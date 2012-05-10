 tracker
First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards; MAD HATTER THE MUSICAL Leads Best Musical!

Voting continues through December 31, 2025.

First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards; MAD HATTER THE MUSICAL Leads Best Musical! Image
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Phoenix Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Gretchen Wirges - EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel & Scamp Theatre 42%

Landon Kalin - VCP CABARET - Velvet Curtain Productions 20%

Jazlynn Damasco - VCP CABARET - Velvet Curtain Productions 16%

Asenahana Fulilangi - VCP CABARET - Velvet Curtain Productions 13%

Hope Kalin - VCP CABARET - Velvet Curtain Productions 9%

Best Choreography Of A Play Or Musical
Breona Conrad - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 20%

Mickey Nugent - XANADU - Arts Express Theatre 15%

Breona Conrad - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 11%

Cambrian James - ANYTHING GOES - Hale Centre Theatre 9%

Cambrian James/Rebekah Raun - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 7%

Mickey Nugent - JOSEPH AND THE TECHN - Arts Express Theatre 7%

Andrew McDuff - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 5%

Deshik Vansadia - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 5%

Haizy Kovac - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 5%

Yoshi DeLisa - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Hope Kalin - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 4%

Marley DeGroodt - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 4%

Gianluca Russo - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 2%

Cambrian James - HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 0

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Brielle Hawkes - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 12%

Toya Abrams - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 11%

Angee Lewandowski - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 9%

Teresa Knudson - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 9%

Nina Christensen - THE WIZARD OF OZ - Saguaro city musical theater 8%

Briana Thompson - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 6%

Landon Kalin - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 6%

Heather Riddle - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 5%

Landon Kalin - THE LIGHTNING THIEF - Velvet Curtain Productions 5%

Heather Riddle - THE RAINMAKER - Don Bluth Theater 5%

Cynthia Meier - TARTUFFE - The Rogue Theatre 5%

Brielle Hawkes - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Hale Centre Theatre 5%

Ange Lewandoski & LeeAnn Jensen - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 5%

Heather Riddle - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Heather Riddle - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Emma Denny - BASKERVILLE - Ghostlight Theatre 3%

Marianne trombino - THE CAKE - Invisible theater 2%

Amgee Lewandowski - TWELFTH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 0

Brielle Hawkes - HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 0

Best Dance Production
ANYTHING GOES - Hale Centre Theatre 45%

ANASTASIA - Hale Centre Theatre 29%

HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 14%

HEATHERS - Velvet Curtain Productions 12%

Best Direction Of A Musical
Danny Gorman - BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 28%

Chanel Bragg - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 15%

Don Bluth - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 12%

Cambrian James - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 10%

JC Kovac - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 8%

Van Rockwell - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 8%

Don Bluth - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 7%

Cambrian James - ANYTHING GOES - Hale Centre Theatre 3%

Scott Weinstein - WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 3%

Cambrian James - SCARLET PIMPERNEL - Hale Centre Theatre 2%

Mickey Bryce - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 2%

Mickey Nugent - XANADU - Arts Express Theatre 2%

Gianluca Russo - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 0

Landon Kalin - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 0

Best Direction Of A Play
Rod Ambrose - THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 11%

Chanel Bragg - THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III - The Black Theatre Troupe 11%

Cheryl Schaar - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 11%

AJ Flores - SWING STATE - Theatrikos Theatre Company 9%

Annika Maher & Zac Austin - MACBITCHES - The Scoundrel & Scamp Theatre 9%

Camilla Ross - DRIVING MISS DAISY - Emerson Theater Collaborative 8%

Van Rockwell - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 6%

Cody Goulder - A DOLL'S HOUSE - Ronin Theatre Collective 6%

Amie Bjorkland - TWELFTH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 5%

Van Rockwell - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Gretchen wirges - BIRDS OF NORTH AMERICA - Invisible Theatre 3%

Diedra Celeste Miranda - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Cheryl Schaar - IT'S A WONDERFUL LIFE - The Don Bluth Front Row Theatre 3%

Carol Macleod - ART - Theatre Artists Studio 3%

Claude N Pensis - THE GLASS MENAGERIE - GCU Ethington Theatre 2%

Deshik Vansadia/ Grant Mudge - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 2%

Diedra Celeste Miranda - THE RAINMAKER - Don Bluth Theater 2%

James Cougar Canfield - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 2%

Joseph McGrath - TARTUFFE - The Rogue Theatre 2%

Matthew Eads - SCOTLAND ROAD - Starlight Community Theater 2%

Andy Meyers - IMAGINARY INVALID - Mesa Community College 2%

Jan Rominger - THE PLAY THAT GOES WRONG - Theatrikos Theatre Company 0

Zac Austin & Annika Maher - MACBITCHES - The Scoundrel & Scamp Theatre 0

Camilla Ross & Kaycee Palumbo - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 0

Samantha Cormier - EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel & Scamp Theatre 0

Best Ensemble
TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 39%

THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 9%

BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 9%

A CHORUS LINE - Mesa Encore Theatre 6%

IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS - Zao Theatre 6%

CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 4%

A DOLL'S HOUSE - Ronin Theatre Collective 3%

ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 3%

THE WIZARD OF OZ - Saguaro City Music Theatre 2%

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA - All Queer Shakespeare 2%

IT IS A WONDERFUL LIFE - Don Bluth Theater 2%

HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 2%

THE PRINCE OF EGYPT - TheaterWorks 2%

HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 1%

THE PLAY THAT GOES WRONG - Theatrikos Theatre Company 1%

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 1%

LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 1%

MACBITCHES - The Scoundrel & Scamp Theatre 1%

XANADU - Arts Express Theatre 1%

DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 1%

THE MINUTES - Live Theatre Workshop 1%

ART - Theatre Artists Studio 1%

HEATHERS - Velvet Curtain Productions 0

HOPSCOTCH TO INFINITY - Invisible Theatre 0

LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 0

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Jeff A Davis - LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 11%

Don Bluth - IT'S A WONDERFUL LIFE - Don Bluth Front Row Theatre 11%

Christopher Mason - MACBETH - The Scoundrel & Scamp Theatre 8%

Ashton Corey - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 7%

Alex J Alegria - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 7%

Don Bluth & Bret Reese - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 7%

Stacie Walston - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 5%

Jim Blair - THE CAKE - Invisible theater 5%

Don Bluth - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 5%

Bret Reese - ANASTASIA - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Ashton Corey - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Hale Centre Theatre 5%

Don Bluth - LEADING LADIES - Don Bluth Theater 3%

Haizy Kovac - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 3%

Haizy Kovac - FIRST DATE - Desert Stages 3%

Jeff A Davis - THE PRINCE OF EGYPT - TheaterWorks 3%

Landon Kalin - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 3%

Stacey Walston - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 3%

Haizy Kovac - ARSENIC & OLD LACE - Starlight Community Theater 2%

Domino Mannheim - MARJORIE PRIME - The Rogue Theatre 2%

Nathaniel White - TWELFTH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 2%

Don Bluth - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Theater 0

Maz Sailer - DRIVING MISS DAISY - Hazeltine Theater 0

Robert Murdock - RAINMAKER - Don Bluth Front Row Theatre 0

Sarah Woods - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 0

Best Music Direction & Orchestra Performance
Roger McKay - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 14%

Gregg Hammer - WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 12%

Chris Tackett - NUTCRACKER - Temple, Music and Art 11%

Cory D Duger - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 11%

Jay Melberg - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 11%

Jessica Wells - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 11%

Roger McKay - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 11%

David Thomas - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 7%

Elizabeth Spencer - XANADU - Arts Express Theatre 7%

Russell Ronnebaum - IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER - The Rogue Theatre 4%

Sam Shaw - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 4%

Best Musical
TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 46%

BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 9%

A CHORUS LINE - Mesa Encore Theatre 7%

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 7%

THE WIZARD OF OZ - Saguaro City Music Theatre 6%

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 5%

ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 4%

THE PRINCE OF EGYPT - TheaterWorks 3%

HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 3%

FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 2%

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 2%

LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 2%

CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 2%

THE LIGHTENING THIEF - Velvet Curtain Productions 1%

CABARET - Fountain Hills Theater 1%

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 1%

WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 1%

HEATHERS - Velvet Curtain Productions 0

SCARLET PIMPERNEL - Hale Centre Theatre 0

XANADU - Arts Express Theatre 0

Best New Play Or Musical
THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 15%

CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 14%

THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 14%

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA - All Queer Shakespeare 12%

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 12%

HARRY POTTER & THE CURSED CHILD - QCPAC 11%

LEADING LADIES - Don Bluth Theater 7%

CHRISTMAS CAROL FOR TWO - Southwest Shakespeare Company 5%

EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel & Scamp Theatre 4%

MADE IN AMERICA - Ronin Theatre Collective 3%

IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER - The Rogue Theatre 1%

THE DINNER - Emerson Theater Collaborative 1%

SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 0

Best Performer In A Musical
Reba Hartman - TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 54%

Devin Baheshone - A CHORUS LINE - Mesa Encore Theatre 10%

Melissa Campbell - BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 6%

Hector Corris - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Chanel Bragg - LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 5%

Gregg Hammer - WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 4%

Matthew Eads - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 3%

Maddie Canfield - BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 3%

Rico Burton - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 2%

Isaac Greenland - LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 1%

Asenahana Fulilangi - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 1%

Louis Pardo - WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 1%

Lindsay Decoste - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 1%

Jazlynn Damasco - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 1%

Gina kim - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 1%

Zach Walsh - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 1%

Brie Wadsworth-Gates - ANYTHING GOES - Hale Centre Theatre 1%

Caelan Creaser - FROZEN - The Phoenix Theatre 1%

Yoshi DeLisa - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 0

Bryan Stewart - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 0

Ryan Ardelt - BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 0

Robert Allocca - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 0

Abbi Rye - XANADU - Arts Express Theatre 0

Brie Wadsworth-Gates - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 0

David Buerhle - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 0

Best Performer In A Play
Rachel Finley - THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 13%

Alexandra Utpadel - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 8%

Matthew Harris - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 8%

Jason Isaak - ART - Theatre Artists Studio 8%

Wyatt Murphy - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 6%

Isaac Greenland - IT'S A WONDERFUL LIFE - The Don Bluth Front Row Theatre 5%

Ryan Glover - THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA - All Queer Shakespeare 5%

Isaac Greenland - KIMBERLY AKIMBO - Order/Chaos Theater Company 4%

Bryn Booth - ROMEO & JULIET - The Rogue Theatre 4%

Abeth Spencer - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 4%

David Lorello - THE MERCHANT OF VENICE - Southwest Shakespeare Company 3%

Silver Days - THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 3%

Tom Mangum - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 3%

Dominik Rebilas - ART - Theatre Artists Studio 3%

Joan Westmoreland - DRIVING MISS DAISY - Hazeltine Theater 3%

Brett Etzel - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Roger Prenger - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 3%

Alex Parker - INAGINARY INVALID - Mesa Community College 3%

Matthew Harris - DONE TO DEATH - The Don Bluth Front Row Theatre 3%

Wolfe Bowart - THE WOBO SHOW - The Scoundrel & Scamp Theatre 1%

Paul Perkins - THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III - The Black Theatre Troupe 1%

Cora Epton - THE GLASS MENAGERIE - GCU Ethington Theatre 1%

Clinton Vance - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 1%

Audrey Young - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 1%

Nick Phillips - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Best Play
THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 11%

THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 10%

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA - All Queer Shakespeare 10%

THE PLAY THAT GOES WRONG - Theatrikos Theatre Company 9%

CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 7%

THE CAKE - Invisible theater 7%

LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 7%

MACBITCHES - The Scoundrel & Scamp Theatre 6%

THE GLASS MENAGERIE - GCU Ethington Theatre 6%

RIPCORD - Live theatre workshop 5%

KIMBERLY AKIMBO - Order/Chaos Theater Company 5%

DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 4%

DRIVING MISS DAISY - Emerson Theater Collaborative 4%

ART - Theatre Artists Studio 2%

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 2%

THE COMEUPPANCE - Stray Cat Theater 2%

ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 1%

TARTUFFE - The Rogue Theatre 0

THE MINUTES - Live Theatre Workshop 0

THE MERCHANT OF VENICE - Southwest Shakespeare Company 0

EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel and Scamp Theater 0

SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 0

PETER AND THE STARCATCHER - Fountain Hills community Theatre 0

MARJORIE PRIME - The Rogue Theatre 0

LIFE IS WONDERFUL - Don Bluth Theater 0

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Stephen Gifford - SEUSSICAL - The Phoenix Theatre 16%

JC Kovac - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 15%

Bryan Rafael Falcón - MACBETH - The Scoundrel & Scamp Theatre 11%

Cheryl Schaar & Don Bluth - ANASTASIA - Don Bluth Front Row Theatre 10%

Diedra Celeste Miranda & Cheryl Schaar - THE RAINMAKER - Don Bluth Front Row Theatre 10%

Jim Blair And Betsy Craig - INVISIBLE THEATER - Invisible theater 8%

Sarah Harris - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 8%

Jeff Thomson - IMAGINARY INVALID - MCC Theatre 7%

Tiana Torrilhon-Wood - TWELFTH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 5%

Cheryl Schaar - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Jeff Rudolf - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 3%

Ally Baumlin - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 2%

Cheryl Schaar - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Joseph McGrath - TARTUFFE - The Rogue Theatre 0

Liz Neuberger - ARSENIC & OLD LACE - Starlight Community Theater 0

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Don Bluth & Roger Mckay - ANASTASIA - Don Bluth Front Row Theatre 22%

Annika Maher - MACBETH - The Scoundrel & Scamp Theatre 16%

Cheryl Schaar - LEADING LADIES - Don Bluth Theater 12%

James Cougar Canfield - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 12%

Ben Tyler, Van Rockwell - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 7%

Elizabeth Broeder - MADE IN AMERICA - Ronin Theatre Collective 7%

Peter Bish - THE MERCHANT OF VENICE - Southwest Shakespeare Company 7%

James Canfield - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 5%

Van Rockwell & Roger McKay - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Don Bluth & Roger McKay - IT'S A WONDERFUL LIFE - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Diedra Celeste Miranda & Roger McKay - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Ginny Burkitt - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 2%

Emmanuel Antillon - 12TH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 0

Best Supporting Performer In A Musical
Sarah Joy Kane - TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 33%

Adam Vargas - TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 17%

Rob Stuart - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 5%

Tony Blosser - TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 5%

Noah Archibald - JERSEY BOYS - The Phoenix Theatre 4%

Matthew Harris - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Lacey Dixon - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 4%

James Schultz - BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 4%

Calvin J Worthen - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 3%

Ixy Utpadel - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Barbara McBain - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Landon Kalin - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 2%

Fernando Rubio - THE PRINCE OF EGYPT - TheaterWorks 2%

Hector Coris - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Hector Coris - LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 2%

Samantha Celaya - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Kaylee Forth - IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS - Zao Theatre 1%

Andrew McGuire - THE LIGHTENING THIEF - Velvet Curtain Productions 1%

Shelby Hanks - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Jerry Maggio - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 1%

Emmy Robinson - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 1%

Angel Castaneda - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 1%

Hope Kalin - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 0

Corgan Atkins - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 0

Barbara McBain - ANASTASIA - Don Bluth Front Row Theatre 0

Best Supporting Performer In A Play
Stephen Kessen - THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 24%

Ixy Utpadel - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 15%

Chris Cook - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 8%

Barbara McBain - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 7%

Jaden Sparkman - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 6%

Myani Watson - THE CAKE - Invisible theater 6%

Xochitl Martinez - THE WOBO SHOW - The Scoundrel & Scamp Theatre 4%

Danny Rosenbaum - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Adam Petzold - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 4%

James Yaw - DRIVING MISS DAISY - Emerson Theater Collaborative 4%

Bonnie Beus Romney - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 4%

Ryan MacNamara - RAINMAKER - Don Bluth Theater 4%

Tom Endicott - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Devon Mahon - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 1%

Brandon Erickson-Moen - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Joe Musil - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Sophie Gibson Rush - TARTUFFE - The Rogue Theatre 1%

Kandace Kapelle - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 0

Bethany Baca - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 0

Shalay Garcia - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 0

Nick Philips - RAINMAKER - Don Bluth Front Row Theatre 0

Nia Hughes - THE GLASS MENAGERIE - GCU Ethington Theatre 0

Brandon Erickson-Moen - THE GLASS MENAGERIE - GCU Ethington Theatre 0

Eric-Lee Olsen - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 0

Daniel Brugger - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 0

Best Theatre For Young Audiences Production
WILLY WONKA - Saguaro City Music Theatre 48%

GOOSEBUMPS: THE MUSICAL - Starlight Community Theater 38%

THE WOBO SHOW - The Scoundrel & Scamp Theatre 13%

HOPSCOTCH TO INFINITY - Invisible Theatre 2%

Favorite Local Theatre
Arizona Broadway Theatre 59%

Mesa Encore Theatre 6%

New Carpa Theater Co. 5%

Saguaro City Music Theatre 4%

Zao Theatre 4%

Hale Centre Theatre 4%

Scoundrel and Scamp 3%

Don Bluth Front Row Theatre 3%

Starlight Community Theater 3%

Desert Stages 3%

Ronin Theatre Collective 3%

All Queer Shakespeare 1%

Live Theatre Workshop 1%

Stray Cat Theater 1%

Theatre Artists Studio 1%

Velvet Curtain Productions 1%

Arts Express Theatre 0

Fountain Hills 0

Southwest Shakespeare Company 0

Invisible Theatre 0

The Rogue Theatre 0

TheaterWorks 0

Emerson Theater Collaborative 0

