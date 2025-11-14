 tracker
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register/Login Games Grosses

SYMFONIA TANCA Comes to Teatr Wielki

Choreografie te dają możliwość poznania, w jak różne relacje może wchodzić ze sobą taniec i muzyka romantyczna. 

By: Nov. 14, 2025
SYMFONIA TANCA Comes to Teatr Wielki Image
Enter Your Email to Unlock This Article

Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.




Existing user? Just click login.

W skład tryptyku Symfonia tańca wchodzą balety inspirowane muzyką trzech tworzących w XIX wieku kompozytorów: Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina i Georgesʼa Bizeta. Choreografie te dają możliwość poznania, w jak różne relacje może wchodzić ze sobą taniec i muzyka romantyczna. 

Balet Siódma symfonia jest wznowieniem, pokazywanej wcześniej w ramach wieczoru Beethoven i szkoła holenderska, pracy Toera van Schayka – choreografa i scenografa, który w 1986 roku sięgnął po jedno z największych osiągnięć Beethovena w dziedzinie symfoniki. Jego VII Symfonia A-dur op. 92 nazywana jest „apoteozą tańca” i z tego względu chętnie wykorzystywana jest jako inspiracja choreograficzna. Balet van Schayka wyróżnia się minimalistyczną oprawą plastyczną, która pozwala skupić się na ruchu ściśle połączonym z muzyką. Powstała praca jest niezwykle precyzyjna pod względem choreograficznym, a zarazem pełna dynamiki i witalności. Idealnie oddaje wyraziste rytmy będące podstawą poszczególnych części kompozycji Beethovena, uwodząc widza rzeźbiarskimi kompozycjami tanecznymi.

Do Warszawy powraca Edward Clug, który w sezonie 2024/2025 wystawił święcącego tryumfy na scenach światowych Peer Gynta na podstawie Henrika Ibsena. Tym razem pokaże on swoją pracę Ssss... do muzyki Chopina, która miała prapremierę w Stuttgarcie w 2012 roku. Inspiracją nie są tu formy taneczne znane z twórczości kompozytora, lecz jego nokturny. Balet ten zaprasza do wyciszenia, co sugeruje tytuł, i do innego, bardziej skupionego przeżywania świata, a przy okazji do zastanowienia się nad tym, jak skomplikowane i niejednoznaczne pejzaże emocjonalne kryją się w muzyce Chopina. Ssss… to kompozycja choreograficzna na sześcioro tancerzy i pianistę, ustawionego do nich tyłem, co podkreśla autonomię dwóch obszarów: ruchu i muzyki, które nie ilustrują siebie nawzajm, lecz wchodzą ze sobą w dialog.

W ramach tryptyku pokazana zostanie także po raz pierwszy w Polsce jedna z najsłynniejszych choreografii George’a Balanchine’a – Symphony in C do muzyki Bizeta. Artysta wykorzystał tu młodzieńczą symfonię kompozytora – dzieło siedemnastolatka, które świadczy o jego nadzwyczajnym talencie, jeśli chodzi o inwencję melodyczną, pracę tematyczną i orkiestrację. Choreografia imponuje bogactwem języka tanecznego i jest okazją do zaprezentowania kunsztu całego zespołu baletowego. Scena wypełnia się falami tancerek w białych paczkach i tancerzy w czarnych trykotach, zaś dramaturgia całej kompozycji znajduje kulminację w żywiołowym finale, w którym 48-osobowa obsada tancerzy porusza się w idealnej synchronizacji.




Don't Miss a Poland News Story
Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more...


Videos