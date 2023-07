Feature: RENEE DE GRUIJL TOEGEVOEGD AAN CAST MUSICAL DE TOCHT!

Renée de Gruijl, die komende weken nog te zien is in de succesvolle musical De Mol en de Paradijsvogel in het Amsterdamse DeLaMar Theater is toegevoegd aan de cast van Musical De Tocht. Samen met hoofdrolspelers Wolter Weulink, Nandi van Beurden, Theo Martijn Wever, Boy Ooteman, Jolijn Henneman, Thijs Meester en Maike Boerdam heeft De Tocht weer een grote naam uit de musicalwereld vast weten te leggen. Musical De Tocht gaat op 1 oktober in Leeuwarden in première.

‘Ik ben trots dat ik in De Tocht mag meespelen,’ laat Renée weten. ‘Het is een fantastische productie waar ontzettend veel bij komt kijken. Alleen al de immense ijsvloer is bijzonder. Ik verheug me op de samenwerking met iedereen.’

De cast van Musical De Tocht bestaat uit meer dan 60 spelende, zingende en schaatsende acteurs. In een Nederlandstalige muzikale theaterbeleving neemt De Tocht het publiek mee in het indrukwekkende verhaal van vijf vroegere schaatsvrienden die elkaar in de loop der jaren uit het oog verloren zijn. Maar in hun jongere jaren deden ze elkaar een belofte: als De Tocht ooit nog een keer komt, dan rijden we hem samen uit. Belofte maakt schuld, zeker aangezien één van de vrienden een geheim bij zich draagt, waardoor er veel meer op het spel staat dan enkel het halen van het kruisje. Is de band van vroeger sterk genoeg of verliezen ze op de Bonkevaart meer dan ze vooraf hadden kunnen bedenken?



De spektakelmusical is een verhaal van afzien, passie, verbroedering en keuzes maken. De Elfstedentocht als metafoor voor het leven. Vallen en opstaan, samen en alleen. Met indrukwekkende muziek, pakkende liedteksten en het ijzingwekkende mooie decor van de Friese elf steden.

Meer informatie en kaartverkoop: https://musicaldetocht.frl