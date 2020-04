5 razones por las que debes ver Take Me To The World

El concierto online Take Me To The World organizado la noche del 26 al 27 de abril se anunciaba a bombo y platillo como un eventazo desde hacía unos días. Si bien el cumpleaños del autor de SWEENEY TODD y COMPANY había tenido lugar un mes antes, la web Broadway.Com no quería dejar pasar la oportunidad de celebrar como Dios manda la efemérides, aunque fuese a posteriori.

Los invitados a la fiesta estuvieron a la altura: Broadway starts, TV stars y Hollywood stars todos con un objetivo en común - felicitar a Steve y agradecerle el legado que nos deja con sus obras. Un acto de amor desde el confinamiento, que se hizo con todo el mimo del mundo.

Aunque el comienzo de retransmisión fue accidentado (casi hora y cuarto de retraso, varios links rotos y un pobre Raúl Esparza que iba a ser el host pero la tecnología no le acompañó), Take Me To The World nos dejó grandes momentos y entre ellos este top 5:

1 - Stephen Schwartz al piano para comenzar el concierto: tocó la obertura de FOLLIES. Los que lo vimos en directo lo revivimos además dos veces. Pero fue una auténtica belleza escuchar a piano como este maestro, autor de WICKED y PIPPIN, homenajeaba a otro grande.

2 - Trio de reinas: en albornoz y copazo en mano, Audra McDonald, Meryl Streep y Christine Baranski se marcaron un 'Ladies Who Lunch' de COMPANY apoteósico. Divertidas, elegantes, divinas. Las tres sabían que eran uno de los platos fuertes de la noche y lo saborearon ampliamente.

3 - Chip Zien: uno de los momentos más conmovedores de la noche. El panadero original de INTO THE WOODS recordó aquel 'No More' que interpretaba en el segundo acto, sosteniendo al final de la canción el gorro de su personaje con cariño y nostalgia.

4 - Jake Gyllenhall y Annaleigh Ashford cantando 'Move On': ya lo habían interpretado en Nueva York y en unos meses esperemos que puedan repetir sus papeles de George y Dot en el nuevo revival de SUNDAY IN THE PARK en Londres... Tanto si es así como sino, esto fue un regalo para aliviar la espera.

5 - Steven Spielberg: no es cuestión de name-drop. Este genio se unió a esta carta de amor a Sondheim en forma de concierto en streaming con un mensaje precioso en el que alababa la memoria fotográfica y el conocimiento sobre cine del letrista de WEST SIDE STORY. "Trabajar en este remake fue como volver a la escuela, con mi maestro favorito," reconoció Spielberg a Sondheim.

Podéis ver el concierto completo en este enlace.





Related Articles Shows View More Spain Stories