Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards; Arizona Broadway Theatre Leads Favorite Theatre!

We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Phoenix Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Gretchen Wirges - EVERYTHING YOU'VE GOT - Scoundrel & Scamp Theatre 45%

VCP CABARET

17%

Jazlynn Damasco -- Velvet Curtain Productions

VCP CABARET

15%

Hope Kalin -- Velvet Curtain Productions

VCP CABARET

14%

Asenahana Fulilangi -- Velvet Curtain Productions

VCP CABARET

10%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

XANADU

17%

Mickey Nugent -- Arts Express Theatre

ANASTASIA: THE MUSICAL

12%

Breona Conrad -- Don Bluth Front Row Theatre

JOSEPH AND THE TECHN

11%

Mickey Nugent -- Arts Express Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

10%

Marley DeGroodt -- Scottsdale Desert Stages Theatre

WE ARE THE TIGERS

9%

Hope Kalin -- Velvet Curtain Productions

ANYTHING GOES

8%

Cambrian James -- Hale Centre Theatre

ANASTASIA

6%

Cambrian James/Rebekah Raun -- Hale Centre Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

5%

Haizy Kovac -- Starlight Community Theater

CRAZY FOR YOU

4%

Breona Conrad -- Don Bluth Front Row Theatre

HOLIDAY INN

4%

Cambrian James -- Hale Centre Theatre

LEADING LADIES

4%

Yoshi DeLisa -- Don Bluth Front Row Theatre

ROMEO & JULIET

4%

Deshik Vansadia -- Southwest Shakespeare Company

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

3%

Andrew McDuff -- Zao Theatre

HEATHERS

3%

Gianluca Russo -- Velvet Curtain Productions

ANASTASIA

13%

Brielle Hawkes -- Hale Centre Theatre

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)

10%

Toya Abrams -- Fountain Hills Theater

ANASTASIA: THE MUSICAL

9%

Teresa Knudson -- Don Bluth Front Row Theatre

THE WIZARD OF OZ

8%

Nina Christensen -- Saguaro city musical theater

THE SECRET GARDEN

7%

Angee Lewandowski -- Southwest Shakespeare Company

TARTUFFE

7%

Cynthia Meier -- The Rogue Theatre

THE CAKE

6%

Marianne trombino -- Invisible theater

HEATHERS

6%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

ROMEO & JULIET

5%

Ange Lewandoski & LeeAnn Jensen -- Southwest Shakespeare Company

CRAZY FOR YOU

4%

Heather Riddle -- Don Bluth Theater

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

4%

Brielle Hawkes -- Hale Centre Theatre

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

4%

Briana Thompson -- The Black Theatre Troupe

THE LIGHTNING THIEF

4%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

HOLIDAY INN

3%

Brielle Hawkes -- Hale Centre Theatre

DONE TO DEATH

2%

Heather Riddle -- Don Bluth Front Row Theatre

BASKERVILLE

2%

Emma Denny -- Ghostlight Theatre

LEADING LADIES

2%

Heather Riddle -- Don Bluth Front Row Theatre

THE RAINMAKER

2%

Heather Riddle -- Don Bluth Theater

TWELFTH NIGHT

1%

Amgee Lewandowski -- Southwest Shakespeare Company

ANYTHING GOES

36%

- Hale Centre Theatre

ANASTASIA

31%

- Hale Centre Theatre

HEATHERS

18%

- Velvet Curtain Productions

HOLIDAY INN

16%

- Hale Centre Theatre

XANADU

15%

Mickey Nugent -- Arts Express Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

13%

Van Rockwell -- Scottsdale Desert Stages Theatre

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

12%

Chanel Bragg -- The Black Theatre Troupe

ANASTASIA

10%

Cambrian James -- Hale Centre Theatre

ANASTASIA: THE MUSICAL

8%

Don Bluth -- Don Bluth Front Row Theatre

BEAUTIFUL

8%

Danny Gorman -- Arizona Broadway Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

6%

JC Kovac -- Starlight Community Theater

WE ARE THE TIGERS

6%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

CRAZY FOR YOU

5%

Don Bluth -- Don Bluth Front Row Theatre

SCARLET PIMPERNEL

4%

Cambrian James -- Hale Centre Theatre

HEATHERS

4%

Gianluca Russo -- Velvet Curtain Productions

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL

4%

Scott Weinstein -- The Phoenix Theatre

ANYTHING GOES

3%

Cambrian James -- Hale Centre Theatre

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

3%

Mickey Bryce -- Zao Theatre

SWING STATE

15%

AJ Flores -- Theatrikos Theatre Company

THE PLAY THAT GOES WRONG

14%

Jan Rominger -- Theatrikos Theatre Company

MACBITCHES

8%

Annika Maher & Zac Austin -- The Scoundrel & Scamp Theatre

EVERYTHING YOU'VE GOT

8%

Samantha Cormier -- Scoundrel & Scamp Theatre

THE MOMENT

7%

Rod Ambrose -- New Carpa Theater Co.

THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III

6%

Chanel Bragg -- The Black Theatre Troupe

DONE TO DEATH

5%

Van Rockwell -- Don Bluth Front Row Theatre

SCOTLAND ROAD

4%

Matthew Eads -- Starlight Community Theater

LEADING LADIES

3%

Cheryl Schaar -- Don Bluth Front Row Theatre

BIRDS OF NORTH AMERICA

3%

Gretchen wirges -- Invisible Theatre

TWELFTH NIGHT

3%

Amie Bjorkland -- Southwest Shakespeare Company

CRAZY FOR YOU

3%

Van Rockwell -- Don Bluth Front Row Theatre

TARTUFFE

3%

Joseph McGrath -- The Rogue Theatre

ART

2%

Carol Macleod -- Theatre Artists Studio

ROMEO & JULIET

2%

Deshik Vansadia/ Grant Mudge -- Southwest Shakespeare Company

THE SECRET GARDEN

2%

James Cougar Canfield -- Southwest Shakespeare Company

DRIVING MISS DAISY

2%

Camilla Ross -- Emerson Theater Collaborative

HEAVEN CAN WAIT

2%

Diedra Celeste Miranda -- Don Bluth Front Row Theatre

A DOLL'S HOUSE

2%

Cody Goulder -- Ronin Theatre Collective

IT'S A WONDERFUL LIFE

2%

Cheryl Schaar -- The Don Bluth Front Row Theatre

THE RAINMAKER

1%

Diedra Celeste Miranda -- Don Bluth Theater

THE GLASS MENAGERIE

1%

Claude N Pensis -- GCU Ethington Theatre

THE MERCHANT OF VENICS

1%

Beau Heckman -- Southwest Shakespeare Company

SILENCE IS NOT GOLDEN

1%

Camilla Ross & Kaycee Palumbo -- Emerson Theater Collaborative

SILENCE IS NOT GOLDEN

0%

Kaycee Palumbo -- Emerson Theater Collaborative

THE PLAY THAT GOES WRONG

18%

- Theatrikos Theatre Company

TOOTSIE

10%

- Arizona Broadway Theatre

XANADU

9%

- Arts Express Theatre

ANYTHING GOES

6%

- Hale Centre Theatre

THE MOMENT

6%

- New Carpa Theater Co.

HEATHERS

5%

- Velvet Curtain Productions

MACBITCHES

4%

- The Scoundrel & Scamp Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

4%

- Stray Cat Theater

A CHORUS LINE

3%

- Mesa Encore Theatre

BEAUTIFUL

3%

- Arizona Broadway Theatre

CRAZY FOR YOU

3%

- Don Bluth Front Row Theatre

ANASTASIA: THE MUSICAL

3%

- Don Bluth Front Row Theatre

HOLIDAY INN

3%

- Hale Centre Theatre

A DOLL'S HOUSE

2%

- Ronin Theatre Collective

IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS

2%

- Zao Theatre

THE WIZARD OF OZ

2%

- Saguaro City Music Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

2%

- Starlight Community Theater

THE PRINCE OF EGYPT

2%

- TheaterWorks

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA

2%

- All Queer Shakespeare

FIRST DATE: THE MUSICAL

2%

- Scottsdale Desert Stages Theatre

IT IS A WONDERFUL LIFE

1%

- Don Bluth Theater

DONE TO DEATH

1%

- Don Bluth Front Row Theatre

TARTUFFE

1%

- The Rogue Theatre

HOPSCOTCH TO INFINITY

1%

- Invisible Theatre

THE SECRET GARDEN

1%

- Southwest Shakespeare Company

ANASTASIA

11%

Ashton Corey -- Hale Centre Theatre

MACBETH

10%

Christopher Mason -- The Scoundrel & Scamp Theatre

THE SECRET GARDEN

8%

Stacey Walston -- Southwest Shakespeare Company

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

6%

Alex J Alegria -- The Black Theatre Troupe

HEATHERS

6%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

LITTLE SHOP OF HORRORS

6%

Jeff A Davis -- Stray Cat Theater

ROMEO & JULIET

6%

Stacie Walston -- Southwest Shakespeare Company

THE PRINCE OF EGYPT

6%

Jeff A Davis -- TheaterWorks

ANASTASIA: THE MUSICAL

5%

Don Bluth & Bret Reese -- Don Bluth Front Row Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

5%

Ashton Corey -- Hale Centre Theatre

THE CAKE

5%

Jim Blair -- Invisible theater

ANASTASIA

4%

Bret Reese -- Don Bluth Front Row Theatre

CRAZY FOR YOU

4%

Don Bluth -- Don Bluth Theater

IT'S A WONDERFUL LIFE

4%

Don Bluth -- Don Bluth Front Row Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

3%

Haizy Kovac -- Starlight Community Theater

LEADING LADIES

2%

Don Bluth -- Don Bluth Theater

FIRST DATE

2%

Haizy Kovac -- Desert Stages

HEAVEN CAN WAIT

2%

Don Bluth -- Don Bluth Theater

MARJORIE PRIME

2%

Domino Mannheim -- The Rogue Theatre

TWELFTH NIGHT

1%

Nathaniel White -- Southwest Shakespeare Company

ARSENIC & OLD LACE

1%

Haizy Kovac -- Starlight Community Theater

SILENCE IS NOT GOLDEN

1%

Sarah Woods -- Emerson Theater Collaborative

RAINMAKER

0%

Robert Murdock -- Don Bluth Front Row Theatre

DRIVING MISS DAISY

0

Maz Sailer -- Hazeltine Theater

XANADU

19%

Elizabeth Spencer -- Arts Express Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

14%

Jay Melberg -- Scottsdale Desert Stages Theatre

NUTCRACKER

12%

Chris Tackett -- Temple, Music and Art

ANASTASIA: THE MUSICAL

10%

Roger McKay -- Don Bluth Front Row Theatre

HEATHERS

10%

Sam Shaw -- Velvet Curtain Productions

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

8%

Jessica Wells -- Starlight Community Theater

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

8%

Cory D Duger -- The Black Theatre Troupe

CRAZY FOR YOU

7%

Roger McKay -- Don Bluth Front Row Theatre

IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER

5%

Russell Ronnebaum -- The Rogue Theatre

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL

4%

Gregg Hammer -- The Phoenix Theatre

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

3%

David Thomas -- Zao Theatre

TOOTSIE

14%

- Arizona Broadway Theatre

XANADU

13%

- Arts Express Theatre

THE WIZARD OF OZ

7%

- Saguaro City Music Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

7%

- Stray Cat Theater

ANASTASIA: THE MUSICAL

7%

- Don Bluth Front Row Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

5%

- Starlight Community Theater

HEATHERS

5%

- Velvet Curtain Productions

A CHORUS LINE

5%

- Mesa Encore Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

4%

- Scottsdale Desert Stages Theatre

BEAUTIFUL

4%

- Arizona Broadway Theatre

WE ARE THE TIGERS

4%

- Velvet Curtain Productions

HOLIDAY INN

3%

- Hale Centre Theatre

THE PRINCE OF EGYPT

3%

- TheaterWorks

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL

3%

- The Phoenix Theatre

CRAZY FOR YOU

3%

- Don Bluth Front Row Theatre

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

3%

- The Black Theatre Troupe

THE LIGHTENING THIEF

2%

- Velvet Curtain Productions

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

2%

- Zao Theatre

SCARLET PIMPERNEL

2%

- Hale Centre Theatre

CABARET

2%

- Fountain Hills Theater

CRAZY FOR YOU

15%

- Don Bluth Theater

EVERYTHING YOU'VE GOT

13%

- Scoundrel & Scamp Theatre

THE SECRET GARDEN

13%

- Southwest Shakespeare Company

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL

11%

- The Phoenix Theatre

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA

10%

- All Queer Shakespeare

THE MOMENT

10%

- New Carpa Theater Co.

CHRISTMAS CAROL FOR TWO

9%

- Southwest Shakespeare Company

IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER

7%

- The Rogue Theatre

MADE IN AMERICA

5%

- Ronin Theatre Collective

LEADING LADIES

5%

- Don Bluth Theater

THE DINNER

1%

- Emerson Theater Collaborative

SILENCE IS NOT GOLDEN

0

- Emerson Theater Collaborative

TOOTSIE

16%

Reba Hartman -- Arizona Broadway Theatre

XANADU

14%

Abbi Rye -- Arts Express Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

8%

Chanel Bragg -- Stray Cat Theater

WE ARE THE TIGERS

7%

Asenahana Fulilangi -- Velvet Curtain Productions

A CHORUS LINE

6%

Devin Baheshone -- Mesa Encore Theatre

ANASTASIA

5%

Brie Wadsworth-Gates -- Hale Centre Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

4%

Isaac Greenland -- Stray Cat Theater

FROZEN

4%

Caelan Creaser -- The Phoenix Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

3%

Matthew Eads -- Starlight Community Theater

BEAUTIFUL

3%

Melissa Campbell -- Arizona Broadway Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

3%

Lindsay Decoste -- Scottsdale Desert Stages Theatre

CRAZY FOR YOU

3%

Yoshi DeLisa -- Don Bluth Front Row Theatre

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

2%

Bryan Stewart -- Zao Theatre

CRAZY FOR YOU

2%

Hector Corris -- Don Bluth Front Row Theatre

DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS

2%

Gina kim -- Zao Theatre

HEATHERS

2%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL

1%

Gregg Hammer -- The Phoenix Theatre

WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL

1%

Louis Pardo -- The Phoenix Theatre

BEAUTIFUL

1%

Maddie Canfield -- Arizona Broadway Theatre

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

1%

Rico Burton -- The Black Theatre Troupe

HOLIDAY INN

1%

Brandt Norris -- Hale Centre Theatre

WE ARE THE TIGERS

1%

Jazlynn Damasco -- Velvet Curtain Productions

FIRST DATE: THE MUSICAL

1%

Zach Walsh -- Scottsdale Desert Stages Theatre

WE ARE THE TIGERS

1%

Hope Kalin -- Velvet Curtain Productions

ANASTASIA: THE MUSICAL

1%

Jacob Shore -- Don Bluth Front Row Theatre

THE MOMENT

9%

Rachel Finley -- New Carpa Theater Co.

THE SECRET GARDEN

7%

Wyatt Murphy -- Southwest Shakespeare Company

EVERYTHING YOU'VE GOT

6%

Gretchen Wirges -- Scoundrel and Scamp

LEADING LADIES

5%

Matthew Harris -- Don Bluth Front Row Theatre

IT'S A WONDERFUL LIFE

4%

Isaac Greenland -- The Don Bluth Front Row Theatre

ROMEO & JULIET

4%

Bryn Booth -- The Rogue Theatre

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA

4%

Ryan Glover -- All Queer Shakespeare

KIMBERLY AKIMBO

4%

Isaac Greenland -- Order/Chaos Theater Company

MACBETH

4%

Molly Lyons -- The Scoundrel & Scamp Theatre

LEADING LADIES

4%

Alexandra Utpadel -- Don Bluth Front Row Theatre

DONE TO DEATH

3%

Matthew Harris -- The Don Bluth Front Row Theatre

ART

3%

Jason Isaak -- Theatre Artists Studio

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)

3%

Alex Palmatier -- Fountain Hills Theater

THE CAKE

3%

Gretchen Wirges -- Invisible theater

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)

3%

Tom Mangum -- Fountain Hills Theater

SILENCE IS NOT GOLDEN

3%

Audrey Young -- Emerson Theater Collaborative

THE WOBO SHOW

3%

Wolfe Bowart -- The Scoundrel & Scamp Theatre

DONE TO DEATH

2%

Abeth Spencer -- Don Bluth Front Row Theatre

ART

2%

Dominik Rebilas -- Theatre Artists Studio

THE GLASS MENAGERIE

2%

Cora Epton -- GCU Ethington Theatre

TARTUFFE

2%

Matt Walley -- The Rogue Theatre

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)

2%

Roger Prenger -- Fountain Hills Theater

RIPCORD

2%

Gretchen Wirges -- Live theatre workshop

PETER AND THE STARCATCHER

2%

Ashley Letizia -- Fountain Hills Community Theatre

THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

1%

Hunter Hnat -- The Rogue Theatre

THE PLAY THAT GOES WRONG

32%

- Theatrikos Theatre Company

CRAZY FOR YOU

7%

- Don Bluth Theater

THE MOMENT

7%

- New Carpa Theater Co.

THE SECRET GARDEN

6%

- Southwest Shakespeare Company

EVERYTHING YOU'VE GOT

5%

- Scoundrel and Scamp Theater

MACBITCHES

5%

- The Scoundrel & Scamp Theatre

DONE TO DEATH

4%

- Don Bluth Front Row Theatre

THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA

4%

- All Queer Shakespeare

THE CAKE

4%

- Invisible theater

THE GLASS MENAGERIE

3%

- GCU Ethington Theatre

LEADING LADIES

3%

- Don Bluth Front Row Theatre

RIPCORD

3%

- Live theatre workshop

ART

2%

- Theatre Artists Studio

THE MINUTES

2%

- Live Theatre Workshop

TARTUFFE

2%

- The Rogue Theatre

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)

2%

- Fountain Hills Theater

KIMBERLY AKIMBO

2%

- Order/Chaos Theater Company

THE COMEUPPANCE

1%

- Stray Cat Theater

DRIVING MISS DAISY

1%

- Emerson Theater Collaborative

PETER AND THE STARCATCHER

1%

- Fountain Hills community Theatre

LIFE IS WONDERFUL

1%

- Don Bluth Theater

ROMEO & JULIET

1%

- Southwest Shakespeare Company

MARJORIE PRIME

1%

- The Rogue Theatre

THE MERCHANT OF VENICE

1%

- Southwest Shakespeare Company

HEAVEN CAN WAIT

1%

- Don Bluth Front Row Theatre

SEUSSICAL

11%

Stephen Gifford -- The Phoenix Theatre

MACBETH

11%

Bryan Rafael Falcón -- The Scoundrel & Scamp Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

10%

Ally Baumlin -- Scottsdale Desert Stages Theatre

TWELFTH NIGHT

10%

Tiana Torrilhon-Wood -- Southwest Shakespeare Company

HEATHERS

10%

Jeff Rudolf -- Velvet Curtain Productions

ANASTASIA

9%

Cheryl Schaar & Don Bluth -- Don Bluth Front Row Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

9%

JC Kovac -- Starlight Community Theater

INVISIBLE THEATER

7%

Jim Blair And Betsy Craig -- Invisible theater

TARTUFFE

5%

Joseph McGrath -- The Rogue Theatre

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

5%

Sarah Harris -- The Black Theatre Troupe

THE RAINMAKER

5%

Diedra Celeste Miranda & Cheryl Schaar -- Don Bluth Front Row Theatre

LEADING LADIES

3%

Cheryl Schaar -- Don Bluth Front Row Theatre

IMAGINARY INVALID

2%

Jeff Thomson -- MCC Theatre

ARSENIC & OLD LACE

2%

Liz Neuberger -- Starlight Community Theater

DONE TO DEATH

2%

Cheryl Schaar -- Don Bluth Front Row Theatre

MACBETH

20%

Annika Maher -- The Scoundrel & Scamp Theatre

ANASTASIA

15%

Don Bluth & Roger Mckay -- Don Bluth Front Row Theatre

EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)

12%

Ben Tyler, Van Rockwell -- Fountain Hills Theater

DONE TO DEATH

12%

Van Rockwell & Roger McKay -- Don Bluth Front Row Theatre

THE SECRET GARDEN

9%

James Canfield -- Southwest Shakespeare Company

THE MERCHANT OF VENICE

8%

Peter Bish -- Southwest Shakespeare Company

LEADING LADIES

5%

Cheryl Schaar -- Don Bluth Theater

MADE IN AMERICA

5%

Elizabeth Broeder -- Ronin Theatre Collective

HEAVEN CAN WAIT

4%

Diedra Celeste Miranda & Roger McKay -- Don Bluth Front Row Theatre

IT'S A WONDERFUL LIFE

4%

Don Bluth & Roger McKay -- Don Bluth Front Row Theatre

12TH NIGHT

3%

Emmanuel Antillon -- Southwest Shakespeare Company

SILENCE IS NOT GOLDEN

2%

Ginny Burkitt -- Emerson Theater Collaborative

TOOTSIE

13%

Sarah Joy Kane -- Arizona Broadway Theatre

THE LIGHTENING THIEF

9%

Kerrington Fink -- Velvet Curtain Productions

TOOTSIE

8%

Adam Vargas -- Arizona Broadway Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

6%

Hector Coris -- Stray Cat Theater

FIRST DATE: THE MUSICAL

6%

Emmy Robinson -- Scottsdale Desert Stages Theatre

ANASTASIA

6%

Rob Stuart -- Hale Centre Theatre

TOOTSIE

5%

Tony Blosser -- Arizona Broadway Theatre

ANASTASIA: THE MUSICAL

4%

Ixy Utpadel -- Don Bluth Front Row Theatre

ANASTASIA

4%

Rochelle Barton -- Hale Centre Theatre

THE LIGHTENING THIEF

3%

Andrew McGuire -- Velvet Curtain Productions

CRAZY FOR YOU

3%

Hector Coris -- Don Bluth Front Row Theatre

ANASTASIA

3%

Barbara McBain -- Don Bluth Front Row Theatre

LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL

3%

Calvin J Worthen -- The Black Theatre Troupe

FIRST DATE: THE MUSICAL

3%

Lacey Dixon -- Scottsdale Desert Stages Theatre

HEATHERS

3%

Landon Kalin -- Velvet Curtain Productions

JERSEY BOYS

2%

Noah Archibald -- The Phoenix Theatre

FIRST DATE: THE MUSICAL

2%

Angel Castaneda -- Scottsdale Desert Stages Theatre

CRAZY FOR YOU

2%

Shelby Hanks -- Don Bluth Front Row Theatre

THE PRINCE OF EGYPT

2%

Fernando Rubio -- TheaterWorks

BEAUTIFUL

2%

James Schultz -- Arizona Broadway Theatre

WE ARE THE TIGERS

2%

Corgan Atkins -- Velvet Curtain Productions

CRAZY FOR YOU

2%

Matthew Harris -- Don Bluth Front Row Theatre

HEATHERS

1%

Hope Kalin -- Velvet Curtain Productions

CRAZY FOR YOU

1%

Samantha Celaya -- Don Bluth Front Row Theatre

CRAZY FOR YOU

1%

Barbara McBain -- Don Bluth Front Row Theatre

THE WOBO SHOW

14%

Xochitl Martinez -- The Scoundrel & Scamp Theatre

THE MOMENT

13%

Stephen Kessen -- New Carpa Theater Co.

DONE TO DEATH

7%

Barbara McBain -- Don Bluth Front Row Theatre

LEADING LADIES

7%

Ixy Utpadel -- Don Bluth Front Row Theatre

TARTUFFE

6%

Sophie Gibson Rush -- The Rogue Theatre

THE GLASS MENAGERIE

5%

Brandon Erickson-Moen -- GCU Ethington Theatre

THE CAKE

5%

Myani Watson -- Invisible theater

THE SECRET GARDEN

4%

Bonnie Beus Romney -- Southwest Shakespeare Company

LEADING LADIES

4%

Tom Endicott -- Don Bluth Front Row Theatre

DONE TO DEATH

4%

Adam Petzold -- Don Bluth Front Row Theatre

THE SECRET GARDEN

4%

Devon Mahon -- Southwest Shakespeare Company

ROMEO & JULIET

4%

Chris Cook -- Southwest Shakespeare Company

DRIVING MISS DAISY

3%

James Yaw -- Emerson Theater Collaborative

CRAZY FOR YOU

3%

Jaden Sparkman -- Don Bluth Theater

THE SECRET GARDEN

3%

Bethany Baca -- Southwest Shakespeare Company

THE GLASS MENAGERIE

3%

Nia Hughes -- GCU Ethington Theatre

HEAVEN CAN WAIT

2%

Eric-Lee Olsen -- Don Bluth Front Row Theatre

HEAVEN CAN WAIT

2%

Danny Rosenbaum -- Don Bluth Front Row Theatre

RAINMAKER

2%

Nick Philips -- Don Bluth Front Row Theatre

RAINMAKER

2%

Ryan MacNamara -- Don Bluth Theater

SILENCE IS NOT GOLDEN

2%

Shalay Garcia -- Emerson Theater Collaborative

DONE TO DEATH

1%

Brandon Erickson-Moen -- Don Bluth Front Row Theatre

SILENCE IS NOT GOLDEN

1%

Kandace Kapelle -- Emerson Theater Collaborative

LEADING LADIES

1%

Daniel Brugger -- Don Bluth Front Row Theatre

HEAVEN CAN WAIT

1%

Joe Musil -- Don Bluth Front Row Theatre

WILLY WONKA

43%

- Saguaro City Music Theatre

GOOSEBUMPS: THE MUSICAL

35%

- Starlight Community Theater

THE WOBO SHOW

15%

- The Scoundrel & Scamp Theatre

HOPSCOTCH TO INFINITY

8%

- Invisible Theatre

24%

Arizona Broadway Theatre

10%

Hale Centre Theatre

8%

Arts Express Theatre

6%

Stray Cat Theater

6%

New Carpa Theater Co.

6%

Don Bluth Front Row Theatre

5%

Velvet Curtain Productions

5%

Scoundrel and Scamp

4%

All Queer Shakespeare

3%

Saguaro City Music Theatre

3%

Zao Theatre

3%

Starlight Community Theater

3%

Mesa Encore Theatre

2%

Invisible Theatre

2%

Desert Stages

2%

Live Theatre Workshop

2%

Southwest Shakespeare Company

2%

The Rogue Theatre

1%

Ronin Theatre Collective

1%

TheaterWorks

1%

Theatre Artists Studio

0%

Fountain Hills

0%

Emerson Theater Collaborative

