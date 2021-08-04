В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА возвращается в Москву 3 сентября

Спектакль «В окопах Сталинграда» вернется в Москву для спектаклей, которые начнутся 3 сентября.

Виктору Некрасову было немногим более тридцати, когда он стал участником битвы за Сталинград. Рядом были его сверстники, обычные молодые ребята, но именно им предстояло определить ход войны, её перелом. В 1946 году Некрасов пишет свою первую книгу о войне «В окопах Сталинграда» - впоследствии из неё, «как из „Шинели" Гоголя, вышла вся наша честная военная проза» (слова филолога Владимира Лакшина).

Этот спектакль не про войну, а про людей на войне. Вот как пишет о сути повести Дмитрий Быков: «Некрасов сосредоточен не на аде войны - его взгляд не фиксируется на чудовищных подробностях, - а на том, как в этом аду выплавляются сверхлюди; на том, как из Керженцева и его сверстников, в мирное время заурядных, а то и неудачливых, получаются боги войны».

Сергей Женовач: «Нам хотелось высказаться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но из-за пандемии премьеру пришлось перенести. Сейчас вокруг этой темы столько ведется разных разговоров, неверные оценки, наговоры. Война для многих уже не Отечественная, а только Мировая. Мне кажется, это неправильно. Для своей работы я выбрал честную повесть Виктора Платоновича Некрасова "В окопах Сталинграда". Это полностью мужская история».

Билеты на https://mxat.ru/performance/main-stage/stalingrad/.