24 HORAS EN LA VIDA DE UNA MUJER se estrena en Nueva York el próximo mes

Entre los próximos 7 y 10 de noviembre, la obra ganadora del Premio del público BroadwayWorld 2018 a Mejor Musical de Pequeño Formato se representará en el Theater Repertorio Español de Nueva York, con Silvia Marsó de nuevo en el papel protagonista.

La obrase representará en castellano con sobretítulos en inglés, y contará con Marc Parejo y Germán Torres completando el reparto.

24 HORAS EN LA VIDA DE UNA MUJER cuenta la historia de Mrs. C, una aristócrata que acaba de enviudar que observa en el casino de Montecarlo a un jovencísimo jugador que esa noche pierde todo su dinero en la ruleta. Desesperado el joven abandona el casino y ella, tras se­guirlo, consigue evitar su suicidio. Compasiva le ofrece pagar su alojamiento esa noche y darle una canti­dad para que abandone Montecarlo al día siguiente y pueda saldar sus deudas. Al llegar al hotel el joven se aferra desesperadamente a aquella mujer a la que considera su salvadora y Mrs. C conmocionada y ante el temor de que el joven intente de nuevo suicidarse, decide no separarse de él durante las siguientes 24 horas.

El musical cuenta con música original de Sergel Dreznin y dramaturgia de Christine Khandjian y Stephane Ly-Cuong. Ignacio García repetirá su rol de director y la dirección musical seguirá siendo a cargo de Josep Ferré para esta producción, quien también tocará el piano. Silvia Carbajal estará a cargo del violín e Irene Celestino Chico del cello.





Related Articles Shows View More Spain Stories