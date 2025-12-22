Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Portland Awards; Metropolitan Performing Arts Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Portland & beyond.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Portland Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Portland Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Chris Grace
- CHRIS GRACE AS SCARLETT JOHANSSON
- Portland Center Stage
29%
Lacy Knightly
- LET IT GO: A Burlesque Tribute to FROZEN
- Alberta Rose Theatre
27%
Sammy Rat Rios
- WE'RE GONNA DIE
- Shaking the Tree Theatre
25%
Damaris Webb
- PRECIPICE
- Third Rail Repertory Theatre
18%Best Choreography Of A Play Or Musical
Laura Hiszczynskyj
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
14%
Peggy Taphorn
- ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
9%
Jeananne Kelsey
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
8%
Jeremy Duvall
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
8%
Teri Berardino-Newman
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
7%
Chynna Rae Shurts
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
6%
Sara Jane Hardy
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
5%
Adin Walker
- WITCH
- Profile Theatre
5%
Elise Byrne
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists Regional Theatre
5%
Julie June Heffner
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
5%
Laura Cannon
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
4%
Theresa VanWetten
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
4%
Liberty Dolance
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Penguin Productions
4%
Shannon Jung
- FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
4%
Alicia Turvin
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
3%
Dan Murphy
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
2%
Marco Davis
- AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
2%
Liberty Dolance
- UPON THE KING
- Penguin Productions
2%
Janet Rust, Darcy Rust
- SOMETHING ROTTEN!
- Cottage Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Shelly mortimer
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
10%
Zachary Centers
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
9%
Heather Skogen
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
8%
Ahmad Santos
- WITCH
- Profile Theatre
5%
Christine Kuzar
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
5%
Allie Schulchter-Cox
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
5%
Janelle Sutton
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
5%
Clover Mackenzie
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
4%
Debbie Bray
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
4%
Chris Byrne
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
4%
Wanda Walden & Dayna Lucas
- AMELIE
- Portland Playhouse
4%
Laura Helgsen
- GROUNDHOG DAY
- Lakewood Theatre
4%
Kianna Vandermolen
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
3%
Chris Byrne
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
3%
Anya Jones
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
3%
Beth Staats
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
3%
Ahmad Santos
- MOTHER RUSSIA
- Profile Theatre
2%
Betsy LeClair
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Penguin Productions
2%
Laura Streeter
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
2%
Allie Schulchter-Cox
- FIVE GOLDEN RINGS
- Broadway Rose Theatre
2%
DeMara Cabrera
- SAPIENCE
- Artist Repertory Theatre
2%
Betsy LeClair
- UPON THE KING
- Penguin Productions
2%
Lorelai Shae
- AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
2%
Jennifer Mikel
- FOR PETER PAN ON HER 70TH BIRTHDAY
- Ten Fifteen Productions
1%
Sara Estrella
- SAMSARA
- Profile Theatre
1%Best Dance Production DAPPERLESQUE: A GENDER BENDING BURLESQUE CABARET
- Alberta Rose Theatre
23%BOOKLOVER'S BURLESQUE
- Alberta Rose Theatre
22%LET IT GO: A BURLESQUE TRIBUTE TO FROZEN
- Alberta Rose Theatre
22%TRUTH, BEAUTY, FREEDOM, LOVE: A BURLESQUE TRIBUTE TO MOULIN ROUGE
- Lacy Productions/Alberta Rose Theatre
20%FOOLISH MORTALS: A HAUNTED MANSION BURLESQUE CABARET
- Alberta Rose Theatre
12%Best Direction Of A Musical
Karlyn love
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
11%
Kevin Paul Clark
- BONNIE & CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theatre
8%
Amelia Segler and Elise Byrne
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
6%
Zachary Centers
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in The Grove
6%
Bryce Britton
- FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
5%
Lyn Cramer
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
5%
Josie Seid
- INTO THE WOODS
- Lovegood Performing Arts
5%
Rusty Tennant
- ASSASSINS
- Fuse Theatre
5%
Dorinda Toner
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
5%
Bryce Britton
- GROUNDHOG DAY
- Lakewood Theatre
4%
Tony Bump
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
4%
Brian Weaver
- AMELIE
- Portland Playhouse
4%
Thomas Graff
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
3%
Sara Elizabeth King
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
3%
Abigail Torres
- FLY BY NIGHT
- Tapestry Theater Collective
3%
Sarah Jane hardy
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
3%
Seth Renne
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
3%
Dan Murphy
- FIVE GOLDEN RINGS
- Broadway Rose Theatre
2%
Robert Salberg
- HAIRSPRAY
- Pentacle Theatre
2%
Michael Baron
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
2%
Zachary Centers
- THE WIZARD OF OZ
- Theatre in the Grove
2%
Theresa VanWetten
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
2%
Seth Renne
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
2%
Claire Johanson-Muller and Evan Tait
- THE LAST FIVE YEARS
- Compass Productions
2%
Sean Kirkpatrick
- THE LONG REACH OF THE ALLIGATOR
- Fertile Ground Festival at The Back Door Theater
1%Best Direction Of A Play
Annie Kehoe and Blaine Palmer
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
12%
Dylan Sladky
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
10%
William Thomas Berk
- CHRISTMAS CAROL: A GHOST STORY
- Magenta Theater
9%
Alicia Turvin
- ARSENIC & OLD LACE
- Theatre in the Grove
8%
Charles Grant
- A CHRISTMAS CAROL
- Portland Playhouse
5%
Joellen Sweeny
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
5%
Riley Parham
- MELANCHOLY PLAY
- Blinking Eye Theatre
5%
Doug Sellers
- NO SEX WITHOUT TOYS
- Shaking The Tree Theatre
4%
Samantha Van Der Merwe
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
3%
Josh Hecht
- WITCH
- Profile Theatre
3%
Josie Sied
- FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
3%
Tea Johnson
- AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
3%
Melory Mirashrafi
- SAPIENCE
- Artist Repertory Theatre
3%
Jerry Mouawad
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- IMAGO Theatre
2%
Roman Sanchez
- THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
2%
Adam Harrell
- SHAKESPEARE IN THE DARK
- Chapel Theatre
2%
Jamie M. Rea & Ajai Tripathi
- SAMSARA
- Profile Theatre
2%
Deanna Duplachain
- TO PETER PAN ON HER 70 TH BIRTHDAY
- Ten Fifteen Productions
2%
Vin Shambry
- PASS OVER
- Corrib Theatre
2%
Samm Hill
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
2%
Rebecca Lingafelter
- INFINITE LIFE
- Third Rail Repertory Theatre
2%
Asae Dean
- TEARS AND GLITTER
- Salt and Sage
1%
Sam Hill
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
1%
Jacob Coleman
- AW, HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
1%
Asae Dean
- MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
1%Best Ensemble DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
9%ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
7%BONNIE AND CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theater
6%ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
5%SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
5%ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
4%ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
4%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
3%THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
3%GREASE
- Broadway Rose Theatre
3%GROUNDHOG DAY
- Lakewood Theatre
3%AMELIE
- Portland Playhouse
3%BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
3%REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
3%TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
3%FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
2%THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
2%DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
2%JOE TURNER'S COME AND GONE
- Portland Playhouse
2%GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
2%NO SEX WITHOUT TOYS
- Shaking The Tree Theatre
2%THE WINTER’S TALE
- Oregon adventure theatre
2%A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Penguin Productions
1%A STREETCAR NAMED DESIRE
- IMAGO Theatre
1%BIG FISH
- Pentacle Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Kristeen Willis
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
14%
Sandy and Tom Cronin
- ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
9%
Ward Ramsdall
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
8%
Larry Larsen
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
7%
Ian Anderson Priddy
- FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
6%
Blanca Forzan
- SAPIENCE
- Artists Repertory Theatre
6%
Ian Anderson Priddy
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
6%
Ward Ramsdell
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists Regional Theatre
5%
Jeremy Cole
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
5%
Annabel Cantor
- PRECIPICE
- Third Rail Repertory Theatre
5%
Thyra Hoartshorn
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
4%
Tom & Sandy Cronin
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
4%
Riley Parham
- FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
4%
Sam Kemp
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
3%
Miranda Hardy
- AW HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
2%
Amanda Ferguson
- SOMETHING ROTTEN!
- Cottage Theatre
2%
Larry Larsen
- FIVE GOLDEN RINGS
- Broadway Rose Theatre
2%
Gabriel Costales
- GRAVES
- Stomping Grounds Arthouse
2%
Trinity Riddell
- MARY POPPINS
- Cottage Theatre
2%
Kelly Terry
- PASS OVER
- Corrib Theatre
2%
Jeremy Towsey-French
- AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
1%
Philip Leonard
- DECKED!
- Ten Fifteen Productions
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Billy Thompson
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
15%
Alex Trull
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
11%
Alicia Barret
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
11%
Cyndy Ramsey-Rier
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
10%
David Rivas
- BEAUTY AND THE BEAST
- Lovegood Performing Arts Company
8%
Eric Nordin
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
6%
Kennedy Realness
- AMÉLIE
- Portland Playhouse
6%
Alicia Barrett
- ANNIE
- Theatre in the Grove
6%
Alicia Barrett
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
6%
Elleon Dobias & Kennedy Verrett
- AMELIE
- Portland Playhouse
6%
Wendy Vece
- FIVE GOLDEN RINGS
- Broadway Rose Theatre
4%
Christie Smith & Travis Morgan
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
4%
Joshua Hegg
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
3%
Chris Holt
- SOMETHING ROTTEN!
- Cottage Theatre
2%
Chris Holt
- MARY POPPINS
- Cottage Theatre
1%
Chris Holt
- GUYS & DOLLS
- Cottage Theatre
1%Best Musical WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
10%DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
7%BONNIE AND CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theater
7%FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
6%SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
6%THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
5%AMELIE
- Portland Playhouse
5%THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
4%ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
4%ASSASSINS
- Fuse Theatre Ensemble
3%ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
3%GREASE
- Broadway Rose Theatre
3%THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
3%FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
3%BEAUTY AND THE BEAST
- Lovegood Performing Arts Company
3%GROUNDHOG DAY
- Lakewood Theatre
3%REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
3%BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists’ Regional Theatre
3%ASSASSINS
- Fuse Theatre
3%ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
3%FOOTLOOSE
- Pentacle Theatre
2%HAIRSPRAY
- Pentacle theatre
2%A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Penguin Productions
2%AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Christian Community Theater
2%Best New Play Or Musical THE STORYTELLER
- Artist Repertory Theatre
12%ANNO MACHINA
- Theatre Berk
10%NO SEX WITHOUT TOYS
- SHAKING THE TREE THEATRE
8%FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
7%DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
6%THE BED TRICK
- Artists Repertory Theatre
5%AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
4%MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
4%SHAKESPEARE'S SKULL
- Readers Theatre Gresham
4%21 NEW MESSAGES
- Shaking The Tree
4%FAENA
- PETE
4%SHAKESPEARE IN THE DARK
- Chapel Theatre
3%TEARS AND GLITTER
- Salt and Sage
3%THE LONG REACH OF THE ALLIGATOR
- The Back Door Theater
3%APPLE SEASON
- 21Ten Theatre
3%BANNED
- Hand2Mouth Theatre
3%FROM A HOLE IN THE GROUND
- Corrib Theatre
3%NEVERMORE
- Cottage Theatre
3%THE EVENT
- Artists Repertory Theatre
3%PRECIPICE
- Third Rail Repertory Theatre
2%SAPIENCE
- Artist Repertory Theatre
2%BLUEJAY'S CANOE
- illioo Native Theatre
1%Best Performer In A Musical
Leif norby
- DAMN YANKEES
- Clackamas Repertory Theatre
9%
Sophie Mackay
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
6%
Aidan Nolan
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
4%
Ben Froeschle
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
4%
Leah Yorkston
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
4%
Danny Walker
- THE LAST FIVE YEARS
- Compass Productions
3%
Abby Fordice
- BEAUTY AND THE BEAST
- Lovegood Performing Arts Company
3%
Jackson Wells-Benitez
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
3%
Brian Burger
- SWEENEY TODD
- Portland Center Stage
3%
Kris Heller
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
3%
Hunter Moate
- FOOTLOOSE
- Pentacle Theatre
3%
Marco Davis
- AGAIN! THE ACT OF PERFECTION
- Ten Fifteen Productions
3%
Emily Russell
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
3%
Collin Carver
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
3%
Courtney Fero
- ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
2%
Lauren Steele
- AMELIE
- Portland Playhouse
2%
Shannon Jung
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
2%
Lo Steele
- AMÉLIE
- Portland Playhouse
2%
Lisa O’Reilly
- INTO THE WOODS
- Lovegood Performing Arts Company
2%
Margo Schembre
- ASSASSINS
- Fuse Theatre Ensemble
2%
Erin Zelazny
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in The Grove
2%
Lance Nuttman
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
2%
Chris Brantley
- FUN HOME
- Metropolitan Performing Arts
2%
Diego Kelland
- BONNIE AND CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theater
2%
Brittainy Mather
- BONNIE AND CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theater
2%Best Performer In A Play
Brooke Totman
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
8%
Ariel Puls
- DIAL M FOR MURDER
- Clackamas Repertory Theatre
6%
Cody Burkett
- BILOXI BLUES
- Hillsboro Artists’ Regional Theatre
6%
Leif Norby
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Portland center stage
4%
Alex Gutridge
- CHRISTMAS CAROL: A GHOST STORY
- Magenta Theater
4%
Georgia Ketchmark
- ARSENIC & OLD LACE
- Theatre in the Grove
4%
Cora Beeman
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
4%
Matt Sunderland
- DRACULA
- Lakewood Theatre
4%
Brittainy Mather
- FEZZIWIG’S FORTUNE
- Twilight Theater Company
3%
Blake Presnell
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
3%
Gabby Bosso
- ANNO MACHINA
- Theatre Berk
3%
Jaiden Wirth
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Imago Theatre
3%
Molly Gilbert
- THE WINTER’S TALE
- Oregon adventure theatre
3%
Barbie Wu
- SAPIENCE
- Artists Repertory Theatre
3%
Douglas Sellers
- I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
2%
Stephanie Gibbs
- UPON THE KING
- Penguin Productions
2%
Isaac Lamb
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Third Rail Repertory Theatre
2%
Shay Wisniewski
- BOEING BOEING
- Experience Theatre Project
2%
Lennox Blodgett
- MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
2%
Lorelai Johnson
- MELANCHOLY PLAY
- Blinking Eye Theatre
2%
Alex Lathrop
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
2%
Hailey Henderson
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
2%
Mila Kashiwabara
- BLUE MARIGOLD
- Northwest Children's Theatre
1%
Ximena Morales
- A HOME WHAT HOWLS
- Milagro Theatre
1%
Dylan Hankins
- FAENA
- PETE
1%Best Play ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
10%TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
9%NOISES OFF!
- Lakewood Theatre
7%BILOXI BLUES
- Hillsboro Artists’ Regional Theatre
6%I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
5%WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- PCS
5%A STREETCAR NAMED DESIRE
- IMAGO Theatre
5%WITCH
- Profile Theatre
4%NO SEX WITHOUT TOYS
- Shaking The Tree Theatre
3%DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
3%FEZZIWIG’S FORTUNE
- Twilight Theater Company
3%UPON THE KING
- Penguin Productions
3%JOE TURNER'S COME AND GONE
- Portland Playhouse
3%SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
2%THE ANTIPODES
- Shaking the Tree Theatre
2%A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Third Rail Repertory Theatre
2%THE LIGHT
- Portland Center Stage
2%I’M GONNA PRAY FOR YOU SO HARD
- Twilight Theater Company
2%MELANCHOLY PLAY
- Blinking Eye Theatre
2%AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
2%THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
2%SHAKESPEARE IN THE DARK
- Chapel Theatre
1%SAMSARA
- Profile Theatre
1%BIRDS OF NORTH AMERICA
- Bag & Baggage
1%THE STORYTELLER
- Artists Repertory Theatre
1%Best Production of an Opera WAKING THE WITCH
- Renegade opera
35%PATIENCE
- Light Opera of Portland
33%FALSTAFF
- Portland Opera
32%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Zachary Centers
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
11%
Sean Kelly
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
10%
Sean O'Skea
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
9%
Bryan Boyd
- GREASE
- Broadway Rose Theatre
9%
Jake France
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
9%
Alex Meyer
- MOTHER RUSSIA
- Profile Theatre
7%
Tyler Buswell
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
6%
Bill Burbach
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
6%
Peter Ksander
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Portland Center Stage
5%
Adam Koch
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
5%
Seth Renne
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
4%
Tyler Buswell
- JOE TURNERS COME AND GONE
- Portland Playhouse
4%
Peter Ksander
- AW HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
3%
Deanna Duplechain
- FOR PETER PAN ON HER 70TH BIRTHDAY
- Ten Fifteen Productions
3%
James Grimes
- FEZZIWIGS FORTUNE
- Twilight Theater Company
3%
Seth Renne
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
2%
Alix Meyer
- MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
2%
Micah Tait
- THE LAST FIVE YEARS
- Compass Productions
2%
Markus Brown
- MARJORIE PRIME
- Ten Fifteen Productions
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Brian Moen
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
15%
Lola Toner
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
15%
Brian Moen
- ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
12%
Marcus Story
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
11%
Alex Hugo
- NO SEX WITHOUT TOYS
- Broken Toe Productions
6%
Mark Valadez
- AW HELL
- Portland Experimental Theatre Ensemble
6%
Brian Moen
- TRIANGLE
- Broadway Rose Theatre
5%
Rory Breshears
- JOE TURNER'S COME AND GONE
- Portland Playhouse
5%
Daye Thomas
- APPLE SEASON
- 21Ten Theatre
5%
Matt Wiens
- DANCING ON THE SABBATH
- Shaking the Tree Theatre
5%
Charles Latin
- THE WINTER’S TALE
- Oregon adventure theatre
4%
Brian Moen
- 8-TRACK
- Broadway Rose Theatre
3%
Lawrence Siulagi
- A HOME WHAT HOWLS
- Milagro Theatre
3%
Cam Ramirez
- THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
3%
Daye Thomas
- YOU'RE THE ONE IN HERE
- From the Ground Up
2%Best Supporting Performer In A Musical
Grant Goldman
- BONNIE & CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theatre
8%
Tristan Roseff
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- Metropolitan Performing Arts
6%
RJ Tofte
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
5%
Andy Baldwin
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
5%
Jeananne Kelsey
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
4%
Isaac Lamb
- SWEENEY TODD
- Portland Center Stage
4%
Michael Streeter
- ALL SHOOK UP
- Lakewood Theatre
4%
Daniel Amaro
- BEAUTY AND THE BEAST
- Lovegood Performing Arts Company
4%
Elijah Anderson
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
3%
Walter Haight
- FLY BY NIGHT
- Gallery Theater
3%
Sammy Rat Rios
- AMÉLIE
- Portland Playhouse
3%
Jacquelle Davis
- ASSASSINS
- Fuse Theatre Ensemble
3%
Benjamin Tissell
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
3%
La'Tevin Alexander
- JOE TURNER COME AND GONE
- Portland Playhouse
3%
Trevor Sanderson
- REEFER MADNESS
- Theatre in the Grove
2%
Kenzie Chapman
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Funhouse Lounge
2%
Melissa Thomas
- FIDDLER ON THE ROOF
- Gallery Theater
2%
Tristan Muller
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Theatre in the Grove
2%
Dan Murphy
- WAITRESS
- Broadway Rose Theatre
2%
Madeleine Tran
- SWEENEY TODD
- Portland Center Stage
2%
Sophie Mackay
- BONNIE & CLYDE
- Bridgetown Conservatory of Musical Theatre
2%
Benjamin Tissell
- AMELIE
- Portland Playhouse
2%
Shane Magargal
- SWEENEY TODD
- Twilight Theater Company
2%
Max Powell
- BRIGHT STAR
- Hillsboro Artists' Regional Theatre
2%
Joe Theissen
- ANYTHING GOES
- Broadway Rose Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Benjamin Tissell
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Portland Center Stage
12%
Briana Ratterman
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
9%
Norah Sucku
- CHRISTMAS CAROL: A GHOST STORY
- Magenta Theater
7%
Ben Selfridge
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
6%
Holly Hurley Feather
- TWELFTH NIGHT
- Metropolitan Performing Arts
6%
Jeff Giberson
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- IMAGO Theatre
5%
Tony Domingues
- AMERICAN SON
- Twilight Theater Company
4%
Conor Eifler
- SILENT SKY
- Mt Hood Repertory Theatre
4%
KJ Snyder
- THE WINTER’S TALE
- Oregon adventure theatre
4%
Todd Robinson
- ORANGE FLOWER WATER
- 100 Lives Repertory
4%
Isaac Lamb
- THE BED TRICK
- Artists Repertory Theatre
4%
Xavier Beacham
- JOE TURNER'S COME AND GONE
- Portland Playhouse
3%
Tricia Castañeda-Guevara
- SAPIENCE
- Artist Repertory Theatre
3%
Jason Paris
- NO SEX WITHOUT TOYS
- Broken Toe Productions
3%
Kylen Beatty
- MELANCHOLY PLAY
- Blinking Eye Theatre
2%
Kasia Caravello
- FAENA
- PETE
2%
Brandon B. Weaver
- FOOL FOR LOVE
- Tour de Force Productions
2%
Raz Mostaghimi
- SHAKESPEARE IN THE DARK
- Chapel Theatre
2%
Gabby Cefalu
- THE GROWN-UPS
- Sunstone Theatre Company
2%
Brian Trybom
- A HOME WHAT HOWLS
- Milagro Theatre
2%
LaRhonda Steele
- INFINITE LIFE
- Third Rail Repertory Theatre
2%
Deborah Jensen
- DECKED!
- Ten Fifteen Productions
1%
Cosmo Reynolds
- MIMETIC DESIRE
- Salt and Sage
1%
Elizabeth Jackson
- THE MERCHANT OF VENICE
- Portland Shakespeare Project
1%
Damaris Webb
- INFINITE LIFE
- Third Rail Repertory Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production THE LITTLE MERMAID
- Broadway Rose Theatre
26%THE WIZARD OF OZ
- Theatre in The Grove
21%CHARLOTTE'S WEB
- Theatre in the Grove
17%MATILDA
- Storybook Theatre of Cottage Grove
12%FROM A HOLE IN THE GROUND
- Corrib Theatre
10%BLUE MARIGOLD
- Northwest Children's Theatre
8%SHIZUE: AN AMERICAN STORY
- Portland Opera
5%Favorite Local Theatre
Metropolitan Performing Arts
9%
Broadway Rose Theatre
9%
Theatre in the Grove
8%
Clackamas Repertory Theatre
7%
100 Lives Repertory
7%
Lakewood Theatre
6%
Bridgetown Conservatory of Musical Theater
6%
Twilight Theater Company
6%
Lovegood Performing Arts Company
4%
Shaking the Tree Theatre
3%
Portland Playhouse
3%
Funhouse Lounge
2%
Portland Center Stage
2%
Gallery Theater
2%
Chapel Theatre
2%
Pentacle Theatre
2%
21Ten Theatre
2%
Portland Experimental Theatre Ensemble
2%
Artists Repertory Theatre
2%
Alberta Rose Theatre
2%
Profile Theatre
2%
Stumptown Stages
1%
Fuse Theatre Ensemble
1%
Hillsboro Artists' Regional Theatre
1%
Ten Fifteen Productions
1%