Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Pittsburgh Awards; THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Pittsburgh & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Pittsburgh Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Pittsburgh Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Catherine Kolos
- SOLO SHOW
- Greer CAbaret Theater
36%
Sam Carter
- BIBLE ON BROADWAY
- The Strand Theater
22%
Dannielle DiClaudio Seanor
- AT THIS TABLE HOLIDAY CABARET
- Danniella DiClaudio Productions
18%
Dannielle DiClaudio Seanor
- WHAT’S LOVE? VALENTINE’S CABARET
- Danniella DiClaudio Productions
15%
Maree ReMalia
- WITH OURSELVES, WITH EACH OTHER
- Hatch Arts Collective
9%Best Choreography Of A Play Or Musical
Deborah Metzger
- FIDDLER ON THE ROOF
- Paragon Theatre
11%
Kellie Wilson and Jennifer Bailey
- SOMETHING ROTTEN!
- The Geyer Performing Arts Center
11%
Sharon Schaller
- ANASTASIA
- Lincoln Park Performing Arts Center
9%
Nicole Spencer
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
8%
Chelsea Fredrickson
- THE PROM
- Stage 62
8%
Sam Mitchell
- INTO THE WOODS
- Mon River Arts
6%
Cara McClaine
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
5%
José Pérez IV
- TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
5%
Penelope Zamborsky
- TARZAN
- Geyer Performing Arts Center
4%
Jennifer Verba
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Lincoln Park Performing Arts Center
4%
John Wagner-Malia
- CATS
- Main Street Theatre Company
4%
Jeremy Czarniak & Sam Carter
- ROCK OF AGES
- The Strand Theater
3%
Jonathan Parker
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
3%
Robbie roby
- FROZEN
- Pittsburgh Clo
3%
John Wagner-Malia
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
3%
Cristy Crawshaw & Mikaela Kapeluck
- SEUSSICAL
- Stage 62
3%
John Wagner-Malia
- SHREK
- Main Street Theatre Company
3%
Marty Savolskis
- GUYS & DOLLS
- The Theatre Factory
2%
Victor Aponte
- I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
2%
John Wagner-Malia
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- Pennwest California Theatre and University
2%
Justin Cerullo
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre Company
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Kim Brown
- ANASTASIA
- Lincoln Park Performing Arts Center
10%
Kim Brown
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
8%
Deanna DeFazio
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
7%
Missy Nowakowski
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
7%
Martha Oliver
- TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
6%
Megan Clark
- SHREK
- Main Street Theatre Company
5%
Patty Folmer
- SEUSSICAL
- Stage 62
5%
Michelle Nowakowski
- RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
5%
Amanda Anne Leight
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
4%
Sunshine MacIntyre
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
4%
Tina Lepidi-Stewart
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
4%
Shantih Bianco
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
3%
Melanie Taylor Burgess
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
3%
Angie Miller
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
3%
Amanda Anne Leight
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
3%
Damian E. Dominguez
- SEAGULL
- Quantum Theatre
3%
Rikki Lee Rose
- WITCH
- Carnegie Stage
3%
Dannielle DiClaudio Seanor
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
3%
Kalee George
- MACBETH
- Heritage Players
2%
Carrie Anne Huneycutt
- CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
2%
Deanna Defazio
- THE RAINBOW FISH
- Geyer Performing Arts Center
2%
Ricky Lyle
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
Megan Clark
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre Company
1%
Carrie Anne Huneycutt
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
1%Best Dance Production SOMETHING ROTTEN!
- The Geyer Performing Arts Center
26%TOM SAWYER: A BALLET
- Lincoln Park Performing Arts Center
18%THE NUTCRACKER
- State Theatre
16%CATS
- Main Street Theatre Company
15%ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
13%ASCEND
- Pittsburgh Playhouse
9%MAGIC TO DO REVUE
- Main Street Theatre company
3%Best Direction Of A Musical
Deborah Metzger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
11%
Sandy Reigel
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
8%
Justin Fortunado
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
8%
Jeff Johnston
- INTO THE WOODS
- Mon River Arts
6%
Nik Nemec
- THE PROM
- Stage 62
6%
Olivia Hartle
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
5%
Sara Barbisch
- SEUSSICAL
- Stage 62
5%
Brandon Kerr
- THE SOUND OF MUSIC
- Geyer performing arts center
5%
David DeFazio
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
5%
Connor McCanlus
- I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
4%
Rob James
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch
4%
Justin Fortunado
- SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
4%
Katie Dunlap
- TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
3%
John Wagner-Malia
- SHREK
- Main Street Theatre company
3%
Dannielle Seanor
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
3%
Jessica Zack
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Geyer Performing Arts Center
3%
Jeremy Czarniak
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
2%
Justin Fortunato
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%
Michael heitzman
- FROZEN
- Pittsburgh Clo
2%
Michael Van Newkirk
- RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
2%
Tina Lepidi-Stewart
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
2%
Rob Jessup
- AVENUE Q
- Split Stage Productions
2%
John Wagner-Malia
- CATS
- Main Street Theatre Company
2%
David Postlewait
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
2%
David Defazio
- THE RAINBOW FISH
- Geyer Performing Arts Center
2%Best Direction Of A Play
Tucker Topel
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
10%
Rosh Raines
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
9%
Tom Schaller
- THE GIFT OF THE MAGI
- Lincoln Park Performing Arts Center
8%
Jeff & Julie Boles
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- South Park Theater
8%
Tyler Handford
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
7%
Nellie McVicker
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- Geyer performing arts center
7%
Brooke Echnat
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
5%
Dannielle Seanor
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
5%
Shannon Knapp
- TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
5%
Ingrid Sonnichsen
- WITCH
- Carnegie Stage
4%
Dannielle DiClaudio Seanor
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
4%
Chris Schaffer
- DASHING THROUGH THE SNOW
- Danniella DiClaudio Productions
4%
Trey Compton
- WHO'S HOLIDAY!
- Pittsburgh CLO
4%
Nancy Caronia
- A DOLL’S HOUSE
- The heritage players
3%
Rick Bryant
- THIS RANDOM WORLD
- South Park Theater
3%
Elizabeth Huffman
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
3%
Nick Hruktay
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
Joanie Schulz
- SEAGULL
- Quantum Theatre
2%
Meredith McDonough
- POTUS
- City Theatre
2%
Stephen Gallegher
- AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS
- Bobcat Players
2%
Kyle Haden
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
1%
Loren McCullough
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
1%
Loren McCullough
- MIRDER ON THE MENU
- Danniella DiClaudio Productions
1%Best Ensemble THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
8%SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
8%THE PROM
- Stage 62
6%SEUSSICAL
- Stage 62
6%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
6%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Geyer Performing Arts Center
5%INTO THE WOODS
- Mon River Arts
4%TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
4%SHREK
- Main Street Theatre Company
4%AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
4%HMS PINAFORE
- PITTSBURGH SAVOYARDS
4%FROZEN
- Pittsburgh clo
3%RODGERS & HAMMERSTEIN’S CINDERELLA
- Stage 62
3%THE SOUND OF MUSIC
- Geyer performing arts center
3%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%ROCK OF AGES
- The Strand Theater
2%THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
2%WITCH
- Carnegie Stage
2%TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
2%GUYS & DOLLS
- The Theatre Factory
2%BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
2%THE RAINBOW FISH
- Geyer Performing Arts Center
2%TWELFTH NIGHT
- Pittsburgh public theater
2%I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
2%CATS
- Main Street Theatre Company
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Jonathan Zelezniak
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
12%
Harry Bolette
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
11%
Nicole White
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
8%
Garth Schafer
- SEUSSICAL
- Stage 62
7%
Paul miller
- FROZEN
- Pittsburgh Clo
6%
Tyler Handford
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
5%
Clark Stewart
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
5%
Zachery Calloway
- SHREK
- Main Street Theatre Company
5%
Heather Fratto
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
4%
Clark Stewart
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
4%
Garth Schaefer
- RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
4%
Anna McAnallen
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
4%
Bob Steineck
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
4%
Julie Adams
- WITCH
- Carnegie Stage
3%
Kelly Page
- GROUNDHOG DAY
- The Strand Theater
3%
Wyatt Wilson
- CATS
- Main Street Theatre Company
3%
Loren McCullough
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
2%
Robert J. Aguilar
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
2%
Zachery Calloway
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre company
2%
Zachary Calloway
- CATS
- Main Street Theatre Company
2%
Xuewei Eva Hu
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%
Isabel Sinnott
- AS YOU LIKE IT
- Pitt Stages
2%
Xuewei Eva Hu
- CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Robert Neumeyer
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
12%
Kate Denman
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
9%
Andrew Peters
- RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
8%
Camille Rolla
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch Theatricals
7%
Franklin Mosely
- ANASTASIA
- Mon River Arts
6%
Catie Brown
- FROZEN
- Pittsburgh Clo
6%
Guy Russo
- HMS PINAFORE
- Pittsburgh Savoyards
5%
Karen Ricco
- TARZAN
- Geyer Performing Arts Center
5%
Travis Rigby
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
5%
Cynthia Dougherty
- SEUSSICAL
- Stage 62
4%
Michael Rozell
- SHREK
- Main Street Theatre Company
4%
Christopher McAllister
- AVENUE Q
- Split Stage Productions
3%
Robert Neumeyer
- CAMELOT
- Pittsburgh CLO
3%
Regina Kettering
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
3%
Wyatt Wilson
- CATS
- Main Street Theatre Company
3%
Michelle Coltura
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- Geyer Theater
3%
Karen Ricco
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Wyatt Wilson
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre Company
3%
David Bruce Smith
- BIBLE ON BROADWAY
- The Strand Theater
2%
Matt Calvetti
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
Deamna Muro
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch
1%
Joe Andria
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
1%Best Musical THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
10%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
9%THE PROM
- Stage 62
8%SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
8%INTO THE WOODS
- Mon River Arts
5%WAITRESS
- Pittsburgh Musical Theater
5%SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
4%SHREK
- Main Street Theatre Company
4%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Pittsburgh Musical Theater
4%A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
4%FROZEN
- Pittsburgh Clo
4%HMS PINAFORE
- Pittsburgh Savoyards
3%THE SOUND OF MUSIC
- Geyer performing arts center
3%SPONGEBOB THE MUSICAL
- The Geyer Performing Arts Center
3%SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch Theatricals
3%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Lincoln Park Performing Arts Center
3%SWEENEY TODD
- The Strand Theater
3%TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
3%HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING
- South Park Theatre
2%BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
2%AVENUE Q
- Split Stage Productions
2%RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
2%ROCK OF AGES
- The Strand Theater
2%ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
1%HEATHERS
- Stage Right!
1%Best New Play Or Musical WITCH
- Carnegie Stage
31%THE WOMAN IN WHITE
- Pittsburgh Savoyards
26%RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
16%DASHING THROUGH THE SNOW
- Danniella DiClaudio Productions
13%TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
9%THE LIVING NEWS FESTIVAL
- Throughline Theatre Company
4%Best Performer In A Musical
Piper Redford
- SEUSSICAL
- Stage 62
12%
Sydney Ciencin
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
7%
Brontë Lucci
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
6%
Adam Speers
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
4%
Samantha Hawk
- ANASTASIA
- Mon River Arts
4%
Jordan Nofziger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
3%
Abby Lanzelotti
- TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Brooks Brady
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
3%
Tonilyn Jackson
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Little Lake Theatre Company
3%
Johnny Terreri
- HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING
- South Park Theatre
3%
Logan Newman
- HMS PINAFORE
- Pittsburgh Savoyards
3%
Daniel LaMond
- SHREK
- Main Street Theatre company
2%
Moriah Carey
- SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%
Dixie Sherwood
- THE PROM
- Stage 62
2%
Allante Walker
- INTO THE WOODS
- Mon River Arts
2%
CJ Medley
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- Geyer Performing Arts Center
2%
Tom Smithyman
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Paragon Theatre
2%
Camryn Beglin
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
2%
Gunner Firmstone
- RAINBOW FISH
- Geyer Performing Arts Center
2%
Brad Spencer
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
2%
Anna Gergerich
- INTO THE WOODS
- Mon River Arts
2%
Catherine Baird
- WAITRESS
- Pittsburgh Musical Theater
2%
Brooks Brady
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- The Geyer Performing Arts Center
2%
Aaron Galligan-Stierle
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Front Porch Theatricals
2%
Joey Estok
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
1%Best Performer In A Play
Joe York
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
6%
Carly Chotnier
- THE WOMAN IN WHITE
- Pittsburgh Savoyards
6%
Kathy Hawk
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
5%
Olivia Powell
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- Geyer Performing Arts Center
5%
Tristan Heavner
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
5%
Tom Smithyman
- AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS
- Bobcat Players
5%
Adrien-Sophia Curry
- THIS RANDOM WORLD
- South Park Theater
4%
Lila Kudritz
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
4%
Alicyn Michael
- GREVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
3%
Sean Michael Barrett
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
3%
Dan Brady
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Aaron Crutchfield
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
3%
Olivia DeJeet
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%
Aleena Bowser
- THE GIFT OF THE MAGI
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%
Heather Handford
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
2%
Becky Hukill
- THE GOAT, OR WHO IS SYLVIA
- Riverfront Theatre
2%
Andy Hickly
- TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm
2%
Rhonny Dam
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
2%
Alex Sheffield
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%
Alex Truzzi
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
2%
Chelsea Davis
- THE DA VINCI CODE
- Little Lake Theatre Company
2%
Shammen McCune
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
2%
Trieu Tran
- MISS JULIE
- Pittsburgh international Classic theatre
2%
Melessie Clark
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%
Amari Mae Shakir
- A DOLL’S HOUSE
- Heritage players
1%Best Play A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- South Park Theater
11%THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
10%AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
9%THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
8%THE WOMAN IN WHITE
- Pittsburgh Savoyards
6%THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
5%WITCH
- Carnegie Stage
5%THE GIFT OF THE MAGI
- Lincoln Park Performing Arts Center
5%ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
4%A DOLL’S HOUSE
- Heritage players
4%GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
4%MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
4%WHO'S HOLIDAY!
- Pittsburgh CLO
3%TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
3%THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
3%SEAGULL
- Quantum Theatre
2%THE GOAT, OR WHO IS SYLVIA
- Riverfront Theatre
2%RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
2%MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
2%THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS
- Bobcat Players
2%CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
1%THE HAUNTED MAN'S CHRISTMAS CAROL
- Cup-A-Jo Productions
1%PERSEVERANCE
- Prime Stage
1%BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
1%Best Production of an Opera THE LITTLE PRINCE
- Resonance Works/Carnegie Music Hall Homestead
44%H.M.S PINAFORE
- Pittsburgh Savoyards
37%MEOW AND FOREVER WITH DAPHNE ET CHLOE
- Thousand Bridges Opera
19%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Johnmichael Bohach
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
11%
Mikey Schrum
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
9%
Tucker Topel
- AGATHA CHRISTIES MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theater
8%
Joshua Brady and Milo Carey
- TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
7%
Bill Jacka
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
6%
Rob James & Chris Rotz
- SEUSSICAL
- Stage 62
6%
Chuck Ziegler & Ron Carter
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
5%
Jennifer Zeyl
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
4%
Chris Schaffer
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
4%
Emma Jones
- SHREK
- Main Street Theatre company
4%
Chris Schaffer and Wayne Seanor
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
4%
Samantha Kuchta
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
3%
Chris Rees
- THE GIFT OF THE MAGI
- Lincoln Park Performing Arts Center
3%
Jeff Way
- I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
3%
Chelsea Warren
- SEAGULL
- Quantum Theatre
3%
Tucker Topel
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
3%
Anne Mundell
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
3%
Sabrina Hykes Davis
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
3%
Kelly Tunney
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre company
3%
Anne Mundell
- CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
2%
Jennifer Bechak
- WITCH
- Carnegie Stage
2%
Eric Luchen
- CATS
- Main Street Theatre Company
2%
Wayne and Dannielle Seanor
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
2%
Wayne and Dannielle Seanor
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Steve Shapiro
- THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Lincoln Park Performing Arts Center
14%
Steve Shapiro
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
8%
Chris Schaffer & Tyler Handford
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
8%
Sarah Speck
- FROZEN
- Pittsburgh CLO
6%
Clark Stewart
- BABES IN TOYLAND
- The Geyer Performing Arts Center
6%
Loren McCullough
- GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
6%
Jay Weaver
- RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
5%
Anna McAnallen
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
5%
2Ts
- TO BATTLE: A FIGHT PLAY
- Big Storm Performance Company
5%
Joe Clark
- SHREK
- Main Street Theatre company
5%
Zach Moore
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
4%
JP Lisella
- GROUNDHOG DAY
- The Strand Theater
4%
Joe Clark
- CATS
- Main Street Theatre Company
3%
Shapi Shapiro
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
3%
Matt Calvetti
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
Janus Young
- WITCH
- Carnegie Stage
2%
Jordan Kosisko
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- The Theatre Factory
2%
Sam Silva
- MADAME CLICQUOT: A REVOLUTIONARY MUSICAL
- Pittsburgh CLO/42nd Parallel Productions
2%
Joe Clark
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
2%
Howard Patterson
- CHRISTMAS AT PEMBERLEY: THE WICKHAMS
- City Theatre
2%
Howard Patterson
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%
Joe Clark
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre company
2%
Lindsay Jones
- POTUS
- City Theatre
1%
Ryan McMasters
- SEAGULL
- Quantum Theatre
1%Best Supporting Performer In A Musical
Aaron Swoger
- SOMETHING ROTTEN!
- Center Theatre Players
9%
David Toole
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
6%
Allante Walker
- SHREK
- Main Street Theatre Company
6%
Brooks Brady
- THE SPONGEBOB SQUAREPANTS MUSICAL
- Geyer Performing Arts Center
5%
Joe York
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
4%
Mandy Patsy
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Lincoln Park Performing Arts Center
4%
Bryan Karpinski
- SOMETHING ROTTEN!
- Geyer Performing Arts Center
4%
Mairead Roddy
- GUYS & DOLLS
- The Theatre Factory
4%
Tyler Neffield
- SHREK
- Main Street Theatre Company
4%
Randy Dicks
- THE PROM
- Stage 62
4%
Adam Drabish
- SHREK
- Main Street Theatre Company
3%
Elena Falgione
- I LOVE YOU, YOU'RE PERFECT, NOW CHANGE
- Stage 62
3%
Chad Elder
- THE PROM
- Stage 62
3%
Tonilynn Jackson
- THE PROM
- Stage 62
3%
Alicyn Michael
- CINDERELLA YOUTH
- Geyer Performing Arts Center
3%
Jordan Zelmore
- SOMETHING ROTTEN!
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Brooks Brady
- SHAKESPEARE
- Geyer
3%
Kathryn Carter
- SWEENEY TODD
- The Strand Theater
3%
Will Forrest
- BABY
- Front Porch theatricals
2%
Cait Crowley
- ANYTHING GOES
- Main Street Theatre Company
2%
Sharon Schaller
- SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%
Ivan Bracy Jr
- SISTER ACT
- Lincoln Park Performing Arts Center
2%
Jennifer Eutsey
- TARZAN
- Geyer Performing Arts Center
2%
Jess Whittington
- RODGERS + HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Stage 62
2%
Steve Bruno
- THE PROM
- Stage 62
2%Best Supporting Performer In A Play
Caitlin Young
- THE OUTSIDER
- South Park Theatre
9%
Cameron Kuntz
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
9%
Amber Yezak
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
7%
Candice Fisher
- AGATHA CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Little Lake Theatre Company
7%
Tamara Marlise Manzetti
- THE WOMAN IN WHITE
- Pittsburgh Savoyards
6%
Yan Pang
- MISS JULIE
- Pittsburgh International Classic Theatre
5%
Brett Kennedy
- WITCH
- Carnegie Stage
4%
Britt Dorazio
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
4%
Robyn Brady
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
4%
Lorna Lominac
- WITCH
- Carnegie Stage
4%
Michelle Buzas
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Cole Vecchio
- THE DA VINCI CODE
- Little Lake Theatre Company
3%
Terri Davis
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
3%
Maya B. Fullard
- THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
3%
Catherine Baird
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
3%
Justin Williams
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- The Geyer Performing Arts Center
3%
Ryan Kearney
- WITCH
- Carnegie Stage
3%
Brett Mack
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- City Theatre
2%
Sydney Cole
- BLITHE SPIRIT
- Danniella DiClaudio Productions
2%
Jenn Rian
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
2%
Kalee George
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
2%
Rachel Smith
- TO BATTLE A FIGHT PLAY
- Big Storm
2%
Gabe Doman
- RUMORS
- Danniella DiClaudio Productions
2%
Joanna Getting
- MACBETH
- Pittsburgh Shakespeare in the Parks
1%
Myriah Cross
- THE REVOLUTIONISTS
- R-ACT Theatre Productions
1%Best Theatre For Young Audiences Production SEUSSICAL
- Stage 62
20%BEETLEJUICE
- The Geyer Performing Arts Center
11%NEWSIES
- Mon River Arts
10%SHREK
- Main Street Theatre company
8%THE HOBBIT
- Pittsburgh Public Theater
6%THE RAINBOW FISH
- The Geyer Performing Arts Center
6%TWELFTH NIGHT
- Pittsburgh public theater
5%SPONGEBOB THE MUSICAL
- The Geyer Performing Arts Center
5%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Pennwest California Theatre and University
4%TARZAN
- The Geyer Performing Arts Center
4%BOO'S HALLOWEEN HOUSE PARTY
- Pittsburgh Playhouse
4%CINDERELLA
- The Geyer Performing Arts Center
3%HIGH SCHOOL MUSICAL
- Main Street Theatre company
3%GRAVESTONE MANOR
- Geyer Performing Arts Center
3%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Geyer Theater
3%BABES IN TOYLAND
- Main Street Theatre company
2%RAINBOW FISH
- The Geyer Performing Arts Center
2%I NEVER SAW ANOTHER BUTTERFLY AND THE TEREZIN PROMISE
- Prime Stage
1%Favorite Local Theatre
The Geyer Performing Arts Center
12%
Lincoln Park Performing Arts Center
10%
Paragon Theatre
8%
Stage 62
8%
Center Theatre Players
7%
Little Lake Theatre Company
6%
South Park Theater
6%
Mon River Arts
4%
Pittsburgh Savoyards
4%
Main Street Theatre company
3%
Geyer Theater
3%
Pittsburgh Clo
3%
Pittsburgh Playhouse
2%
Carnegie Stage
2%
Heritage Players
2%
The Theatre Factory
2%
The Strand Theater, Zelienople
2%
R-ACT Theatre Productions
2%
Pittsburgh International Classic Theatre
2%
City Theatre
2%
Big Storm Performance Company
2%
Pittsburgh Shakespeare in the Parks
1%
Split Stage Productions
1%
The State Theater
1%
Front Porch Theatricals
1%