ALADDÍN anuncia su última función en el Teatro Coliseum Madrid

El próximo 20 de julio la Gran Vía madrileña dirá el adiós definitivo a ALADDÍN, la producción de Disney Theatricals y Stage Entertainment que ha gozado de gran éxito de público y crítica durante tres temporadas en Madrid y que ha atraído a más de 800.000 espectadores.

Desde su estreno a finales de marzo de 2023, ALADDIN ha hechizado al público español con este cuento clásico que cobra vida sobre el escenario. Actualmente el musical está protagonizado por David Comrie (EL REY LEÓN) como el Genio, Ferran Fabá (WE WILL ROCK YOU) que da vida a Aladdín y Jana Gómez (ANASTASIA, NEXT TO NORMAL) como Jasmine.

En junio el musical recibió 4 galardones en la ceremonia de los Premios Teatro Musical: Mejor Dirección Musical para Xavier Torras, Mejor Figurinista para Gregg Barners, Mejor Caracterización para Milagros Medina Cerdeira y Josh Marquette y el galardón a la Interpretación Destacada Masculina para Roc Bernadí.

Además, el año pasado ALADDIN recibió un total de 7 Premios Del Público Broadwayworld Spain 2023, incluyendo el premio a Mejor Musical.

Tras la partida de esta producción, el Teatro Coliseum acogerá la versión de Rodgers y Hammerstein de CENICIENTA a partir del próximo octubre.

Las entradas para todas las funciones restantes ya están a la venta.

