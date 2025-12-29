Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Ottawa Awards; JERSEY BOYS Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Ottawa & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Ottawa Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Ottawa Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Emma Chin
- AN EVENING WITH EMMA CHIN, A MUSICAL CABARET
- LIVE On Elgin
49%
Shawn Wright
- GHOSTLIGHT
- Tweed and Company Theatre
34%
Grey Brisson
- STRANGE NEW WORKS
- Sol One Arts Inc.
17%Best Choreography Of A Play Or Musical
Julie Tomaino
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
18%
Sharon Dickson
- RIDE THE CYCLONE
- Lost Baggage
12%
Claire Borgaonkar
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
11%
Niamh Webber
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
10%
Mercedes Rivoire
- THE PROM
- Suzart Productions
9%
Josh Rigo
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
8%
Rachel Myrah
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Orpheus Musical Theatre
7%
Sharon Leger
- ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
5%
Josh Rigo
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
5%
Jamie Dan
- MATILDA
- Suzart Productions
5%
Jamie Dan
- GREASE
- Greely Productions
4%
Alianne Rozon
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT TIME
- Ottawa Little Theatre
3%
Josh Rigo
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
3%
Josh Rigo
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Jocelyn Perry
- A CHRISTMAS CAROL
- Tweed and Company Theatre
18%
Brynn Burchill
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
16%
Jessica Mayenburg and Hannah Gorham-Smith
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Orpheus Musical Theatre
15%
Josh Rigo
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
12%
Thalia Paterson
- ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
8%
Josh Rigo
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
7%
Mellissa Boicey
- MARY POPPINS
- GNAG Community Theatre
6%
Vanessa Imeson
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
4%
Hannah Ferguson
- SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
3%
Bonnie Garland
- BEOWULF IN AFGHANISTAN
- Great Canadian Theatre Company
3%
Josh Rigo
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
3%
Hannah Ferguson
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
3%
Josh Rigo
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
1%Best Dance Production THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
65%JUXTAPOSITION
- PushPULL Dance Company
35%Best Direction Of A Musical
Julie Tomaino
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
17%
Josh Rigo
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
14%
Shaun Toohey
- THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
11%
Jennifer Fontaine
- THE PROM
- Suzart Productions
10%
Rorey Brown
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
10%
Lisa James
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
8%
Rebecca Russell
- ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
7%
Josh Rigo
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
7%
Kristopher Tharris
- MATILDA
- Suzart Productions
6%
Tim Picotte
- GREASE
- Greely Players
5%
Michael Sheppard
- A CHORUS LINE
- Lost Baggage Musical Theatre
3%
Josh Rigo
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
2%Best Direction Of A Play
Josh Rigo
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
28%
Rebecca Russell
- SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
14%
Brian Cano
- NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
10%
James Wallis
- SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
7%
Julia Nish-Lapidus
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
7%
Venetia Lawless
- AND THEN THERE WERE NONE
- Ottawa Little Theatre
7%
Patrick Gauthier
- A COMEDY OF ERRORS
- a Company of Fools
5%
Sarah Hearn
- JONAS AND BARRY IN THE HOME
- Ottawa Little Theatre
5%
Evalyn Parry
- WHY IT’S (IM)POSSIBLE: A PLAY ABOUT PARENTING IN PRECARIOUS TIMES
- Great Canadian Theatre Company
5%
Kate Smith
- BEOWULF IN AFGHANISTAN
- Great Canadian Theatre Company
4%
Geoff McBride
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
4%
Kim Di Lello
- OUR LITTLE SECRET
- Theatre Woodstock
4%Best Ensemble JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
12%THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
11%LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
10%NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
8%THE PROM
- Suzart / Meridian Theatre
8%DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
7%THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
5%MATILDA
- Suzart Productions
5%A NIGHT AT THE GRAND GHOUL OPRY
- Tweed and Company Theatre
5%SWEENEY TODD
- Paper Moon Theatre
4%A CHORUS LINE
- Lost Baggage Musical Theatre
4%SPONGEBOB THE MUSICAL
- TotoToo Theatre
3%THE LION KING
- National Arts Centre
3%ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
3%LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
2%A COMEDY OF ERRORS
- a Company of Fools
2%INTO THE WOODS
- Ovation Productions
1%SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
1%NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
1%SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
1%SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
1%OUR LITTLE SECRET
- Theatre Woodstock
1%THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
1%BEOWULF IN AFGHANISTAN
- Great Canadian Theatre Company
0%VIERGE
- Great Canadian Theatre Company
0%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Miles Chow
- RIDE THE CYCLONE
- Lost Baggage Musical Theatre
15%
Alaynah de Kleine
- A NIGHT AT THE GRAND GHOUL OPRY
- Tweed and Company Theatre
15%
Josh Rigo & Mark MacDonald
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
15%
Thea Tull
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- University of Ottawa Theatre Club / Kailash Mital Theatre
8%
Mark Macdonald
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- TotoToo Theatre
8%
Rob Puchyr
- MATILDA
- Suzart Productions
7%
Jeff Schultz
- THE PROM
- Suzart Productions
7%
Josh Rigo
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
7%
David Magladry
- SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
4%
Josh Rigo
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
3%
Graham Price
- MISERY
- TooBeats Theatre
3%
Katherine Kellner
- A CLOSER WALK WITH PATSY CLINE
- Lost Baggage Musical Theatre
2%
Emilio Sebastiao
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
2%
Josh Rigo
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
2%
Martin Conboy
- BEOWULF IN AFGHANISTAN
- Great Canadian Theatre Company
2%Best Music Direction & Orchestra Performance
Joey Herbison
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
20%
Josh Rigo & Sabrina Tang
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
15%
Tania Granata
- RIDE THE CYCLONE
- Lost Baggage
14%
Lisa Concessi MacLean
- THE PROM
- Suzart Productions
12%
Steve Vesley
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
11%
Josh Rigo & Sabrina Tang
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
9%
Catherine Spear
- MATILDA
- Suzart Productions
8%
Mark Allen
- ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
6%
Joey Herbison
- PLAY ON! A SHAKESPEARE INSPIRED MIXTAPE
- St Lawrence Shakespeare Festival
3%
Josh Rigo & Sabrina Tang
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
2%Best Musical JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
15%NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
12%THE PROM
- Suzart Productions
9%LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
9%RIDE THE CYCLONE
- Lost Baggage
9%THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
8%DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
7%THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
7%MATILDA
- Suzart Productions
4%SWEENEY TODD
- Paper Moon Theatre
4%THE LION KING
- National Arts Centre
3%BEAUTIFUL
- Orpheus Musical Theatre
3%A CHORUS LINE
- Lost Baggage Musical Theatre
3%GREASE
- Greely Players
3%ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
2%INTO THE WOODS
- Ovation Productions
2%SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
1%Best New Play Or Musical SUPER THE MUSICAL
- yet another theatre collective
27%ONE SMALL MISSTEP
- Undercurrents Fest / Sol One Arts Inc.
23%A NIGHT AT THE GRAND GHOUL OPRY
- Tweed and Company Theatre
19%SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
19%BEOWULF IN AFGHANISTAN
- Great Canadian Theatre Company
11%Best Performer In A Musical
Kodi Cannon
- THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
11%
Llewyn McKenna
- RIDE THE CYCLONE
- Lost Baggage
8%
Emma Woodside
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
8%
Danielle Leger
- A CHRISTMAS CAROL
- Tweed and Company Theatre
6%
Griffin Hewitt
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
6%
Alana Malanga
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
5%
Will Lincoln
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
5%
Alex Becke
- THE PROM
- Suzart Productions
5%
Emma Iris
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
4%
Alex Davidson
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
4%
Ella Rose Lethbridge
- MATILDA
- Suzart Productions
4%
Charlotte Thompson
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
4%
Peter Graves
- SWEENEY TODD
- Paper Moon Theatre
4%
Emma MacEachern
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
3%
Molly McGuire
- BEAUTIFUL
- Orpheus Musical Theatre
3%
Kathleen Arbour
- THE PROM
- Suzart Productions
3%
Kaylee Reid
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
3%
Jamie Cachero
- THE PROM
- Suzart Productions
2%
Drew Werbowski
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
2%
Kay Sinclaire
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
2%
Bradley McDermid
- SWEENEY TODD
- Paper Moon Theatre
1%
Luc Cormier
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
1%
Waverley Unsworth
- MATILDA
- Suzart Productions
1%
Jesse Gervais-Weedmark
- BEAUTIFUL
- Orpheus Musical Theatre
1%
Alexander Davidson
- SUPER THE MUSICAL
- yet another theatre collective
1%Best Performer In A Play
Vivian Burns
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
17%
Adam Barrows
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
10%
Cindy Beaton
- MISERY
- TooBeats Theatre
9%
Hayden Sovinksy
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
8%
Emily O'Kane
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
7%
Andrea Massoud
- SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
7%
Denise Shannon
- NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
5%
Zoë Sweet
- WHY IT’S (IM)POSSIBLE: A PLAY ABOUT PARENTING IN PRECARIOUS TIMES
- Great Canadian Theatre Company
5%
Shaun Toohey
- MISERY
- TooBeats Theatre
5%
Daniel Briere
- SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
4%
Corey Pelow
- NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
4%
Drew Moore
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
3%
Melissa Raftis
- SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
3%
Beck Lloyd
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
3%
Maryse Fernandes
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
3%
Ian Stauffer
- JONAS AND BARRY IN THE HOME
- Ottawa Little Theatre
2%
Isaac Atfield
- OUR LITTLE SECRET
- Theatre Woodstock
2%
Quincy Armorer
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
2%
Shannon Wijnker
- OUR LITTLE SECRET
- Theatre Woodstock
2%Best Play LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
26%AND THEN THERE WERE NONE
- Ottawa Little Theatre
14%MISERY
- TooBeats Theatre
10%NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
8%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
7%SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
7%THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
6%SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR
- St Lawrence Shakespeare Festival
6%
Laurenne Tynski
- ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
6%JONAS AND BARRY IN THE HOME
- Ottawa Little Theatre
5%WHY IT’S (IM)POSSIBLE: A PLAY ABOUT PARENTING IN PRECARIOUS TIMES
- Great Canadian Theatre Company
4%OUR LITTLE SECRET
- Theatre Woodstock
3%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Tim Porter
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
22%
Gillian Hosick
- RIDE THE CYCLONE
- Lost Baggage Musical Theatre
21%
Josh Rigo
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
15%
Justin LaDelpha
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
13%
Josh Rigo
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
8%
David Magladry
- SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
6%
Gillean Denny
- 37 POSTCARDS
- Ottawa Little Theatre
5%
Sarah Waghorn
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
4%
Josh Rigo
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
3%
John Doucet
- BEOWULF IN AFGHANISTAN
- Great Canadian Theatre Company
2%
Josh Rigo
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Elevator Theatre Company
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Josh Rigo
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
26%
Alaynah de Kleine
- A CHRISTMAS CAROL
- Tweed and Company Theatre
21%
Justin Ladelpha
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- TotoToo Theatre
18%
Alex Dee
- MATILDA
- Suzart Productions
17%
Bob Krukowski
- MISERY
- TooBeats Theatre
7%
Nick Di Gaetano
- THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE
- Great Canadian Theatre Company
7%
Ali Berkok
- BEOWULF IN AFGHANISTAN
- Great Canadian Theatre Company
5%Best Supporting Performer In A Musical
Gabi Epstein
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
10%
Salem Valentine
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
10%
Tatum Tatarciuc
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
9%
Gillian Doiron
- THE PROM
- Suzart Productions
5%
Jennifer Grimsey
- THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
5%
Euan Wheaton
- ONE SMALL MISSTEP
- Sandy Gibson/undercurrents festival
5%
Liam Crober Best
- JERSEY BOYS
- Tweed and Company Theatre
4%
Sam Castro
- THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
4%
Alianne Rozon
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
4%
Alex Simion
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
4%
Noah Pacheco
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- TotoToo Theatre
3%
Catherine O’Farrell
- MATILDA
- Suzart Productions
3%
Maddie Budding
- LEGALLY BLONDE
- Carleton Musical Theatre Society
3%
Christopher Natuik
- THE PROM
- Suzart Productions
3%
Brad Lafortune
- MATILDA
- Suzart Productions
3%
Rebecca Russell
- SWEENEY TODD
- Paper Moon Theatre
3%
JT Morris
- THE MUSIC MAN
- Orpheus Musical Theatre
3%
Sam Sheahan
- FOOTLOOSE THE MUSICAL
- University of Ottawa Theatre Club / Kailash Mital Theatre
3%
Hadley Mustakas
- A CHRISTMAS CAROL
- Tweed and Company Theatre
2%
Josée Sovinsky
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
2%
Kyle Thompson
- BEAUTIFUL
- Orpheus Musical Theatre
2%
Adrien Pyke
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
2%
Joey Graff
- NEXT TO NORMAL
- Elevator Theatre Company
2%
Charlotte Thompson
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
2%
GianPaolo Lattanzio
- DOGFIGHT
- Elevator Theatre Company
2%Best Supporting Performer In A Play
Will Mann
- LATE COMPANY
- Elevator Theatre Company
26%
Joy Mwandemange
- VIERGE
- Great Canadian Theatre Company
15%
Robin Guy
- SILENT SKY
- Three Sisters Theatre Company
10%
Breanne Tice
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
8%
Ian Stauffer
- AND THEN THERE WERE NONE
- Ottawa Little Theatre
7%
Sam Smith
- MISERY
- TooBeats Theatre
6%
Tyrone Savage
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- St Lawrence Shakespeare Festival
6%
Denise Shannon
- NOW AND THEN
- OLT
6%
Sarah Aaron
- JONAS AND BARRY IN THE HOME
- Ottawa Little Theatre
5%
Shae Jalava
- NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
4%
Matt Walker
- NOW AND THEN
- Ottawa Little Theatre
4%
Ted McLauchlin
- OUR LITTLE SECRET
- Theatre Woodstock
3%Favorite Local Theatre
Elevator Theatre Company
20%
Orpheus Musical Theatre
14%
Lost Baggage Musical Theatre
12%
Suzart Theatrical Productions
10%
The Bancroft Village Playhouse
8%
Carleton Musical Theatre Society
8%
Ottawa Little Theatre
6%
The Marble Arts Centre
6%
TotoToo Theatre
6%
A Company of Fools
3%
St Lawrence Shakespeare Festival
3%
Great Canadian Theatre Company
2%
Three Sisters Theatre Company
1%
TooBeats Theatre
1%
Theatre Woodstock
1%