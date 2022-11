OBSESJE Returns to Teatr Wielki in April 2023

Jeden z najważniejszych baletów wielkiego francuskiego choreografa Mariusa Petipy, który zyskał sobie miano ojca baletu klasycznego. Stworzył on Don Kichota w 1869 roku dla moskiewskiego Teatru Bolszoj i dwa lata później wystawił go w nowej wersji dla petersburskiego Teatru Maryjskiego. Sięgnął w nim do epizodu ze słynnej powieści Miguela de Cervantesa i skorzystał z bogatej, ponad stuletniej tradycji tego tematu na europejskich scenach baletowych.

The Young Spirit of Dance is a Polish-Japanese dance project that has played twice on Japanese stages, and in Poland it will be its fifth edition. The performers are young artists from ballet schools in Poland and Japan. This year's edition will be devoted primarily to 'Polish Siberian children' - a topic that is little known in our country.