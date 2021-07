Cast van MAMMA MIA! Krijgt Extra Versterking

Maandag starten de repetities voor de herneming van 'MAMMA MIA!', de hitmusical die vanaf 30 juli als eerste grote musicalproductie opnieuw in Stadsschouwburg Antwerpen te zien is en vanaf 10 september in Ethias Theater, Hasselt. Met meer dan 50.000 verkochte tickets en extra voorstellingen is de belangstelling in Vlaanderen groot. De hoofdcast, die bestaat uit o.a. Ann Van den Broeck, Evi Hanssen, Ilse La Monaca, Govert Deploige, Johan Terryn en Stany Crets, krijgt extra versterking. Heel wat voorstellingen werden immers verplaatst en dat zorgt voor puzzelwerk in de agenda's van de cast.



De rol van Sky zal deze zomer afwisselend vertolkt worden door Michiel De Meyer en Matthew Michel, met Laurenz Hoorelbeke als understudy.



Daarnaast werden Wout Verstappen (Ghost Rockers), Michael Longbloed (So You Think You Can Dance), Gian Schrouff, Kato Aerts en Ashia Mintiens ook nog toegevoegd aan het ensemble. Naast haar rol als Ellie, kijkt ook Helle Vanderheyden uit naar Sophie, een hoofdrol die ze afwisselt met Tinne Oltmans, die dit jaar furore maakte als Lisa in de gelijknamige telenovelle.



In 'Grease' en 'La Cage aux Folles' waren ze al een koppel en binnenkort zijn Helle Vanderheyden en Matthew Michel dat dus opnieuw als Sophie en Sky. "Als je ziet hoeveel positieve reacties deze musical al heeft losgeweekt na de première, dan kan je alleen maar dankbaar zijn dat je de kans krijgt om in zo'n tof verhaal in te stappen. Ik heb hem zelf gezien en het is dé perfecte musicaltitel voor wie houdt van positieve energie. Aan een hoog tempo wordt je meteen meegezogen in het verhaal en is het van de eerste tot de laatste minuut genieten. Samen met Laurenz Hoorelbeke vervangen we afwisselend Michiel De Meyer die de rol van Sky speelt", zegt Matthew Michel enthousiast.



"Ik word nu al emotioneel bij de gedachte dat we binnenkort weer kunnen spelen voor het publiek. Ja, ik heb dat net als mijn collega's ontzettend hard gemist. Niet alleen de eerste, maar alle 'MAMMA MIA!'-voorstellingen gaan wij met z'n allen keihard genieten van de mooie momenten die we met elkaar delen op het podium en met de mensen in de zaal. De timing is perfect, want het is inderdaad een zomerse musical die zich afspeelt op een Grieks eiland, tijdens de zomermaanden. Tel daarbij nog de herkenbare ABBA-songs en dan weet je dat 'MAMMA MIA!' een hitmusical is voor de ganse familie. De mensen moeten echt komen kijken en vooral lekker meegenieten", zegt Helle Vanderheyden.



Tickets en info over 'MAMMA MIA!' vind je op www.deepbridge.be