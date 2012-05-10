First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards; MAD HATTER THE MUSICAL Leads Best Musical!

Landon Kalin
- VCP CABARET
- Velvet Curtain Productions
20%
Jazlynn Damasco
- VCP CABARET
- Velvet Curtain Productions
16%
Asenahana Fulilangi
- VCP CABARET
- Velvet Curtain Productions
13%
Hope Kalin
- VCP CABARET
- Velvet Curtain Productions
9%Best Choreography Of A Play Or Musical
Breona Conrad
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
20%
Mickey Nugent
- XANADU
- Arts Express Theatre
15%
Breona Conrad
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
11%
Cambrian James
- ANYTHING GOES
- Hale Centre Theatre
9%
Cambrian James/Rebekah Raun
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
7%
Mickey Nugent
- JOSEPH AND THE TECHN
- Arts Express Theatre
7%
Andrew McDuff
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
5%
Deshik Vansadia
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
5%
Haizy Kovac
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
5%
Yoshi DeLisa
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Hope Kalin
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
4%
Marley DeGroodt
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
4%
Gianluca Russo
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
2%
Cambrian James
- HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
0Best Costume Design Of A Play Or Musical
Brielle Hawkes
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
12%
Toya Abrams
- EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
11%
Angee Lewandowski
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
9%
Teresa Knudson
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
9%
Nina Christensen
- THE WIZARD OF OZ
- Saguaro city musical theater
8%
Briana Thompson
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
6%
Landon Kalin
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
6%
Heather Riddle
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
5%
Landon Kalin
- THE LIGHTNING THIEF
- Velvet Curtain Productions
5%
Heather Riddle
- THE RAINMAKER
- Don Bluth Theater
5%
Cynthia Meier
- TARTUFFE
- The Rogue Theatre
5%
Brielle Hawkes
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Hale Centre Theatre
5%
Ange Lewandoski & LeeAnn Jensen
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
5%
Heather Riddle
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Heather Riddle
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Emma Denny
- BASKERVILLE
- Ghostlight Theatre
3%
Marianne trombino
- THE CAKE
- Invisible theater
2%
Amgee Lewandowski
- TWELFTH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
0
Brielle Hawkes
- HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
0Best Dance Production ANYTHING GOES
- Hale Centre Theatre
45%ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
29%HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
14%HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
12%Best Direction Of A Musical
Danny Gorman
- BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
28%
Chanel Bragg
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
15%
Don Bluth
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
12%
Cambrian James
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
10%
JC Kovac
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
8%
Van Rockwell
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
8%
Don Bluth
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
7%
Cambrian James
- ANYTHING GOES
- Hale Centre Theatre
3%
Scott Weinstein
- WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
3%
Cambrian James
- SCARLET PIMPERNEL
- Hale Centre Theatre
2%
Mickey Bryce
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
2%
Mickey Nugent
- XANADU
- Arts Express Theatre
2%
Gianluca Russo
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
0
Landon Kalin
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
0Best Direction Of A Play
Rod Ambrose
- THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
11%
Chanel Bragg
- THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III
- The Black Theatre Troupe
11%
Cheryl Schaar
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
11%
AJ Flores
- SWING STATE
- Theatrikos Theatre Company
9%
Annika Maher & Zac Austin
- MACBITCHES
- The Scoundrel & Scamp Theatre
9%
Camilla Ross
- DRIVING MISS DAISY
- Emerson Theater Collaborative
8%
Van Rockwell
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
6%
Cody Goulder
- A DOLL'S HOUSE
- Ronin Theatre Collective
6%
Amie Bjorkland
- TWELFTH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
5%
Van Rockwell
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Gretchen wirges
- BIRDS OF NORTH AMERICA
- Invisible Theatre
3%
Diedra Celeste Miranda
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Cheryl Schaar
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- The Don Bluth Front Row Theatre
3%
Carol Macleod
- ART
- Theatre Artists Studio
3%
Claude N Pensis
- THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
2%
Deshik Vansadia/ Grant Mudge
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
2%
Diedra Celeste Miranda
- THE RAINMAKER
- Don Bluth Theater
2%
James Cougar Canfield
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
2%
Joseph McGrath
- TARTUFFE
- The Rogue Theatre
2%
Matthew Eads
- SCOTLAND ROAD
- Starlight Community Theater
2%
Andy Meyers
- IMAGINARY INVALID
- Mesa Community College
2%
Jan Rominger
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Theatrikos Theatre Company
0
Zac Austin & Annika Maher
- MACBITCHES
- The Scoundrel & Scamp Theatre
0
Camilla Ross & Kaycee Palumbo
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
0
Samantha Cormier
- EVERYTHING YOU'VE GOT
- Scoundrel & Scamp Theatre
0Best Ensemble TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
39%THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
9%BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
9%A CHORUS LINE
- Mesa Encore Theatre
6%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Zao Theatre
6%CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
4%A DOLL'S HOUSE
- Ronin Theatre Collective
3%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
3%THE WIZARD OF OZ
- Saguaro City Music Theatre
2%THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA
- All Queer Shakespeare
2%IT IS A WONDERFUL LIFE
- Don Bluth Theater
2%HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
2%THE PRINCE OF EGYPT
- TheaterWorks
2%HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
1%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Theatrikos Theatre Company
1%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
1%LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
1%MACBITCHES
- The Scoundrel & Scamp Theatre
1%XANADU
- Arts Express Theatre
1%DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
1%THE MINUTES
- Live Theatre Workshop
1%ART
- Theatre Artists Studio
1%HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
0HOPSCOTCH TO INFINITY
- Invisible Theatre
0LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
0Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Jeff A Davis
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
11%
Don Bluth
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- Don Bluth Front Row Theatre
11%
Christopher Mason
- MACBETH
- The Scoundrel & Scamp Theatre
8%
Ashton Corey
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
7%
Alex J Alegria
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
7%
Don Bluth & Bret Reese
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
7%
Stacie Walston
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
5%
Jim Blair
- THE CAKE
- Invisible theater
5%
Don Bluth
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
5%
Bret Reese
- ANASTASIA
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Ashton Corey
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Hale Centre Theatre
5%
Don Bluth
- LEADING LADIES
- Don Bluth Theater
3%
Haizy Kovac
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
3%
Haizy Kovac
- FIRST DATE
- Desert Stages
3%
Jeff A Davis
- THE PRINCE OF EGYPT
- TheaterWorks
3%
Landon Kalin
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
3%
Stacey Walston
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
3%
Haizy Kovac
- ARSENIC & OLD LACE
- Starlight Community Theater
2%
Domino Mannheim
- MARJORIE PRIME
- The Rogue Theatre
2%
Nathaniel White
- TWELFTH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
2%
Don Bluth
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Theater
0
Maz Sailer
- DRIVING MISS DAISY
- Hazeltine Theater
0
Robert Murdock
- RAINMAKER
- Don Bluth Front Row Theatre
0
Sarah Woods
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
0Best Music Direction & Orchestra Performance
Roger McKay
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
14%
Gregg Hammer
- WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
12%
Chris Tackett
- NUTCRACKER
- Temple, Music and Art
11%
Cory D Duger
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
11%
Jay Melberg
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
11%
Jessica Wells
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
11%
Roger McKay
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
11%
David Thomas
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
7%
Elizabeth Spencer
- XANADU
- Arts Express Theatre
7%
Russell Ronnebaum
- IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER
- The Rogue Theatre
4%
Sam Shaw
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
4%Best Musical TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
46%BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
9%A CHORUS LINE
- Mesa Encore Theatre
7%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
7%THE WIZARD OF OZ
- Saguaro City Music Theatre
6%LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
5%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
4%THE PRINCE OF EGYPT
- TheaterWorks
3%HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
3%FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
2%DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
2%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
2%CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
2%THE LIGHTENING THIEF
- Velvet Curtain Productions
1%CABARET
- Fountain Hills Theater
1%WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
1%WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
1%HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
0SCARLET PIMPERNEL
- Hale Centre Theatre
0XANADU
- Arts Express Theatre
0Best New Play Or Musical THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
15%CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
14%THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
14%THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA
- All Queer Shakespeare
12%WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
12%HARRY POTTER & THE CURSED CHILD
- QCPAC
11%LEADING LADIES
- Don Bluth Theater
7%CHRISTMAS CAROL FOR TWO
- Southwest Shakespeare Company
5%EVERYTHING YOU'VE GOT
- Scoundrel & Scamp Theatre
4%MADE IN AMERICA
- Ronin Theatre Collective
3%IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER
- The Rogue Theatre
1%THE DINNER
- Emerson Theater Collaborative
1%SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
0Best Performer In A Musical
Reba Hartman
- TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
54%
Devin Baheshone
- A CHORUS LINE
- Mesa Encore Theatre
10%
Melissa Campbell
- BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
6%
Hector Corris
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Chanel Bragg
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
5%
Gregg Hammer
- WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
4%
Matthew Eads
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
3%
Maddie Canfield
- BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
3%
Rico Burton
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
2%
Isaac Greenland
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
1%
Asenahana Fulilangi
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
1%
Louis Pardo
- WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
1%
Lindsay Decoste
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
1%
Jazlynn Damasco
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
1%
Gina kim
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
1%
Zach Walsh
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
1%
Brie Wadsworth-Gates
- ANYTHING GOES
- Hale Centre Theatre
1%
Caelan Creaser
- FROZEN
- The Phoenix Theatre
1%
Yoshi DeLisa
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
0
Bryan Stewart
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
0
Ryan Ardelt
- BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
0
Robert Allocca
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
0
Abbi Rye
- XANADU
- Arts Express Theatre
0
Brie Wadsworth-Gates
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
0
David Buerhle
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
0Best Performer In A Play
Rachel Finley
- THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
13%
Alexandra Utpadel
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
8%
Matthew Harris
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
8%
Jason Isaak
- ART
- Theatre Artists Studio
8%
Wyatt Murphy
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
6%
Isaac Greenland
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- The Don Bluth Front Row Theatre
5%
Ryan Glover
- THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA
- All Queer Shakespeare
5%
Isaac Greenland
- KIMBERLY AKIMBO
- Order/Chaos Theater Company
4%
Bryn Booth
- ROMEO & JULIET
- The Rogue Theatre
4%
Abeth Spencer
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
David Lorello
- THE MERCHANT OF VENICE
- Southwest Shakespeare Company
3%
Silver Days
- THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
3%
Tom Mangum
- EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
3%
Dominik Rebilas
- ART
- Theatre Artists Studio
3%
Joan Westmoreland
- DRIVING MISS DAISY
- Hazeltine Theater
3%
Brett Etzel
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Roger Prenger
- EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
3%
Alex Parker
- INAGINARY INVALID
- Mesa Community College
3%
Matthew Harris
- DONE TO DEATH
- The Don Bluth Front Row Theatre
3%
Wolfe Bowart
- THE WOBO SHOW
- The Scoundrel & Scamp Theatre
1%
Paul Perkins
- THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III
- The Black Theatre Troupe
1%
Cora Epton
- THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
1%
Clinton Vance
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
1%
Audrey Young
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
1%
Nick Phillips
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
1%Best Play THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
11%THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
10%THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA
- All Queer Shakespeare
10%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Theatrikos Theatre Company
9%CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
7%THE CAKE
- Invisible theater
7%LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
7%MACBITCHES
- The Scoundrel & Scamp Theatre
6%THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
6%RIPCORD
- Live theatre workshop
5%KIMBERLY AKIMBO
- Order/Chaos Theater Company
5%DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
4%DRIVING MISS DAISY
- Emerson Theater Collaborative
4%ART
- Theatre Artists Studio
2%EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
2%THE COMEUPPANCE
- Stray Cat Theater
2%ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
1%TARTUFFE
- The Rogue Theatre
0THE MINUTES
- Live Theatre Workshop
0THE MERCHANT OF VENICE
- Southwest Shakespeare Company
0EVERYTHING YOU'VE GOT
- Scoundrel and Scamp Theater
0SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
0PETER AND THE STARCATCHER
- Fountain Hills community Theatre
0MARJORIE PRIME
- The Rogue Theatre
0LIFE IS WONDERFUL
- Don Bluth Theater
0Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Stephen Gifford
- SEUSSICAL
- The Phoenix Theatre
16%
JC Kovac
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
15%
Bryan Rafael Falcón
- MACBETH
- The Scoundrel & Scamp Theatre
11%
Cheryl Schaar & Don Bluth
- ANASTASIA
- Don Bluth Front Row Theatre
10%
Diedra Celeste Miranda & Cheryl Schaar
- THE RAINMAKER
- Don Bluth Front Row Theatre
10%
Jim Blair And Betsy Craig
- INVISIBLE THEATER
- Invisible theater
8%
Sarah Harris
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
8%
Jeff Thomson
- IMAGINARY INVALID
- MCC Theatre
7%
Tiana Torrilhon-Wood
- TWELFTH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
5%
Cheryl Schaar
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Jeff Rudolf
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
3%
Ally Baumlin
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
2%
Cheryl Schaar
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Joseph McGrath
- TARTUFFE
- The Rogue Theatre
0
Liz Neuberger
- ARSENIC & OLD LACE
- Starlight Community Theater
0Best Sound Design Of A Play Or Musical
Don Bluth & Roger Mckay
- ANASTASIA
- Don Bluth Front Row Theatre
22%
Annika Maher
- MACBETH
- The Scoundrel & Scamp Theatre
16%
Cheryl Schaar
- LEADING LADIES
- Don Bluth Theater
12%
James Cougar Canfield
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
12%
Ben Tyler, Van Rockwell
- EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
7%
Elizabeth Broeder
- MADE IN AMERICA
- Ronin Theatre Collective
7%
Peter Bish
- THE MERCHANT OF VENICE
- Southwest Shakespeare Company
7%
James Canfield
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
5%
Van Rockwell & Roger McKay
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Don Bluth & Roger McKay
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Diedra Celeste Miranda & Roger McKay
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Ginny Burkitt
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
2%
Emmanuel Antillon
- 12TH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
0Best Supporting Performer In A Musical
Sarah Joy Kane
- TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
33%
Adam Vargas
- TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
17%
Rob Stuart
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
5%
Tony Blosser
- TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
5%
Noah Archibald
- JERSEY BOYS
- The Phoenix Theatre
4%
Matthew Harris
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Lacey Dixon
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
4%
James Schultz
- BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
4%
Calvin J Worthen
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
3%
Ixy Utpadel
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Barbara McBain
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Landon Kalin
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
2%
Fernando Rubio
- THE PRINCE OF EGYPT
- TheaterWorks
2%
Hector Coris
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Hector Coris
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
2%
Samantha Celaya
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
1%
Kaylee Forth
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Zao Theatre
1%
Andrew McGuire
- THE LIGHTENING THIEF
- Velvet Curtain Productions
1%
Shelby Hanks
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
1%
Jerry Maggio
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
1%
Emmy Robinson
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
1%
Angel Castaneda
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
1%
Hope Kalin
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
0
Corgan Atkins
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
0
Barbara McBain
- ANASTASIA
- Don Bluth Front Row Theatre
0Best Supporting Performer In A Play
Stephen Kessen
- THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
24%
Ixy Utpadel
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
15%
Chris Cook
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
8%
Barbara McBain
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
7%
Jaden Sparkman
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
6%
Myani Watson
- THE CAKE
- Invisible theater
6%
Xochitl Martinez
- THE WOBO SHOW
- The Scoundrel & Scamp Theatre
4%
Danny Rosenbaum
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Adam Petzold
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
James Yaw
- DRIVING MISS DAISY
- Emerson Theater Collaborative
4%
Bonnie Beus Romney
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
4%
Ryan MacNamara
- RAINMAKER
- Don Bluth Theater
4%
Tom Endicott
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Devon Mahon
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
1%
Brandon Erickson-Moen
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
1%
Joe Musil
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
1%
Sophie Gibson Rush
- TARTUFFE
- The Rogue Theatre
1%
Kandace Kapelle
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
0
Bethany Baca
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
0
Shalay Garcia
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
0
Nick Philips
- RAINMAKER
- Don Bluth Front Row Theatre
0
Nia Hughes
- THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
0
Brandon Erickson-Moen
- THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
0
Eric-Lee Olsen
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
0
Daniel Brugger
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
0Best Theatre For Young Audiences Production WILLY WONKA
- Saguaro City Music Theatre
48%GOOSEBUMPS: THE MUSICAL
- Starlight Community Theater
38%THE WOBO SHOW
- The Scoundrel & Scamp Theatre
13%HOPSCOTCH TO INFINITY
- Invisible Theatre
2%Favorite Local Theatre
Arizona Broadway Theatre
59%
Mesa Encore Theatre
6%
New Carpa Theater Co.
5%
Saguaro City Music Theatre
4%
Zao Theatre
4%
Hale Centre Theatre
4%
Scoundrel and Scamp
3%
Don Bluth Front Row Theatre
3%
Starlight Community Theater
3%
Desert Stages
3%
Ronin Theatre Collective
3%
All Queer Shakespeare
1%
Live Theatre Workshop
1%
Stray Cat Theater
1%
Theatre Artists Studio
1%
Velvet Curtain Productions
1%
Arts Express Theatre
0
Fountain Hills
0
Southwest Shakespeare Company
0
Invisible Theatre
0
The Rogue Theatre
0
TheaterWorks
0
Emerson Theater Collaborative
0