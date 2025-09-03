BODAS DE SANGRE se convierte en musical sinfónico en el Teatro Gran Vía

Enter Your Email to Unlock This Article



Con motivo del centenario de la Generación del 27 llega a Madrid BODAS DE SANGRE – El Musical Sinfónico, un espectáculo de gran formato que une el texto inmortal de Federico García Lorca con la música de Miguel Tubía. La cita tendrá lugar el próximo 27 de octubre a las 20h en el Teatro Gran Vía, en una única función irrepetible.

Más de 80 artistas darán vida a esta producción que combina orquesta sinfónica, coro y solistas del panorama musical español, bajo la dirección musical de Gemma Camps. El montaje cuenta con 35 músicos, un coro de más de 40 voces y 9 intérpretes principales, entre los que destaca la actriz invitada Lola Baldrich en el papel de La Luna.

La dirección general corre a cargo de Víctor García Sierra, con dirección artística de Luis Huete y dirección musical de Gemma Camps. El elenco lo completan Cristina Irala (La Madre), Inés Alba (La Novia), Luis Huete (Leonardo), Joan Antolí (El Novio), Javier Ibarz (El Padre), Aurora Frías (La Criada), Cintia Rosado (La Muerte), Anabel García (La Mujer) y Natalia Jara (La Narradora). Una oportunidad única para redescubrir el clásico de Lorca en una versión sin precedentes.