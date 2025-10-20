BAT OUT OF HELL llega a los cines de España con la producción del West End

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Este Halloween toca “rockear” con la versión en cines de BAT OUT OF HELL que llega el 30 de octubre a numerosas salas de toda España. Esta producción del musical del West End (Londres) hará vibrar al público con las legendarias canciones de Jim Steinman y Meat Loaf, una impresionante escenografía, un espíritu rebelde y una banda en directo de ocho músicos.

La historia es una adaptación de la obra de Jim Steinman y Meat Loaf ambientada en un Manhattan postapocalíptico llamado "Obsidian", que sigue la historia de Strat, el líder de un grupo de jóvenes rebeldes llamado "Los Perdidos", y su amor prohibido por Raven, la hija del tiránico gobernante Falco.

Así, con temas icónicos como “I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)”, “Paradise By The Dashboard Light” o “Bat Out of Hell”, el espectáculo despliega toda su potencia con una puesta en escena que desata la adrenalina, la pasión y el puro rock’n’roll.

Los establecimientos donde se proyectará serán: Cinesa Intu Asturias (Oviedo), Cinesa Heron City Barcelona, Cinesa Diagonal Barcelona, Cinesa Parc Valles (Terrasa), Cinesa Bahia De Santander, Cinesa Coruña Marineda, Cinesa Oasiz (Torrejón de Ardoz), Cinesa Manoteras, Cinesa Las Rozas, Cinesa Mendez Alvaro, Cinesa Getafe Nassica, Cinesa Nueva Condomina (Murcia), Cinesa Max Ocio (Barakaldo), Mk2 Cinesur Nervion Plaza (Sevilla), ABC… ELX (Elche), ABC PARK (Valencia), ABC … GANDÍA, ABC … GRAN TURIA (Xirivella), ABC… EL SALER (Valencia), Cines Aragonia (Zaragoza), Yelmo Cines Boulevard (Vitoria), Yelmo Cines La Maquinista (Barcelona), Yelmo Cines Ideal (Madrid), Yelmo Cines Plaza Mayor (Málaga), Yelmo Cines Vigo (Vigo), Yelmo Cines Meridiano (Santa Cruz de Tenerife), Yelmo Cines Plaza Norte 2 (San Sebastián de los Reyes), Yelmo Cines Campanar (Valencia), Arenas De Barcelona Multicines.

Además, BroadwayWorld Spain está realizando un sorteo de cinco entradas dobles para cines seleccionados. Para participar y consultar más información se puede entrar a nuestra cuenta de Instagram (@broadwayworld_spain). Por otro lado, se pueden adquirir las entradas directamente desde las páginas oficiales de las salas.