MARI VAN DE VEN OPENT ZONDAGNACHT ALS EERSTE ZIJN HAARSALON at 's Hertogenbosch

Mari van de Ven opent zondagnacht als eerste zijn haarsalon

Aanstaande zondagnacht (zondag op maandag) om 0.01 is Het Haaratelier in 's-Hertogenbosch, de salon van topkapper Mari van de Ven, de eerste salon van Nederland die zijn deuren na de verplicht oupgelegde sluiting weer opent.

Mari en zijn team zullen medewerkers van het Jeroen Bosch ziekenhuis in de watten gaan leggen om hen te bedanken voor hetharde werk de afgelopen weken. Mari van de Ven: "het is ongekend wat deze groep mensen aan uren heeft gemaakt. Daarom gaan wij aan alle zorgmedewerkers in de rest van 2020 korting geven: op vertoon van hun pas krijgen zij 25% korting bij Het Haaratelier".

De salon wordt heropend door de wethouder van economische zaken van 's-Hertogenbosch en is daarmee om 0.01 uur maandag de eerste salon van Nederland die zijn deuren weer opent.





