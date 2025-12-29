Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Portland Awards; WAITRESS Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Portland & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Portland Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Portland Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Lacy Knightly
- LET IT GO: A Burlesque Tribute to FROZEN
- Alberta Rose Theatre
30%
Chris Grace
- CHRIS GRACE AS SCARLETT JOHANSSON
- Portland Center Stage
28%
Sammy Rat Rios
- WE'RE GONNA DIE
- Shaking the Tree Theatre
24%
Damaris Webb
- PRECIPICE
- Third Rail Repertory Theatre
18%Best Choreography Of A Play Or Musical
Laura Hiszczynskyj
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
14%
Peggy Taphorn
- ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
10%
Jeananne Kelsey
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
8%
Jeremy Duvall
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
8%
Teri Berardino-Newman
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
7%
Sara Jane Hardy
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
6%
Chynna Rae Shurts
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
6%
Elise Byrne
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists Regional Theatre
5%
Adin Walker
- WITCH
- Profile Theatre
5%
Julie June Heffner
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
5%
Liberty Dolance
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Penguin Productions
4%
Laura Cannon
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
4%
Theresa VanWetten
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
4%
Shannon Jung
- FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
4%
Alicia Turvin
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
3%
Dan Murphy
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
2%
Marco Davis
- AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
2%
Liberty Dolance
- UPON THE KING
- Penguin Productions
2%
Janet Rust, Darcy Rust
- SOMETHING ROTTEN!
- Cottage Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Shelly mortimer
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
10%
Zachary Centers
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
9%
Heather Skogen
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
8%
Allie Schulchter-Cox
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
5%
Christine Kuzar
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
5%
Janelle Sutton
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
5%
Ahmad Santos
- WITCH
- Profile Theatre
5%
Clover Mackenzie
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
4%
Debbie Bray
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
4%
Wanda Walden & Dayna Lucas
- AMELIE
- Portland Playhouse
4%
Chris Byrne
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
4%
Laura Helgsen
- GROUNDHOG DAY
- Lakewood Theatre
4%
Kianna Vandermolen
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
3%
Anya Jones
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
3%
Chris Byrne
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
3%
Beth Staats
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
3%
Betsy LeClair
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Penguin Productions
3%
Allie Schulchter-Cox
- FIVE GOLDEN RINGS
- Broadway Rose Theatre
2%
Laura Streeter
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
2%
Ahmad Santos
- MOTHER RUSSIA
- Profile Theatre
2%
DeMara Cabrera
- SAPIENCE
- Artist Repertory Theatre
2%
Betsy LeClair
- UPON THE KING
- Penguin Productions
2%
Lorelai Shae
- AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
2%
Samantha Kuester
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
1%
Jennifer Mikel
- FOR PETER PAN ON HER 70TH BIRTHDAY
- Ten Fifteen Productions
1%Best Dance Production BOOKLOVER'S BURLESQUE
- Alberta Rose Theatre
24%DAPPERLESQUE: A GENDER BENDING BURLESQUE CABARET
- Alberta Rose Theatre
23%LET IT GO: A BURLESQUE TRIBUTE TO FROZEN
- Alberta Rose Theatre
21%TRUTH, BEAUTY, FREEDOM, LOVE: A BURLESQUE TRIBUTE TO MOULIN ROUGE
- Lacy Productions/Alberta Rose Theatre
19%FOOLISH MORTALS: A HAUNTED MANSION BURLESQUE CABARET
- Alberta Rose Theatre
13%Best Direction Of A Musical
Karlyn love
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
11%
Kevin Paul Clark
- BONNIE & CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theatre
9%
Amelia Segler and Elise Byrne
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
6%
Lyn Cramer
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
6%
Zachary Centers
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in The Grove
6%
Bryce Britton
- FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
5%
Josie Seid
- INTO THE WOODS
- Lovegood Performing Arts
5%
Rusty Tennant
- ASSASSINS
- Fuse Theatre
5%
Dorinda Toner
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
5%
Bryce Britton
- GROUNDHOG DAY
- Lakewood Theatre
4%
Tony Bump
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
4%
Brian Weaver
- AMELIE
- Portland Playhouse
4%
Thomas Graff
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
3%
Abigail Torres
- FLY BY NIGHT
- Tapestry Theater Collective
3%
Sara Elizabeth King
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
3%
Sarah Jane hardy
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
3%
Dan Murphy
- FIVE GOLDEN RINGS
- Broadway Rose Theatre
3%
Michael Baron
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
3%
Seth Renne
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
2%
Robert Salberg
- HAIRSPRAY
- Pentacle Theatre
2%
Zachary Centers
- THE WIZARD OF OZ
- Theatre in the Grove
2%
Theresa VanWetten
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
2%
Seth Renne
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
2%
Claire Johanson-Muller and Evan Tait
- THE LAST FIVE YEARS
- Compass Productions
1%
Sean Kirkpatrick
- THE LONG REACH OF THE ALLIGATOR
- Fertile Ground Festival at The Back Door Theater
1%Best Direction Of A Play
Annie Kehoe and Blaine Palmer
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
12%
Dylan Sladky
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
10%
William Thomas Berk
- CHRISTMAS CAROL: A GHOST STORY
- Magenta Theater
9%
Alicia Turvin
- ARSENIC & OLD LACE
- Theatre in the Grove
8%
Charles Grant
- A CHRISTMAS CAROL
- Portland Playhouse
6%
Joellen Sweeny
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
5%
Riley Parham
- MELANCHOLY PLAY
- Blinking Eye Theatre
5%
Doug Sellers
- NO SEX WITHOUT TOYS
- Shaking The Tree Theatre
4%
Josie Sied
- FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
3%
Josh Hecht
- WITCH
- Profile Theatre
3%
Samantha Van Der Merwe
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
3%
Tea Johnson
- AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
3%
Melory Mirashrafi
- SAPIENCE
- Artist Repertory Theatre
3%
Jerry Mouawad
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- IMAGO Theatre
2%
Adam Harrell
- SHAKESPEARE IN THE DARK
- Chapel Theatre
2%
Jamie M. Rea & Ajai Tripathi
- SAMSARA
- Profile Theatre
2%
Roman Sanchez
- THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
2%
Deanna Duplachain
- TO PETER PAN ON HER 70 TH BIRTHDAY
- Ten Fifteen Productions
2%
Vin Shambry
- PASS OVER
- Corrib Theatre
2%
Samm Hill
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
2%
Rebecca Lingafelter
- INFINITE LIFE
- Third Rail Repertory Theatre
2%
Asae Dean
- TEARS AND GLITTER
- Salt and Sage
1%
Sam Hill
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
1%
Jacob Coleman
- AW, HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
1%
Asae Dean
- MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
1%Best Ensemble DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
9%ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
7%BONNIE AND CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theater
7%ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
5%SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
5%ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
4%ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
4%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
3%THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
3%TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
3%GREASE
- Broadway Rose Theatre
3%AMELIE
- Portland Playhouse
3%GROUNDHOG DAY
- Lakewood Theatre
3%BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
3%REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
3%FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
2%THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
2%DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
2%GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
2%JOE TURNER'S COME AND GONE
- Portland Playhouse
2%NO SEX WITHOUT TOYS
- Shaking The Tree Theatre
2%THE WINTER’S TALE
- Oregon adventure theatre
2%8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
1%A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Penguin Productions
1%A STREETCAR NAMED DESIRE
- IMAGO Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Kristeen Willis
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
14%
Sandy and Tom Cronin
- ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
9%
Larry Larsen
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
7%
Ward Ramsdall
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
7%
Ian Anderson Priddy
- FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
7%
Blanca Forzan
- SAPIENCE
- Artists Repertory Theatre
6%
Ian Anderson Priddy
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
6%
Annabel Cantor
- PRECIPICE
- Third Rail Repertory Theatre
5%
Jeremy Cole
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
5%
Ward Ramsdell
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists Regional Theatre
5%
Thyra Hoartshorn
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
4%
Tom & Sandy Cronin
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
4%
Riley Parham
- FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
4%
Sam Kemp
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
3%
Miranda Hardy
- AW HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
2%
Amanda Ferguson
- SOMETHING ROTTEN!
- Cottage Theatre
2%
Larry Larsen
- FIVE GOLDEN RINGS
- Broadway Rose Theatre
2%
Gabriel Costales
- GRAVES
- Stomping Grounds Arthouse
2%
Trinity Riddell
- MARY POPPINS
- Cottage Theatre
2%
Kelly Terry
- PASS OVER
- Corrib Theatre
1%
Jeremy Towsey-French
- AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
1%
Philip Leonard
- DECKED!
- Ten Fifteen Productions
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Billy Thompson
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
15%
Alex Trull
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
11%
Alicia Barret
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
11%
Cyndy Ramsey-Rier
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
10%
David Rivas
- BEAUTY AND THE BEAST
- Lovegood Performing Arts Company
7%
Eric Nordin
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
7%
Kennedy Realness
- AMÉLIE
- Portland Playhouse
6%
Alicia Barrett
- ANNIE
- Theatre in the Grove
6%
Alicia Barrett
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
6%
Elleon Dobias & Kennedy Verrett
- AMELIE
- Portland Playhouse
6%
Wendy Vece
- FIVE GOLDEN RINGS
- Broadway Rose Theatre
4%
Joshua Hegg
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
3%
Christie Smith & Travis Morgan
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
3%
Chris Holt
- SOMETHING ROTTEN!
- Cottage Theatre
2%
Chris Holt
- MARY POPPINS
- Cottage Theatre
1%
Chris Holt
- GUYS & DOLLS
- Cottage Theatre
1%Best Musical WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
10%BONNIE AND CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theater
8%DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
7%FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
6%SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
5%AMELIE
- Portland Playhouse
5%THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
5%ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
4%THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
4%ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
4%THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
3%ASSASSINS
- Fuse Theatre Ensemble
3%GREASE
- Broadway Rose Theatre
3%FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
3%BEAUTY AND THE BEAST
- Lovegood Performing Arts Company
3%BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists’ Regional Theatre
3%GROUNDHOG DAY
- Lakewood Theatre
3%REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
3%ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
3%ASSASSINS
- Fuse Theatre
3%FOOTLOOSE
- Pentacle Theatre
2%TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
2%HAIRSPRAY
- Pentacle theatre
2%A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Penguin Productions
2%AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
2%Best New Play Or Musical THE STORYTELLER
- Artist Repertory Theatre
12%ANNO MACHINA
- Theatre Berk
10%NO SEX WITHOUT TOYS
- SHAKING THE TREE THEATRE
8%FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
7%DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
6%THE BED TRICK
- Artists Repertory Theatre
5%AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
4%MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
4%SHAKESPEARE'S SKULL
- Readers Theatre Gresham
4%21 NEW MESSAGES
- Shaking The Tree
4%FAENA
- PETE
4%SHAKESPEARE IN THE DARK
- Chapel Theatre
4%TEARS AND GLITTER
- Salt and Sage
3%NEVERMORE
- Cottage Theatre
3%APPLE SEASON
- 21Ten Theatre
3%THE LONG REACH OF THE ALLIGATOR
- The Back Door Theater
3%FROM A HOLE IN THE GROUND
- Corrib Theatre
3%BANNED
- Hand2Mouth Theatre
3%THE EVENT
- Artists Repertory Theatre
3%PRECIPICE
- Third Rail Repertory Theatre
2%SAPIENCE
- Artist Repertory Theatre
2%BLUEJAY'S CANOE
- illioo Native Theatre
2%Best Performer In A Musical
Leif norby
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
8%
Sophie Mackay
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
7%
Leah Yorkston
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
5%
Aidan Nolan
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
4%
Ben Froeschle
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
4%
Jackson Wells-Benitez
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
4%
Danny Walker
- THE LAST FIVE YEARS
- Compass Productions
3%
Abby Fordice
- BEAUTY AND THE BEAST
- Lovegood Performing Arts Company
3%
Kris Heller
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
3%
Brian Burger
- SWEENEY TODD
- Portland Center Stage
3%
Courtney Fero
- ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
3%
Hunter Moate
- FOOTLOOSE
- Pentacle Theatre
3%
Collin Carver
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
3%
Marco Davis
- AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
3%
Emily Russell
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
3%
Lauren Steele
- AMELIE
- Portland Playhouse
2%
Lo Steele
- AMÉLIE
- Portland Playhouse
2%
Shannon Jung
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
2%
Lisa O’Reilly
- INTO THE WOODS
- Lovegood Performing Arts Company
2%
Margo Schembre
- ASSASSINS
- Fuse Theatre Ensemble
2%
Diego Kelland
- BONNIE AND CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theater
2%
Erin Zelazny
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in The Grove
2%
Lance Nuttman
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
2%
Brittainy Mather
- BONNIE AND CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theater
2%
Travis Bilenski
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
2%Best Performer In A Play
Brooke Totman
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
8%
Ariel Puls
- DIAL M FOR MURDER
- Clackamas Repertory Theatre
6%
Cody Burkett
- BILOXI BLUES
- Hillsboro Artists’ Regional Theatre
5%
Leif Norby
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Portland center stage
5%
Alex Gutridge
- CHRISTMAS CAROL: A GHOST STORY
- Magenta Theater
4%
Matt Sunderland
- DRACULA
- Lakewood Theatre
4%
Cora Beeman
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
4%
Georgia Ketchmark
- ARSENIC & OLD LACE
- Theatre in the Grove
4%
Brittainy Mather
- FEZZIWIG’S FORTUNE
- Twilight Theater Company
4%
Blake Presnell
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
3%
Gabby Bosso
- ANNO MACHINA
- Theatre Berk
3%
Jaiden Wirth
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Imago Theatre
3%
Molly Gilbert
- THE WINTER’S TALE
- Oregon adventure theatre
3%
Barbie Wu
- SAPIENCE
- Artists Repertory Theatre
2%
Douglas Sellers
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
2%
Isaac Lamb
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Third Rail Repertory Theatre
2%
Stephanie Gibbs
- UPON THE KING
- Penguin Productions
2%
Shay Wisniewski
- BOEING BOEING
- Experience Theatre Project
2%
Lennox Blodgett
- MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
2%
Lorelai Johnson
- MELANCHOLY PLAY
- Blinking Eye Theatre
2%
Alex Lathrop
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
2%
Hailey Henderson
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
2%
Mila Kashiwabara
- BLUE MARIGOLD
- Northwest Children's Theatre
1%
Ximena Morales
- A HOME WHAT HOWLS
- Milagro Theatre
1%
Dylan Hankins
- FAENA
- PETE
1%Best Play ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
10%TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
9%NOISES OFF!
- Lakewood Theatre
8%BILOXI BLUES
- Hillsboro Artists’ Regional Theatre
6%WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- PCS
5%I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
5%A STREETCAR NAMED DESIRE
- IMAGO Theatre
5%WITCH
- Profile Theatre
4%DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
3%NO SEX WITHOUT TOYS
- Shaking The Tree Theatre
3%FEZZIWIG’S FORTUNE
- Twilight Theater Company
3%UPON THE KING
- Penguin Productions
3%JOE TURNER'S COME AND GONE
- Portland Playhouse
3%SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
3%A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Third Rail Repertory Theatre
2%THE ANTIPODES
- Shaking the Tree Theatre
2%I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
2%MELANCHOLY PLAY
- Blinking Eye Theatre
2%THE LIGHT
- Portland Center Stage
2%AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
2%JOE TURNER COME AND GONE
- Portland Playhouse
2%BIRDS OF NORTH AMERICA
- Bag & Baggage
2%THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
1%SHAKESPEARE IN THE DARK
- Chapel Theatre
1%THE STORYTELLER
- Artists Repertory Theatre
1%Best Production of an Opera WAKING THE WITCH
- Renegade opera
35%PATIENCE
- Light Opera of Portland
33%FALSTAFF
- Portland Opera
32%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Zachary Centers
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
11%
Sean Kelly
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
10%
Bryan Boyd
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
10%
Sean O'Skea
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
9%
Jake France
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
8%
Tyler Buswell
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
7%
Alex Meyer
- MOTHER RUSSIA
- Profile Theatre
7%
Bill Burbach
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
6%
Adam Koch
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
5%
Peter Ksander
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Portland Center Stage
5%
Seth Renne
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
4%
Tyler Buswell
- JOE TURNERS COME AND GONE
- Portland Playhouse
4%
Peter Ksander
- AW HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
3%
James Grimes
- FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
3%
Deanna Duplechain
- FOR PETER PAN ON HER 70TH BIRTHDAY
- Ten Fifteen Productions
3%
Seth Renne
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
2%
Alix Meyer
- MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
2%
Micah Tait
- THE LAST FIVE YEARS
- Compass Productions
1%
Markus Brown
- MARJORIE PRIME
- Ten Fifteen Productions
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Brian Moen
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
16%
Lola Toner
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
14%
Marcus Story
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
12%
Brian Moen
- ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
11%
Alex Hugo
- NO SEX WITHOUT TOYS
- Broken Toe Productions
6%
Brian Moen
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
6%
Mark Valadez
- AW HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
5%
Rory Breshears
- JOE TURNER'S COME AND GONE
- Portland Playhouse
5%
Matt Wiens
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
5%
Daye Thomas
- APPLE SEASON
- 21Ten Theatre
5%
Charles Latin
- THE WINTER’S TALE
- Oregon adventure theatre
4%
Brian Moen
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
3%
Lawrence Siulagi
- A HOME WHAT HOWLS
- Milagro Theatre
3%
Cam Ramirez
- THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
3%
Daye Thomas
- YOU'RE THE ONE IN HERE
- From the Ground Up
2%Best Supporting Performer In A Musical
Grant Goldman
- BONNIE & CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theatre
10%
Tristan Roseff
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
6%
RJ Tofte
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
5%
Andy Baldwin
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
5%
Jeananne Kelsey
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
4%
Isaac Lamb
- SWEENEY TODD
- Portland Center Stage
4%
Michael Streeter
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
4%
Daniel Amaro
- BEAUTY AND THE BEAST
- Lovegood Performing Arts Company
4%
Elijah Anderson
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
3%
Walter Haight
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
3%
Sammy Rat Rios
- AMÉLIE
- Portland Playhouse
3%
Benjamin Tissell
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
3%
Dan Murphy
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
3%
Jacquelle Davis
- ASSASSINS
- Fuse Theatre Ensemble
3%
La'Tevin Alexander
- JOE TURNER COME AND GONE
- Portland Playhouse
2%
Trevor Sanderson
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
2%
Melissa Thomas
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
2%
Kenzie Chapman
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
2%
Tristan Muller
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
2%
Sophie Mackay
- BONNIE & CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theatre
2%
Joe Theissen
- ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
2%
Madeleine Tran
- SWEENEY TODD
- Portland Center Stage
2%
Benjamin Tissell
- AMELIE
- Portland Playhouse
2%
Shane Magargal
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
2%
Susana Mars
- AMELIE
- Portland Playhouse
2%Best Supporting Performer In A Play
Benjamin Tissell
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Portland Center Stage
12%
Briana Ratterman
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
9%
Norah Sucku
- CHRISTMAS CAROL: A GHOST STORY
- Magenta Theater
7%
Ben Selfridge
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
6%
Holly Hurley Feather
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
5%
Jeff Giberson
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- IMAGO Theatre
5%
Tony Domingues
- AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
4%
Conor Eifler
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
4%
KJ Snyder
- THE WINTER’S TALE
- Oregon adventure theatre
4%
Isaac Lamb
- THE BED TRICK
- Artists Repertory Theatre
4%
Todd Robinson
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
3%
Tricia Castañeda-Guevara
- SAPIENCE
- Artist Repertory Theatre
3%
Xavier Beacham
- JOE TURNER'S COME AND GONE
- Portland Playhouse
3%
Jason Paris
- NO SEX WITHOUT TOYS
- Broken Toe Productions
3%
Kylen Beatty
- MELANCHOLY PLAY
- Blinking Eye Theatre
2%
Kasia Caravello
- FAENA
- PETE
2%
Brandon B. Weaver
- FOOL FOR LOVE
- Tour de Force Productions
2%
Raz Mostaghimi
- SHAKESPEARE IN THE DARK
- Chapel Theatre
2%
Gabby Cefalu
- THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
2%
Brian Trybom
- A HOME WHAT HOWLS
- Milagro Theatre
2%
LaRhonda Steele
- INFINITE LIFE
- Third Rail Repertory Theatre
2%
Elizabeth Jackson
- THE MERCHANT OF VENICE
- Portland Shakespeare Project
1%
Damaris Webb
- INFINITE LIFE
- Third Rail Repertory Theatre
1%
Deborah Jensen
- DECKED!
- Ten Fifteen Productions
1%
Julana Torres
- REGGIE HOOPS
- Profile Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production THE LITTLE MERMAID
- Broadway Rose Theatre
27%THE WIZARD OF OZ
- Theatre in The Grove
21%CHARLOTTE'S WEB
- Theatre in the Grove
18%MATILDA
- Storybook Theatre of Cottage Grove
12%FROM A HOLE IN THE GROUND
- Corrib Theatre
10%BLUE MARIGOLD
- Northwest Children's Theatre
8%SHIZUE: AN AMERICAN STORY
- Portland Opera
5%Favorite Local Theatre
Broadway Rose Theatre
10%
Metropolitan Performing Arts
9%
Theatre in the Grove
7%
Clackamas Repertory Theatre
7%
Bridgetown Conservatory of Musical Theater
7%
100 Lives Repertory
6%
Lakewood Theatre
6%
Twilight Theater Company
5%
Lovegood Performing Arts Company
4%
Shaking the Tree Theatre
3%
Portland Playhouse
3%
Portland Center Stage
2%
Funhouse Lounge
2%
Gallery Theater
2%
Alberta Rose Theatre
2%
Pentacle Theatre
2%
Chapel Theatre
2%
Artists Repertory Theatre
2%
21Ten Theatre
2%
Portland Experimental Theatre Ensemble
2%
Profile Theatre
1%
Stumptown Stages
1%
Fuse Theatre Ensemble
1%
Hillsboro Artists' Regional Theatre
1%
Ten Fifteen Productions
1%