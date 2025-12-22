Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Phoenix Awards; Arizona Broadway Theatre Leads Favorite Theatre!

Jazlynn Damasco
- VCP CABARET
- Velvet Curtain Productions
17%
Hope Kalin
- VCP CABARET
- Velvet Curtain Productions
15%
Asenahana Fulilangi
- VCP CABARET
- Velvet Curtain Productions
14%
Landon Kalin
- VCP CABARET
- Velvet Curtain Productions
10%Best Choreography Of A Play Or Musical
Mickey Nugent
- XANADU
- Arts Express Theatre
17%
Breona Conrad
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
12%
Mickey Nugent
- JOSEPH AND THE TECHN
- Arts Express Theatre
11%
Marley DeGroodt
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
10%
Hope Kalin
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
9%
Cambrian James
- ANYTHING GOES
- Hale Centre Theatre
8%
Cambrian James/Rebekah Raun
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
6%
Haizy Kovac
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
5%
Breona Conrad
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Cambrian James
- HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
4%
Yoshi DeLisa
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Deshik Vansadia
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
4%
Andrew McDuff
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
3%
Gianluca Russo
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
3%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Brielle Hawkes
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
13%
Toya Abrams
- EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
10%
Teresa Knudson
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
9%
Nina Christensen
- THE WIZARD OF OZ
- Saguaro city musical theater
8%
Angee Lewandowski
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
7%
Cynthia Meier
- TARTUFFE
- The Rogue Theatre
7%
Marianne trombino
- THE CAKE
- Invisible theater
6%
Landon Kalin
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
6%
Ange Lewandoski & LeeAnn Jensen
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
5%
Heather Riddle
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
4%
Brielle Hawkes
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Hale Centre Theatre
4%
Briana Thompson
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
4%
Landon Kalin
- THE LIGHTNING THIEF
- Velvet Curtain Productions
4%
Brielle Hawkes
- HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
3%
Heather Riddle
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Emma Denny
- BASKERVILLE
- Ghostlight Theatre
2%
Heather Riddle
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Heather Riddle
- THE RAINMAKER
- Don Bluth Theater
2%
Amgee Lewandowski
- TWELFTH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
1%Best Dance Production ANYTHING GOES
- Hale Centre Theatre
36%ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
31%HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
18%HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
16%Best Direction Of A Musical
Mickey Nugent
- XANADU
- Arts Express Theatre
15%
Van Rockwell
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
13%
Chanel Bragg
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
12%
Cambrian James
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
10%
Don Bluth
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
8%
Danny Gorman
- BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
8%
JC Kovac
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
6%
Landon Kalin
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
6%
Don Bluth
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Cambrian James
- SCARLET PIMPERNEL
- Hale Centre Theatre
4%
Gianluca Russo
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
4%
Scott Weinstein
- WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
4%
Cambrian James
- ANYTHING GOES
- Hale Centre Theatre
3%
Mickey Bryce
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
3%Best Direction Of A Play
AJ Flores
- SWING STATE
- Theatrikos Theatre Company
15%
Jan Rominger
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Theatrikos Theatre Company
14%
Annika Maher & Zac Austin
- MACBITCHES
- The Scoundrel & Scamp Theatre
8%
Samantha Cormier
- EVERYTHING YOU'VE GOT
- Scoundrel & Scamp Theatre
8%
Rod Ambrose
- THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
7%
Chanel Bragg
- THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III
- The Black Theatre Troupe
6%
Van Rockwell
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Matthew Eads
- SCOTLAND ROAD
- Starlight Community Theater
4%
Cheryl Schaar
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Gretchen wirges
- BIRDS OF NORTH AMERICA
- Invisible Theatre
3%
Amie Bjorkland
- TWELFTH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
3%
Van Rockwell
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Joseph McGrath
- TARTUFFE
- The Rogue Theatre
3%
Carol Macleod
- ART
- Theatre Artists Studio
2%
Deshik Vansadia/ Grant Mudge
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
2%
James Cougar Canfield
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
2%
Camilla Ross
- DRIVING MISS DAISY
- Emerson Theater Collaborative
2%
Diedra Celeste Miranda
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Cody Goulder
- A DOLL'S HOUSE
- Ronin Theatre Collective
2%
Cheryl Schaar
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- The Don Bluth Front Row Theatre
2%
Diedra Celeste Miranda
- THE RAINMAKER
- Don Bluth Theater
1%
Claude N Pensis
- THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
1%
Beau Heckman
- THE MERCHANT OF VENICS
- Southwest Shakespeare Company
1%
Camilla Ross & Kaycee Palumbo
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
1%
Kaycee Palumbo
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
0%Best Ensemble THE PLAY THAT GOES WRONG
- Theatrikos Theatre Company
18%TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
10%XANADU
- Arts Express Theatre
9%ANYTHING GOES
- Hale Centre Theatre
6%THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
6%HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
5%MACBITCHES
- The Scoundrel & Scamp Theatre
4%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
4%A CHORUS LINE
- Mesa Encore Theatre
3%BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
3%CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
3%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
3%HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
3%A DOLL'S HOUSE
- Ronin Theatre Collective
2%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Zao Theatre
2%THE WIZARD OF OZ
- Saguaro City Music Theatre
2%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
2%THE PRINCE OF EGYPT
- TheaterWorks
2%THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA
- All Queer Shakespeare
2%FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
2%IT IS A WONDERFUL LIFE
- Don Bluth Theater
1%DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
1%TARTUFFE
- The Rogue Theatre
1%HOPSCOTCH TO INFINITY
- Invisible Theatre
1%THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Ashton Corey
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
11%
Christopher Mason
- MACBETH
- The Scoundrel & Scamp Theatre
10%
Stacey Walston
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
8%
Alex J Alegria
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
6%
Landon Kalin
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
6%
Jeff A Davis
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
6%
Stacie Walston
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
6%
Jeff A Davis
- THE PRINCE OF EGYPT
- TheaterWorks
6%
Don Bluth & Bret Reese
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Ashton Corey
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Hale Centre Theatre
5%
Jim Blair
- THE CAKE
- Invisible theater
5%
Bret Reese
- ANASTASIA
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Don Bluth
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
4%
Don Bluth
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Haizy Kovac
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
3%
Don Bluth
- LEADING LADIES
- Don Bluth Theater
2%
Haizy Kovac
- FIRST DATE
- Desert Stages
2%
Don Bluth
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Theater
2%
Domino Mannheim
- MARJORIE PRIME
- The Rogue Theatre
2%
Nathaniel White
- TWELFTH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
1%
Haizy Kovac
- ARSENIC & OLD LACE
- Starlight Community Theater
1%
Sarah Woods
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
1%
Robert Murdock
- RAINMAKER
- Don Bluth Front Row Theatre
0%
Maz Sailer
- DRIVING MISS DAISY
- Hazeltine Theater
0Best Music Direction & Orchestra Performance
Elizabeth Spencer
- XANADU
- Arts Express Theatre
19%
Jay Melberg
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
14%
Chris Tackett
- NUTCRACKER
- Temple, Music and Art
12%
Roger McKay
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
10%
Sam Shaw
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
10%
Jessica Wells
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
8%
Cory D Duger
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
8%
Roger McKay
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
7%
Russell Ronnebaum
- IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER
- The Rogue Theatre
5%
Gregg Hammer
- WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
4%
David Thomas
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
3%Best Musical TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
14%XANADU
- Arts Express Theatre
13%THE WIZARD OF OZ
- Saguaro City Music Theatre
7%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
7%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
7%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
5%HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
5%A CHORUS LINE
- Mesa Encore Theatre
5%FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
4%BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
4%WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
4%HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
3%THE PRINCE OF EGYPT
- TheaterWorks
3%WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
3%CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
3%LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
3%THE LIGHTENING THIEF
- Velvet Curtain Productions
2%DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
2%SCARLET PIMPERNEL
- Hale Centre Theatre
2%CABARET
- Fountain Hills Theater
2%Best New Play Or Musical CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
15%EVERYTHING YOU'VE GOT
- Scoundrel & Scamp Theatre
13%THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
13%WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
11%THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA
- All Queer Shakespeare
10%THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
10%CHRISTMAS CAROL FOR TWO
- Southwest Shakespeare Company
9%IF ON A WINTER'S NIGHT A TRAVELER
- The Rogue Theatre
7%MADE IN AMERICA
- Ronin Theatre Collective
5%LEADING LADIES
- Don Bluth Theater
5%THE DINNER
- Emerson Theater Collaborative
1%SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
0Best Performer In A Musical
Reba Hartman
- TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
16%
Abbi Rye
- XANADU
- Arts Express Theatre
14%
Chanel Bragg
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
8%
Asenahana Fulilangi
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
7%
Devin Baheshone
- A CHORUS LINE
- Mesa Encore Theatre
6%
Brie Wadsworth-Gates
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
5%
Isaac Greenland
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
4%
Caelan Creaser
- FROZEN
- The Phoenix Theatre
4%
Matthew Eads
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
3%
Melissa Campbell
- BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
3%
Lindsay Decoste
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
3%
Yoshi DeLisa
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Bryan Stewart
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
2%
Hector Corris
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Gina kim
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Zao Theatre
2%
Landon Kalin
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
2%
Gregg Hammer
- WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
1%
Louis Pardo
- WE AIN’T EVER GONNA BREAK UP: THE HYMON & PARFUNKEL MUSICAL
- The Phoenix Theatre
1%
Maddie Canfield
- BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
1%
Rico Burton
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
1%
Brandt Norris
- HOLIDAY INN
- Hale Centre Theatre
1%
Jazlynn Damasco
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
1%
Zach Walsh
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
1%
Hope Kalin
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
1%
Jacob Shore
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
1%Best Performer In A Play
Rachel Finley
- THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
9%
Wyatt Murphy
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
7%
Gretchen Wirges
- EVERYTHING YOU'VE GOT
- Scoundrel and Scamp
6%
Matthew Harris
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Isaac Greenland
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- The Don Bluth Front Row Theatre
4%
Bryn Booth
- ROMEO & JULIET
- The Rogue Theatre
4%
Ryan Glover
- THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA
- All Queer Shakespeare
4%
Isaac Greenland
- KIMBERLY AKIMBO
- Order/Chaos Theater Company
4%
Molly Lyons
- MACBETH
- The Scoundrel & Scamp Theatre
4%
Alexandra Utpadel
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Matthew Harris
- DONE TO DEATH
- The Don Bluth Front Row Theatre
3%
Jason Isaak
- ART
- Theatre Artists Studio
3%
Alex Palmatier
- EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
3%
Gretchen Wirges
- THE CAKE
- Invisible theater
3%
Tom Mangum
- EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
3%
Audrey Young
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
3%
Wolfe Bowart
- THE WOBO SHOW
- The Scoundrel & Scamp Theatre
3%
Abeth Spencer
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Dominik Rebilas
- ART
- Theatre Artists Studio
2%
Cora Epton
- THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
2%
Matt Walley
- TARTUFFE
- The Rogue Theatre
2%
Roger Prenger
- EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
2%
Gretchen Wirges
- RIPCORD
- Live theatre workshop
2%
Ashley Letizia
- PETER AND THE STARCATCHER
- Fountain Hills Community Theatre
2%
Hunter Hnat
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- The Rogue Theatre
1%Best Play THE PLAY THAT GOES WRONG
- Theatrikos Theatre Company
32%CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
7%THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
7%THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
6%EVERYTHING YOU'VE GOT
- Scoundrel and Scamp Theater
5%MACBITCHES
- The Scoundrel & Scamp Theatre
5%DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
4%THE CHRISTMAS CAROL: A QUEER FANTASIA
- All Queer Shakespeare
4%THE CAKE
- Invisible theater
4%THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
3%LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
3%RIPCORD
- Live theatre workshop
3%ART
- Theatre Artists Studio
2%THE MINUTES
- Live Theatre Workshop
2%TARTUFFE
- The Rogue Theatre
2%EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
2%KIMBERLY AKIMBO
- Order/Chaos Theater Company
2%THE COMEUPPANCE
- Stray Cat Theater
1%DRIVING MISS DAISY
- Emerson Theater Collaborative
1%PETER AND THE STARCATCHER
- Fountain Hills community Theatre
1%LIFE IS WONDERFUL
- Don Bluth Theater
1%ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
1%MARJORIE PRIME
- The Rogue Theatre
1%THE MERCHANT OF VENICE
- Southwest Shakespeare Company
1%HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Stephen Gifford
- SEUSSICAL
- The Phoenix Theatre
11%
Bryan Rafael Falcón
- MACBETH
- The Scoundrel & Scamp Theatre
11%
Ally Baumlin
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
10%
Tiana Torrilhon-Wood
- TWELFTH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
10%
Jeff Rudolf
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
10%
Cheryl Schaar & Don Bluth
- ANASTASIA
- Don Bluth Front Row Theatre
9%
JC Kovac
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Starlight Community Theater
9%
Jim Blair And Betsy Craig
- INVISIBLE THEATER
- Invisible theater
7%
Joseph McGrath
- TARTUFFE
- The Rogue Theatre
5%
Sarah Harris
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
5%
Diedra Celeste Miranda & Cheryl Schaar
- THE RAINMAKER
- Don Bluth Front Row Theatre
5%
Cheryl Schaar
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Jeff Thomson
- IMAGINARY INVALID
- MCC Theatre
2%
Liz Neuberger
- ARSENIC & OLD LACE
- Starlight Community Theater
2%
Cheryl Schaar
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Annika Maher
- MACBETH
- The Scoundrel & Scamp Theatre
20%
Don Bluth & Roger Mckay
- ANASTASIA
- Don Bluth Front Row Theatre
15%
Ben Tyler, Van Rockwell
- EVERY CHRISTMAS STORY EVER TOLD (AND THEN SOME!)
- Fountain Hills Theater
12%
Van Rockwell & Roger McKay
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
12%
James Canfield
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
9%
Peter Bish
- THE MERCHANT OF VENICE
- Southwest Shakespeare Company
8%
Cheryl Schaar
- LEADING LADIES
- Don Bluth Theater
5%
Elizabeth Broeder
- MADE IN AMERICA
- Ronin Theatre Collective
5%
Diedra Celeste Miranda & Roger McKay
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Don Bluth & Roger McKay
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Emmanuel Antillon
- 12TH NIGHT
- Southwest Shakespeare Company
3%
Ginny Burkitt
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
2%Best Supporting Performer In A Musical
Sarah Joy Kane
- TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
13%
Kerrington Fink
- THE LIGHTENING THIEF
- Velvet Curtain Productions
9%
Adam Vargas
- TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
8%
Hector Coris
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Stray Cat Theater
6%
Emmy Robinson
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
6%
Rob Stuart
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
6%
Tony Blosser
- TOOTSIE
- Arizona Broadway Theatre
5%
Ixy Utpadel
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Rochelle Barton
- ANASTASIA
- Hale Centre Theatre
4%
Andrew McGuire
- THE LIGHTENING THIEF
- Velvet Curtain Productions
3%
Hector Coris
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Barbara McBain
- ANASTASIA
- Don Bluth Front Row Theatre
3%
Calvin J Worthen
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- The Black Theatre Troupe
3%
Lacey Dixon
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
3%
Landon Kalin
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
3%
Noah Archibald
- JERSEY BOYS
- The Phoenix Theatre
2%
Angel Castaneda
- FIRST DATE: THE MUSICAL
- Scottsdale Desert Stages Theatre
2%
Shelby Hanks
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Fernando Rubio
- THE PRINCE OF EGYPT
- TheaterWorks
2%
James Schultz
- BEAUTIFUL
- Arizona Broadway Theatre
2%
Corgan Atkins
- WE ARE THE TIGERS
- Velvet Curtain Productions
2%
Matthew Harris
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Hope Kalin
- HEATHERS
- Velvet Curtain Productions
1%
Samantha Celaya
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
1%
Barbara McBain
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Front Row Theatre
1%Best Supporting Performer In A Play
Xochitl Martinez
- THE WOBO SHOW
- The Scoundrel & Scamp Theatre
14%
Stephen Kessen
- THE MOMENT
- New Carpa Theater Co.
13%
Barbara McBain
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
7%
Ixy Utpadel
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
7%
Sophie Gibson Rush
- TARTUFFE
- The Rogue Theatre
6%
Brandon Erickson-Moen
- THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
5%
Myani Watson
- THE CAKE
- Invisible theater
5%
Bonnie Beus Romney
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
4%
Tom Endicott
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Adam Petzold
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
4%
Devon Mahon
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
4%
Chris Cook
- ROMEO & JULIET
- Southwest Shakespeare Company
4%
James Yaw
- DRIVING MISS DAISY
- Emerson Theater Collaborative
3%
Jaden Sparkman
- CRAZY FOR YOU
- Don Bluth Theater
3%
Bethany Baca
- THE SECRET GARDEN
- Southwest Shakespeare Company
3%
Nia Hughes
- THE GLASS MENAGERIE
- GCU Ethington Theatre
3%
Eric-Lee Olsen
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Danny Rosenbaum
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Nick Philips
- RAINMAKER
- Don Bluth Front Row Theatre
2%
Ryan MacNamara
- RAINMAKER
- Don Bluth Theater
2%
Shalay Garcia
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
2%
Brandon Erickson-Moen
- DONE TO DEATH
- Don Bluth Front Row Theatre
1%
Kandace Kapelle
- SILENCE IS NOT GOLDEN
- Emerson Theater Collaborative
1%
Daniel Brugger
- LEADING LADIES
- Don Bluth Front Row Theatre
1%
Joe Musil
- HEAVEN CAN WAIT
- Don Bluth Front Row Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production WILLY WONKA
- Saguaro City Music Theatre
43%GOOSEBUMPS: THE MUSICAL
- Starlight Community Theater
35%THE WOBO SHOW
- The Scoundrel & Scamp Theatre
15%HOPSCOTCH TO INFINITY
- Invisible Theatre
8%Favorite Local Theatre
Arizona Broadway Theatre
24%
Hale Centre Theatre
10%
Arts Express Theatre
8%
Stray Cat Theater
6%
New Carpa Theater Co.
6%
Don Bluth Front Row Theatre
6%
Velvet Curtain Productions
5%
Scoundrel and Scamp
5%
All Queer Shakespeare
4%
Saguaro City Music Theatre
3%
Zao Theatre
3%
Starlight Community Theater
3%
Mesa Encore Theatre
3%
Invisible Theatre
2%
Desert Stages
2%
Live Theatre Workshop
2%
Southwest Shakespeare Company
2%
The Rogue Theatre
2%
Ronin Theatre Collective
1%
TheaterWorks
1%
Theatre Artists Studio
1%
Fountain Hills
0%
Emerson Theater Collaborative
0%