Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Ottawa Awards; JERSEY BOYS Leads Best Musical!

This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Ottawa Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Ottawa Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Emma Chin - AN EVENING WITH EMMA CHIN, A MUSICAL CABARET - LIVE On Elgin 49%

GHOSTLIGHT

34%

Shawn Wright -- Tweed and Company Theatre

STRANGE NEW WORKS

17%

Grey Brisson -- Sol One Arts Inc.

JERSEY BOYS

18%

Julie Tomaino -- Tweed and Company Theatre

RIDE THE CYCLONE

12%

Sharon Dickson -- Lost Baggage

LEGALLY BLONDE

11%

Claire Borgaonkar -- Carleton Musical Theatre Society

THE SPONGEBOB MUSICAL

10%

Niamh Webber -- TotoToo Theatre

THE PROM

9%

Mercedes Rivoire -- Suzart Productions

NEXT TO NORMAL

8%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

7%

Rachel Myrah -- Orpheus Musical Theatre

ONE SMALL MISSTEP

5%

Sharon Leger -- Sandy Gibson/undercurrents festival

DOGFIGHT

5%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

MATILDA

5%

Jamie Dan -- Suzart Productions

GREASE

4%

Jamie Dan -- Greely Productions

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT TIME

3%

Alianne Rozon -- Ottawa Little Theatre

LATE COMPANY

3%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

SONGS FOR A NEW WORLD

1%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

A CHRISTMAS CAROL

18%

Jocelyn Perry -- Tweed and Company Theatre

LEGALLY BLONDE

16%

Brynn Burchill -- Carleton Musical Theatre Society

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

15%

Jessica Mayenburg and Hannah Gorham-Smith -- Orpheus Musical Theatre

DOGFIGHT

12%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

ONE SMALL MISSTEP

8%

Thalia Paterson -- Sandy Gibson/undercurrents festival

NEXT TO NORMAL

7%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

MARY POPPINS

6%

Mellissa Boicey -- GNAG Community Theatre

THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE

4%

Vanessa Imeson -- Great Canadian Theatre Company

SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR

3%

Hannah Ferguson -- St Lawrence Shakespeare Festival

BEOWULF IN AFGHANISTAN

3%

Bonnie Garland -- Great Canadian Theatre Company

LATE COMPANY

3%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

MUCH ADO ABOUT NOTHING

3%

Hannah Ferguson -- St Lawrence Shakespeare Festival

SONGS FOR A NEW WORLD

1%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

THE SPONGEBOB MUSICAL

65%

- TotoToo Theatre

JUXTAPOSITION

35%

- PushPULL Dance Company

JERSEY BOYS

17%

Julie Tomaino -- Tweed and Company Theatre

NEXT TO NORMAL

14%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

THE MUSIC MAN

11%

Shaun Toohey -- Orpheus Musical Theatre

THE PROM

10%

Jennifer Fontaine -- Suzart Productions

LEGALLY BLONDE

10%

Rorey Brown -- Carleton Musical Theatre Society

THE SPONGEBOB MUSICAL

8%

Lisa James -- TotoToo Theatre

ONE SMALL MISSTEP

7%

Rebecca Russell -- Sandy Gibson/undercurrents festival

DOGFIGHT

7%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

MATILDA

6%

Kristopher Tharris -- Suzart Productions

GREASE

5%

Tim Picotte -- Greely Players

A CHORUS LINE

3%

Michael Sheppard -- Lost Baggage Musical Theatre

SONGS FOR A NEW WORLD

2%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

LATE COMPANY

28%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

SILENT SKY

14%

Rebecca Russell -- Three Sisters Theatre Company

NOW AND THEN

10%

Brian Cano -- Ottawa Little Theatre

SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR

7%

James Wallis -- St Lawrence Shakespeare Festival

MUCH ADO ABOUT NOTHING

7%

Julia Nish-Lapidus -- St Lawrence Shakespeare Festival

AND THEN THERE WERE NONE

7%

Venetia Lawless -- Ottawa Little Theatre

A COMEDY OF ERRORS

5%

Patrick Gauthier -- a Company of Fools

JONAS AND BARRY IN THE HOME

5%

Sarah Hearn -- Ottawa Little Theatre

WHY IT’S (IM)POSSIBLE: A PLAY ABOUT PARENTING IN PRECARIOUS TIMES

5%

Evalyn Parry -- Great Canadian Theatre Company

BEOWULF IN AFGHANISTAN

4%

Kate Smith -- Great Canadian Theatre Company

THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE

4%

Geoff McBride -- Great Canadian Theatre Company

OUR LITTLE SECRET

4%

Kim Di Lello -- Theatre Woodstock

JERSEY BOYS

12%

- Tweed and Company Theatre

THE MUSIC MAN

11%

- Orpheus Musical Theatre

LEGALLY BLONDE

10%

- Carleton Musical Theatre Society

NEXT TO NORMAL

8%

- Elevator Theatre Company

THE PROM

8%

- Suzart / Meridian Theatre

DOGFIGHT

7%

- Elevator Theatre Company

THE SPONGEBOB MUSICAL

5%

- TotoToo Theatre

MATILDA

5%

- Suzart Productions

A NIGHT AT THE GRAND GHOUL OPRY

5%

- Tweed and Company Theatre

SWEENEY TODD

4%

- Paper Moon Theatre

A CHORUS LINE

4%

- Lost Baggage Musical Theatre

SPONGEBOB THE MUSICAL

3%

- TotoToo Theatre

THE LION KING

3%

- National Arts Centre

ONE SMALL MISSTEP

3%

- Sandy Gibson/undercurrents festival

LATE COMPANY

2%

- Elevator Theatre Company

A COMEDY OF ERRORS

2%

- a Company of Fools

INTO THE WOODS

1%

- Ovation Productions

SILENT SKY

1%

- Three Sisters Theatre Company

NOW AND THEN

1%

- Ottawa Little Theatre

SONGS FOR A NEW WORLD

1%

- Elevator Theatre Company

SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR

1%

- St Lawrence Shakespeare Festival

OUR LITTLE SECRET

1%

- Theatre Woodstock

THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE

1%

- Great Canadian Theatre Company

BEOWULF IN AFGHANISTAN

0%

- Great Canadian Theatre Company

VIERGE

0%

- Great Canadian Theatre Company

RIDE THE CYCLONE

15%

Miles Chow -- Lost Baggage Musical Theatre

A NIGHT AT THE GRAND GHOUL OPRY

15%

Alaynah de Kleine -- Tweed and Company Theatre

NEXT TO NORMAL

15%

Josh Rigo & Mark MacDonald -- Elevator Theatre Company

FOOTLOOSE THE MUSICAL

8%

Thea Tull -- University of Ottawa Theatre Club / Kailash Mital Theatre

SPONGEBOB THE MUSICAL

8%

Mark Macdonald -- TotoToo Theatre

MATILDA

7%

Rob Puchyr -- Suzart Productions

THE PROM

7%

Jeff Schultz -- Suzart Productions

DOGFIGHT

7%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

SILENT SKY

4%

David Magladry -- Three Sisters Theatre Company

LATE COMPANY

3%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

MISERY

3%

Graham Price -- TooBeats Theatre

A CLOSER WALK WITH PATSY CLINE

2%

Katherine Kellner -- Lost Baggage Musical Theatre

THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE

2%

Emilio Sebastiao -- Great Canadian Theatre Company

SONGS FOR A NEW WORLD

2%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

BEOWULF IN AFGHANISTAN

2%

Martin Conboy -- Great Canadian Theatre Company

JERSEY BOYS

20%

Joey Herbison -- Tweed and Company Theatre

NEXT TO NORMAL

15%

Josh Rigo & Sabrina Tang -- Elevator Theatre Company

RIDE THE CYCLONE

14%

Tania Granata -- Lost Baggage

THE PROM

12%

Lisa Concessi MacLean -- Suzart Productions

THE SPONGEBOB MUSICAL

11%

Steve Vesley -- TotoToo Theatre

DOGFIGHT

9%

Josh Rigo & Sabrina Tang -- Elevator Theatre Company

MATILDA

8%

Catherine Spear -- Suzart Productions

ONE SMALL MISSTEP

6%

Mark Allen -- Sandy Gibson/undercurrents festival

PLAY ON! A SHAKESPEARE INSPIRED MIXTAPE

3%

Joey Herbison -- St Lawrence Shakespeare Festival

SONGS FOR A NEW WORLD

2%

Josh Rigo & Sabrina Tang -- Elevator Theatre Company

JERSEY BOYS

15%

- Tweed and Company Theatre

NEXT TO NORMAL

12%

- Elevator Theatre Company

THE PROM

9%

- Suzart Productions

LEGALLY BLONDE

9%

- Carleton Musical Theatre Society

RIDE THE CYCLONE

9%

- Lost Baggage

THE MUSIC MAN

8%

- Orpheus Musical Theatre

DOGFIGHT

7%

- Elevator Theatre Company

THE SPONGEBOB MUSICAL

7%

- TotoToo Theatre

MATILDA

4%

- Suzart Productions

SWEENEY TODD

4%

- Paper Moon Theatre

THE LION KING

3%

- National Arts Centre

BEAUTIFUL

3%

- Orpheus Musical Theatre

A CHORUS LINE

3%

- Lost Baggage Musical Theatre

GREASE

3%

- Greely Players

ONE SMALL MISSTEP

2%

- Sandy Gibson/undercurrents festival

INTO THE WOODS

2%

- Ovation Productions

SONGS FOR A NEW WORLD

1%

- Elevator Theatre Company

SUPER THE MUSICAL

27%

- yet another theatre collective

ONE SMALL MISSTEP

23%

- Undercurrents Fest / Sol One Arts Inc.

A NIGHT AT THE GRAND GHOUL OPRY

19%

- Tweed and Company Theatre

SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR

19%

- St Lawrence Shakespeare Festival

BEOWULF IN AFGHANISTAN

11%

- Great Canadian Theatre Company

THE MUSIC MAN

11%

Kodi Cannon -- Orpheus Musical Theatre

RIDE THE CYCLONE

8%

Llewyn McKenna -- Lost Baggage

NEXT TO NORMAL

8%

Emma Woodside -- Elevator Theatre Company

A CHRISTMAS CAROL

6%

Danielle Leger -- Tweed and Company Theatre

JERSEY BOYS

6%

Griffin Hewitt -- Tweed and Company Theatre

LEGALLY BLONDE

5%

Alana Malanga -- Carleton Musical Theatre Society

JERSEY BOYS

5%

Will Lincoln -- Tweed and Company Theatre

THE PROM

5%

Alex Becke -- Suzart Productions

DOGFIGHT

4%

Emma Iris -- Elevator Theatre Company

THE SPONGEBOB MUSICAL

4%

Alex Davidson -- TotoToo Theatre

MATILDA

4%

Ella Rose Lethbridge -- Suzart Productions

LEGALLY BLONDE

4%

Charlotte Thompson -- Carleton Musical Theatre Society

SWEENEY TODD

4%

Peter Graves -- Paper Moon Theatre

NEXT TO NORMAL

3%

Emma MacEachern -- Elevator Theatre Company

BEAUTIFUL

3%

Molly McGuire -- Orpheus Musical Theatre

THE PROM

3%

Kathleen Arbour -- Suzart Productions

LEGALLY BLONDE

3%

Kaylee Reid -- Carleton Musical Theatre Society

THE PROM

2%

Jamie Cachero -- Suzart Productions

DOGFIGHT

2%

Drew Werbowski -- Elevator Theatre Company

LEGALLY BLONDE

2%

Kay Sinclaire -- Carleton Musical Theatre Society

SWEENEY TODD

1%

Bradley McDermid -- Paper Moon Theatre

THE SPONGEBOB MUSICAL

1%

Luc Cormier -- TotoToo Theatre

MATILDA

1%

Waverley Unsworth -- Suzart Productions

BEAUTIFUL

1%

Jesse Gervais-Weedmark -- Orpheus Musical Theatre

SUPER THE MUSICAL

1%

Alexander Davidson -- yet another theatre collective

LATE COMPANY

17%

Vivian Burns -- Elevator Theatre Company

LATE COMPANY

10%

Adam Barrows -- Elevator Theatre Company

MISERY

9%

Cindy Beaton -- TooBeats Theatre

LATE COMPANY

8%

Hayden Sovinksy -- Elevator Theatre Company

LATE COMPANY

7%

Emily O'Kane -- Elevator Theatre Company

SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR

7%

Andrea Massoud -- St Lawrence Shakespeare Festival

NOW AND THEN

5%

Denise Shannon -- Ottawa Little Theatre

WHY IT’S (IM)POSSIBLE: A PLAY ABOUT PARENTING IN PRECARIOUS TIMES

5%

Zoë Sweet -- Great Canadian Theatre Company

MISERY

5%

Shaun Toohey -- TooBeats Theatre

SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR

4%

Daniel Briere -- St Lawrence Shakespeare Festival

NOW AND THEN

4%

Corey Pelow -- Ottawa Little Theatre

THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE

3%

Drew Moore -- Great Canadian Theatre Company

SILENT SKY

3%

Melissa Raftis -- Three Sisters Theatre Company

MUCH ADO ABOUT NOTHING

3%

Beck Lloyd -- St Lawrence Shakespeare Festival

THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE

3%

Maryse Fernandes -- Great Canadian Theatre Company

JONAS AND BARRY IN THE HOME

2%

Ian Stauffer -- Ottawa Little Theatre

OUR LITTLE SECRET

2%

Isaac Atfield -- Theatre Woodstock

MUCH ADO ABOUT NOTHING

2%

Quincy Armorer -- St Lawrence Shakespeare Festival

OUR LITTLE SECRET

2%

Shannon Wijnker -- Theatre Woodstock

LATE COMPANY

26%

- Elevator Theatre Company

AND THEN THERE WERE NONE

14%

- Ottawa Little Theatre

MISERY

10%

- TooBeats Theatre

NOW AND THEN

8%

- Ottawa Little Theatre

MUCH ADO ABOUT NOTHING

7%

- St Lawrence Shakespeare Festival

SILENT SKY

7%

- Three Sisters Theatre Company

THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE

6%

- Great Canadian Theatre Company

SHERLOCK HOLMES AND THE VANISHING HOUR

6%

- St Lawrence Shakespeare Festival

ONE SMALL MISSTEP

6%

Laurenne Tynski -- Sandy Gibson/undercurrents festival

JONAS AND BARRY IN THE HOME

5%

- Ottawa Little Theatre

WHY IT’S (IM)POSSIBLE: A PLAY ABOUT PARENTING IN PRECARIOUS TIMES

4%

- Great Canadian Theatre Company

OUR LITTLE SECRET

3%

- Theatre Woodstock

JERSEY BOYS

22%

Tim Porter -- Tweed and Company Theatre

RIDE THE CYCLONE

21%

Gillian Hosick -- Lost Baggage Musical Theatre

NEXT TO NORMAL

15%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

THE SPONGEBOB MUSICAL

13%

Justin LaDelpha -- TotoToo Theatre

DOGFIGHT

8%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

SILENT SKY

6%

David Magladry -- Three Sisters Theatre Company

37 POSTCARDS

5%

Gillean Denny -- Ottawa Little Theatre

THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE

4%

Sarah Waghorn -- Great Canadian Theatre Company

LATE COMPANY

3%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

BEOWULF IN AFGHANISTAN

2%

John Doucet -- Great Canadian Theatre Company

SONGS FOR A NEW WORLD

2%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

DOGFIGHT

26%

Josh Rigo -- Elevator Theatre Company

A CHRISTMAS CAROL

21%

Alaynah de Kleine -- Tweed and Company Theatre

SPONGEBOB THE MUSICAL

18%

Justin Ladelpha -- TotoToo Theatre

MATILDA

17%

Alex Dee -- Suzart Productions

MISERY

7%

Bob Krukowski -- TooBeats Theatre

THE ANGER IN ERNEST & ERNESTINE

7%

Nick Di Gaetano -- Great Canadian Theatre Company

BEOWULF IN AFGHANISTAN

5%

Ali Berkok -- Great Canadian Theatre Company

JERSEY BOYS

10%

Gabi Epstein -- Tweed and Company Theatre

NEXT TO NORMAL

10%

Salem Valentine -- Elevator Theatre Company

DOGFIGHT

9%

Tatum Tatarciuc -- Elevator Theatre Company

THE PROM

5%

Gillian Doiron -- Suzart Productions

THE MUSIC MAN

5%

Jennifer Grimsey -- Orpheus Musical Theatre

ONE SMALL MISSTEP

5%

Euan Wheaton -- Sandy Gibson/undercurrents festival

JERSEY BOYS

4%

Liam Crober Best -- Tweed and Company Theatre

THE MUSIC MAN

4%

Sam Castro -- Orpheus Musical Theatre

THE SPONGEBOB MUSICAL

4%

Alianne Rozon -- TotoToo Theatre

LEGALLY BLONDE

4%

Alex Simion -- Carleton Musical Theatre Society

THE SPONGEBOB MUSICAL

3%

Noah Pacheco -- TotoToo Theatre

MATILDA

3%

Catherine O’Farrell -- Suzart Productions

LEGALLY BLONDE

3%

Maddie Budding -- Carleton Musical Theatre Society

THE PROM

3%

Christopher Natuik -- Suzart Productions

MATILDA

3%

Brad Lafortune -- Suzart Productions

SWEENEY TODD

3%

Rebecca Russell -- Paper Moon Theatre

THE MUSIC MAN

3%

JT Morris -- Orpheus Musical Theatre

FOOTLOOSE THE MUSICAL

3%

Sam Sheahan -- University of Ottawa Theatre Club / Kailash Mital Theatre

A CHRISTMAS CAROL

2%

Hadley Mustakas -- Tweed and Company Theatre

NEXT TO NORMAL

2%

Josée Sovinsky -- Elevator Theatre Company

BEAUTIFUL

2%

Kyle Thompson -- Orpheus Musical Theatre

DOGFIGHT

2%

Adrien Pyke -- Elevator Theatre Company

NEXT TO NORMAL

2%

Joey Graff -- Elevator Theatre Company

DOGFIGHT

2%

Charlotte Thompson -- Elevator Theatre Company

DOGFIGHT

2%

GianPaolo Lattanzio -- Elevator Theatre Company

LATE COMPANY

26%

Will Mann -- Elevator Theatre Company

VIERGE

15%

Joy Mwandemange -- Great Canadian Theatre Company

SILENT SKY

10%

Robin Guy -- Three Sisters Theatre Company

MUCH ADO ABOUT NOTHING

8%

Breanne Tice -- St Lawrence Shakespeare Festival

AND THEN THERE WERE NONE

7%

Ian Stauffer -- Ottawa Little Theatre

MISERY

6%

Sam Smith -- TooBeats Theatre

MUCH ADO ABOUT NOTHING

6%

Tyrone Savage -- St Lawrence Shakespeare Festival

NOW AND THEN

6%

Denise Shannon -- OLT

JONAS AND BARRY IN THE HOME

5%

Sarah Aaron -- Ottawa Little Theatre

NOW AND THEN

4%

Shae Jalava -- Ottawa Little Theatre

NOW AND THEN

4%

Matt Walker -- Ottawa Little Theatre

OUR LITTLE SECRET

3%

Ted McLauchlin -- Theatre Woodstock

20%

Elevator Theatre Company

14%

Orpheus Musical Theatre

12%

Lost Baggage Musical Theatre

10%

Suzart Theatrical Productions

8%

The Bancroft Village Playhouse

8%

Carleton Musical Theatre Society

6%

Ottawa Little Theatre

6%

The Marble Arts Centre

6%

TotoToo Theatre

3%

A Company of Fools

3%

St Lawrence Shakespeare Festival

2%

Great Canadian Theatre Company

1%

Three Sisters Theatre Company

1%

TooBeats Theatre

1%

Theatre Woodstock

