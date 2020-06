BWW Feature: MUSICAL SUMMER CLASS 2020 at Utrecht: enroll now!

Welkom in de Musical Summer Class!

Een hele werkweek lang ga je aan de slag met ons docententeam wat bestaat uit professionals uit het musicalvak voor iedereen van 11 t/m 17 jaar.

Krijg les van René van Kooten, Tony Neef, Maaike Widdershoven, Vajen van den Bosch en Renée van Wegberg. Elke dag een intensief programma met dans-, zang- en spellessen.

Natuurlijk ook veel fun en een lekkere vakantielunch. De Musical Summer Class wordt georganiseerd in de repetitieruimte op het hoofdkantoor van De Graaf en Cornelissen Entertainment in Utrecht waar grote musicals als My Fair Lady, Evita, Kinky Boots en The Full Monty zijn gemaakt.

Elke dag wordt er genoten van een lekkere en gezonde lunch. Tussendoor zorgen we voor genoeg drankjes, water, fruit en een snack.

Tijdens de week worden de richtlijnen van het RIVM strikt in acht genomen.

Kijk voor alle informatie op www.musicalsummerclass.nl

De Musical Summer Class is een onderdeel van de Stichting The Magic of Jeans, producent van de Jeans Theatershows.

