 tracker
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register/Login Games Grosses

Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards; Arizona Broadway Theatre Leads Favorite Theatre!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Dec. 22, 2025
Click Here for More on BWW Regional Awards
Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards; Arizona Broadway Theatre Leads Favorite Theatre! Image
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

Vote Now

2025 BroadwayWorld Phoenix Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Gretchen Wirges - EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel & Scamp Theatre 45%

Jazlynn Damasco - VCP CABARET - Velvet Curtain Productions 17%

Hope Kalin - VCP CABARET - Velvet Curtain Productions 15%

Asenahana Fulilangi - VCP CABARET - Velvet Curtain Productions 14%

Landon Kalin - VCP CABARET - Velvet Curtain Productions 10%

Best Choreography Of A Play Or Musical
Mickey Nugent - XANADU - Arts Express Theatre 17%

Breona Conrad - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 12%

Mickey Nugent - JOSEPH AND THE TECHN - Arts Express Theatre 11%

Marley DeGroodt - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 10%

Hope Kalin - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 9%

Cambrian James - ANYTHING GOES - Hale Centre Theatre 8%

Cambrian James/Rebekah Raun - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 6%

Haizy Kovac - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 5%

Breona Conrad - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Cambrian James - HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 4%

Yoshi DeLisa - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Deshik Vansadia - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 4%

Andrew McDuff - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 3%

Gianluca Russo - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 3%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Brielle Hawkes - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 13%

Toya Abrams - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 10%

Teresa Knudson - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 9%

Nina Christensen - THE WIZARD OF OZ - Saguaro city musical theater 8%

Angee Lewandowski - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 7%

Cynthia Meier - TARTUFFE - The Rogue Theatre 7%

Marianne trombino - THE CAKE - Invisible theater 6%

Landon Kalin - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 6%

Ange Lewandoski & LeeAnn Jensen - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 5%

Heather Riddle - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 4%

Brielle Hawkes - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Hale Centre Theatre 4%

Briana Thompson - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 4%

Landon Kalin - THE LIGHTNING THIEF - Velvet Curtain Productions 4%

Brielle Hawkes - HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 3%

Heather Riddle - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Emma Denny - BASKERVILLE - Ghostlight Theatre 2%

Heather Riddle - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Heather Riddle - THE RAINMAKER - Don Bluth Theater 2%

Amgee Lewandowski - TWELFTH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 1%

Best Dance Production
ANYTHING GOES - Hale Centre Theatre 36%

ANASTASIA - Hale Centre Theatre 31%

HEATHERS - Velvet Curtain Productions 18%

HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 16%

Best Direction Of A Musical
Mickey Nugent - XANADU - Arts Express Theatre 15%

Van Rockwell - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 13%

Chanel Bragg - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 12%

Cambrian James - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 10%

Don Bluth - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 8%

Danny Gorman - BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 8%

JC Kovac - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 6%

Landon Kalin - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 6%

Don Bluth - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Cambrian James - SCARLET PIMPERNEL - Hale Centre Theatre 4%

Gianluca Russo - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 4%

Scott Weinstein - WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 4%

Cambrian James - ANYTHING GOES - Hale Centre Theatre 3%

Mickey Bryce - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 3%

Best Direction Of A Play
AJ Flores - SWING STATE - Theatrikos Theatre Company 15%

Jan Rominger - THE PLAY THAT GOES WRONG - Theatrikos Theatre Company 14%

Annika Maher & Zac Austin - MACBITCHES - The Scoundrel & Scamp Theatre 8%

Samantha Cormier - EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel & Scamp Theatre 8%

Rod Ambrose - THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 7%

Chanel Bragg - THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III - The Black Theatre Troupe 6%

Van Rockwell - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Matthew Eads - SCOTLAND ROAD - Starlight Community Theater 4%

Cheryl Schaar - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Gretchen wirges - BIRDS OF NORTH AMERICA - Invisible Theatre 3%

Amie Bjorkland - TWELFTH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 3%

Van Rockwell - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Joseph McGrath - TARTUFFE - The Rogue Theatre 3%

Carol Macleod - ART - Theatre Artists Studio 2%

Deshik Vansadia/ Grant Mudge - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 2%

James Cougar Canfield - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 2%

Camilla Ross - DRIVING MISS DAISY - Emerson Theater Collaborative 2%

Diedra Celeste Miranda - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Cody Goulder - A DOLL'S HOUSE - Ronin Theatre Collective 2%

Cheryl Schaar - IT'S A WONDERFUL LIFE - The Don Bluth Front Row Theatre 2%

Diedra Celeste Miranda - THE RAINMAKER - Don Bluth Theater 1%

Claude N Pensis - THE GLASS MENAGERIE - GCU Ethington Theatre 1%

Beau Heckman - THE MERCHANT OF VENICS - Southwest Shakespeare Company 1%

Camilla Ross & Kaycee Palumbo - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 1%

Kaycee Palumbo - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 0%

Best Ensemble
THE PLAY THAT GOES WRONG - Theatrikos Theatre Company 18%

TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 10%

XANADU - Arts Express Theatre 9%

ANYTHING GOES - Hale Centre Theatre 6%

THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 6%

HEATHERS - Velvet Curtain Productions 5%

MACBITCHES - The Scoundrel & Scamp Theatre 4%

LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 4%

A CHORUS LINE - Mesa Encore Theatre 3%

BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 3%

CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 3%

ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 3%

HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 3%

A DOLL'S HOUSE - Ronin Theatre Collective 2%

IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS - Zao Theatre 2%

THE WIZARD OF OZ - Saguaro City Music Theatre 2%

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 2%

THE PRINCE OF EGYPT - TheaterWorks 2%

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA - All Queer Shakespeare 2%

FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 2%

IT IS A WONDERFUL LIFE - Don Bluth Theater 1%

DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 1%

TARTUFFE - The Rogue Theatre 1%

HOPSCOTCH TO INFINITY - Invisible Theatre 1%

THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Ashton Corey - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 11%

Christopher Mason - MACBETH - The Scoundrel & Scamp Theatre 10%

Stacey Walston - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 8%

Alex J Alegria - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 6%

Landon Kalin - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 6%

Jeff A Davis - LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 6%

Stacie Walston - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 6%

Jeff A Davis - THE PRINCE OF EGYPT - TheaterWorks 6%

Don Bluth & Bret Reese - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Ashton Corey - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Hale Centre Theatre 5%

Jim Blair - THE CAKE - Invisible theater 5%

Bret Reese - ANASTASIA - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Don Bluth - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 4%

Don Bluth - IT'S A WONDERFUL LIFE - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Haizy Kovac - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 3%

Don Bluth - LEADING LADIES - Don Bluth Theater 2%

Haizy Kovac - FIRST DATE - Desert Stages 2%

Don Bluth - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Theater 2%

Domino Mannheim - MARJORIE PRIME - The Rogue Theatre 2%

Nathaniel White - TWELFTH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 1%

Haizy Kovac - ARSENIC & OLD LACE - Starlight Community Theater 1%

Sarah Woods - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 1%

Robert Murdock - RAINMAKER - Don Bluth Front Row Theatre 0%

Maz Sailer - DRIVING MISS DAISY - Hazeltine Theater 0

Best Music Direction & Orchestra Performance
Elizabeth Spencer - XANADU - Arts Express Theatre 19%

Jay Melberg - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 14%

Chris Tackett - NUTCRACKER - Temple, Music and Art 12%

Roger McKay - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 10%

Sam Shaw - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 10%

Jessica Wells - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 8%

Cory D Duger - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 8%

Roger McKay - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 7%

Russell Ronnebaum - IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER - The Rogue Theatre 5%

Gregg Hammer - WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 4%

David Thomas - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 3%

Best Musical
TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 14%

XANADU - Arts Express Theatre 13%

THE WIZARD OF OZ - Saguaro City Music Theatre 7%

LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 7%

ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 7%

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 5%

HEATHERS - Velvet Curtain Productions 5%

A CHORUS LINE - Mesa Encore Theatre 5%

FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 4%

BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 4%

WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 4%

HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 3%

THE PRINCE OF EGYPT - TheaterWorks 3%

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 3%

CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 3%

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 3%

THE LIGHTENING THIEF - Velvet Curtain Productions 2%

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 2%

SCARLET PIMPERNEL - Hale Centre Theatre 2%

CABARET - Fountain Hills Theater 2%

Best New Play Or Musical
CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 15%

EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel & Scamp Theatre 13%

THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 13%

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 11%

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA - All Queer Shakespeare 10%

THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 10%

CHRISTMAS CAROL FOR TWO - Southwest Shakespeare Company 9%

IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER - The Rogue Theatre 7%

MADE IN AMERICA - Ronin Theatre Collective 5%

LEADING LADIES - Don Bluth Theater 5%

THE DINNER - Emerson Theater Collaborative 1%

SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 0

Best Performer In A Musical
Reba Hartman - TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 16%

Abbi Rye - XANADU - Arts Express Theatre 14%

Chanel Bragg - LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 8%

Asenahana Fulilangi - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 7%

Devin Baheshone - A CHORUS LINE - Mesa Encore Theatre 6%

Brie Wadsworth-Gates - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 5%

Isaac Greenland - LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 4%

Caelan Creaser - FROZEN - The Phoenix Theatre 4%

Matthew Eads - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 3%

Melissa Campbell - BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 3%

Lindsay Decoste - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 3%

Yoshi DeLisa - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Bryan Stewart - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 2%

Hector Corris - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Gina kim - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Zao Theatre 2%

Landon Kalin - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 2%

Gregg Hammer - WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 1%

Louis Pardo - WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL - The Phoenix Theatre 1%

Maddie Canfield - BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 1%

Rico Burton - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 1%

Brandt Norris - HOLIDAY INN - Hale Centre Theatre 1%

Jazlynn Damasco - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 1%

Zach Walsh - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 1%

Hope Kalin - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 1%

Jacob Shore - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Best Performer In A Play
Rachel Finley - THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 9%

Wyatt Murphy - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 7%

Gretchen Wirges - EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel and Scamp 6%

Matthew Harris - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Isaac Greenland - IT'S A WONDERFUL LIFE - The Don Bluth Front Row Theatre 4%

Bryn Booth - ROMEO & JULIET - The Rogue Theatre 4%

Ryan Glover - THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA - All Queer Shakespeare 4%

Isaac Greenland - KIMBERLY AKIMBO - Order/Chaos Theater Company 4%

Molly Lyons - MACBETH - The Scoundrel & Scamp Theatre 4%

Alexandra Utpadel - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Matthew Harris - DONE TO DEATH - The Don Bluth Front Row Theatre 3%

Jason Isaak - ART - Theatre Artists Studio 3%

Alex Palmatier - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 3%

Gretchen Wirges - THE CAKE - Invisible theater 3%

Tom Mangum - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 3%

Audrey Young - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 3%

Wolfe Bowart - THE WOBO SHOW - The Scoundrel & Scamp Theatre 3%

Abeth Spencer - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Dominik Rebilas - ART - Theatre Artists Studio 2%

Cora Epton - THE GLASS MENAGERIE - GCU Ethington Theatre 2%

Matt Walley - TARTUFFE - The Rogue Theatre 2%

Roger Prenger - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 2%

Gretchen Wirges - RIPCORD - Live theatre workshop 2%

Ashley Letizia - PETER AND THE STARCATCHER - Fountain Hills Community Theatre 2%

Hunter Hnat - THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD - The Rogue Theatre 1%

Best Play
THE PLAY THAT GOES WRONG - Theatrikos Theatre Company 32%

CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 7%

THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 7%

THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 6%

EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel and Scamp Theater 5%

MACBITCHES - The Scoundrel & Scamp Theatre 5%

DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 4%

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA - All Queer Shakespeare 4%

THE CAKE - Invisible theater 4%

THE GLASS MENAGERIE - GCU Ethington Theatre 3%

LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 3%

RIPCORD - Live theatre workshop 3%

ART - Theatre Artists Studio 2%

THE MINUTES - Live Theatre Workshop 2%

TARTUFFE - The Rogue Theatre 2%

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 2%

KIMBERLY AKIMBO - Order/Chaos Theater Company 2%

THE COMEUPPANCE - Stray Cat Theater 1%

DRIVING MISS DAISY - Emerson Theater Collaborative 1%

PETER AND THE STARCATCHER - Fountain Hills community Theatre 1%

LIFE IS WONDERFUL - Don Bluth Theater 1%

ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 1%

MARJORIE PRIME - The Rogue Theatre 1%

THE MERCHANT OF VENICE - Southwest Shakespeare Company 1%

HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Stephen Gifford - SEUSSICAL - The Phoenix Theatre 11%

Bryan Rafael Falcón - MACBETH - The Scoundrel & Scamp Theatre 11%

Ally Baumlin - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 10%

Tiana Torrilhon-Wood - TWELFTH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 10%

Jeff Rudolf - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 10%

Cheryl Schaar & Don Bluth - ANASTASIA - Don Bluth Front Row Theatre 9%

JC Kovac - CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Starlight Community Theater 9%

Jim Blair And Betsy Craig - INVISIBLE THEATER - Invisible theater 7%

Joseph McGrath - TARTUFFE - The Rogue Theatre 5%

Sarah Harris - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 5%

Diedra Celeste Miranda & Cheryl Schaar - THE RAINMAKER - Don Bluth Front Row Theatre 5%

Cheryl Schaar - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Jeff Thomson - IMAGINARY INVALID - MCC Theatre 2%

Liz Neuberger - ARSENIC & OLD LACE - Starlight Community Theater 2%

Cheryl Schaar - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Annika Maher - MACBETH - The Scoundrel & Scamp Theatre 20%

Don Bluth & Roger Mckay - ANASTASIA - Don Bluth Front Row Theatre 15%

Ben Tyler, Van Rockwell - EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!) - Fountain Hills Theater 12%

Van Rockwell & Roger McKay - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 12%

James Canfield - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 9%

Peter Bish - THE MERCHANT OF VENICE - Southwest Shakespeare Company 8%

Cheryl Schaar - LEADING LADIES - Don Bluth Theater 5%

Elizabeth Broeder - MADE IN AMERICA - Ronin Theatre Collective 5%

Diedra Celeste Miranda & Roger McKay - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Don Bluth & Roger McKay - IT'S A WONDERFUL LIFE - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Emmanuel Antillon - 12TH NIGHT - Southwest Shakespeare Company 3%

Ginny Burkitt - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 2%

Best Supporting Performer In A Musical
Sarah Joy Kane - TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 13%

Kerrington Fink - THE LIGHTENING THIEF - Velvet Curtain Productions 9%

Adam Vargas - TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 8%

Hector Coris - LITTLE SHOP OF HORRORS - Stray Cat Theater 6%

Emmy Robinson - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 6%

Rob Stuart - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 6%

Tony Blosser - TOOTSIE - Arizona Broadway Theatre 5%

Ixy Utpadel - ANASTASIA: THE MUSICAL - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Rochelle Barton - ANASTASIA - Hale Centre Theatre 4%

Andrew McGuire - THE LIGHTENING THIEF - Velvet Curtain Productions 3%

Hector Coris - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Barbara McBain - ANASTASIA - Don Bluth Front Row Theatre 3%

Calvin J Worthen - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - The Black Theatre Troupe 3%

Lacey Dixon - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 3%

Landon Kalin - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 3%

Noah Archibald - JERSEY BOYS - The Phoenix Theatre 2%

Angel Castaneda - FIRST DATE: THE MUSICAL - Scottsdale Desert Stages Theatre 2%

Shelby Hanks - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Fernando Rubio - THE PRINCE OF EGYPT - TheaterWorks 2%

James Schultz - BEAUTIFUL - Arizona Broadway Theatre 2%

Corgan Atkins - WE ARE THE TIGERS - Velvet Curtain Productions 2%

Matthew Harris - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Hope Kalin - HEATHERS - Velvet Curtain Productions 1%

Samantha Celaya - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Barbara McBain - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Best Supporting Performer In A Play
Xochitl Martinez - THE WOBO SHOW - The Scoundrel & Scamp Theatre 14%

Stephen Kessen - THE MOMENT - New Carpa Theater Co. 13%

Barbara McBain - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 7%

Ixy Utpadel - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 7%

Sophie Gibson Rush - TARTUFFE - The Rogue Theatre 6%

Brandon Erickson-Moen - THE GLASS MENAGERIE - GCU Ethington Theatre 5%

Myani Watson - THE CAKE - Invisible theater 5%

Bonnie Beus Romney - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 4%

Tom Endicott - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Adam Petzold - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 4%

Devon Mahon - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 4%

Chris Cook - ROMEO & JULIET - Southwest Shakespeare Company 4%

James Yaw - DRIVING MISS DAISY - Emerson Theater Collaborative 3%

Jaden Sparkman - CRAZY FOR YOU - Don Bluth Theater 3%

Bethany Baca - THE SECRET GARDEN - Southwest Shakespeare Company 3%

Nia Hughes - THE GLASS MENAGERIE - GCU Ethington Theatre 3%

Eric-Lee Olsen - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Danny Rosenbaum - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Nick Philips - RAINMAKER - Don Bluth Front Row Theatre 2%

Ryan MacNamara - RAINMAKER - Don Bluth Theater 2%

Shalay Garcia - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 2%

Brandon Erickson-Moen - DONE TO DEATH - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Kandace Kapelle - SILENCE IS NOT GOLDEN - Emerson Theater Collaborative 1%

Daniel Brugger - LEADING LADIES - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Joe Musil - HEAVEN CAN WAIT - Don Bluth Front Row Theatre 1%

Best Theatre For Young Audiences Production
WILLY WONKA - Saguaro City Music Theatre 43%

GOOSEBUMPS: THE MUSICAL - Starlight Community Theater 35%

THE WOBO SHOW - The Scoundrel & Scamp Theatre 15%

HOPSCOTCH TO INFINITY - Invisible Theatre 8%

Favorite Local Theatre
Arizona Broadway Theatre 24%

Hale Centre Theatre 10%

Arts Express Theatre 8%

Stray Cat Theater 6%

New Carpa Theater Co. 6%

Don Bluth Front Row Theatre 6%

Velvet Curtain Productions 5%

Scoundrel and Scamp 5%

All Queer Shakespeare 4%

Saguaro City Music Theatre 3%

Zao Theatre 3%

Starlight Community Theater 3%

Mesa Encore Theatre 3%

Invisible Theatre 2%

Desert Stages 2%

Live Theatre Workshop 2%

Southwest Shakespeare Company 2%

The Rogue Theatre 2%

Ronin Theatre Collective 1%

TheaterWorks 1%

Theatre Artists Studio 1%

Fountain Hills 0%

Emerson Theater Collaborative 0%

Wrong region? Click here.

Regional Awards
Phoenix Awards - Live Stats
Best Musical - Top 3
1. TOOTSIE (Arizona Broadway Theatre)
14.4% of votes
2. XANADU (Arts Express Theatre)
13.4% of votes
3. THE WIZARD OF OZ (Saguaro City Music Theatre)
7.1% of votes

Don't Miss a Phoenix News Story
Sign up for all the news on the Winter season, discounts & more...


Videos