainment ha abierto el proceso de audiciones. La convocatoria está dirigida a actores, actrices, cantantes y bailarines que deseen formar parte de la adaptación teatral del clásico literario de Michael Ende.
Estos son los perfiles solicitados:
Los interesados deberán enviar su material a través de este enlace antes del 31 de agosto.
