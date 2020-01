Víctor Arbelo acaba de presentar el videoclip de MI CONDICIÓN, su nuevo single del disco que presentará en directo a lo largo de este año.

MI CONDICIÓN habla del amor en todas sus variantes y manifestaciones, sin prejuicios hacia nadie y con la mirada puesta en estructuras familiares no convencionales:

"Necesitaba hablar con naturalidad del amor en todos sus dimensiones. Por suerte, yo vivo en Barcelona, una de las ciudades más tolerantes del mundo, pero siento que aún vivimos en un mundo dónde depende de que sitios vayas o en qué sector trabajes, aún sientes que es mejor no decir quién eres ni cómo eres por ser prudente. Esta canción habla de ser honesto con uno mismo, de mostrarse tal y cómo eres y intenta dar voz a aquellos que aún no lo han hecho o no han encontrado la manera de hacerlo por el miedo de pensar en lo qué dirán los demás".

Tras formarse en la escuela Aules de Barcelona, Víctor Arbelo ha participado en musicales como RENT, MAR I CEL, LOS MISERABLES o TOT EL QUE NO ENS VAM DIR. En 2017 presentó su primer disco autoproducido en la Sala Bikini y este año prepara su nuevo álbum.

El videoclip cuenta con la participación de otros artistas del teatro musical como Rubén Yuste, Mariona Castillo o Daniel Anglès.

Puedes ver el videoclip a continuación:





