Previews: TOOTSIE al TEATRO SISTINA

Dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto nel Tour della scorsa Stagione, torna in scena nei teatri italiani "Tootsie", il Musical firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo tratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con l'indimenticabile interpretazione di Dustin Hoffman. Sul palcoscenico del Teatro Sistina dal 22 gennaio al 1 febbraio, lo spettacolo sarà in tour in diverse città italiane: attualmente in scena a Imola, poi Vicenza, Firenze, Messina, Imperia, Modena, Bolzano.



Divertente, romantico, irriverente e sorprendentemente attuale: “Tootsie” è pronto a conquistare il pubblico tra risate, emozioni e momenti di autentica riflessione. Un Musical iconico che gioca con intelligenza e ironia sui temi dell’identità, dell’amore e del successo, trasformandoli in puro divertimento.

A guidare il cast nel doppio ruolo Michael Dorsey/Dorothy Micheaels è Paolo Conticini, amatissimo protagonista di grandi successi del Musical come "Mamma Mia!" e "The Full Monty". Al suo fianco, nel ruolo dell’amico Jeff, Mauro Casciari, storico volto de Le Iene, conduttore radiofonico e DJ di RDS, ex braccio “sinistro” di Rosario Fiorello nell’acclamato Viva Rai2 e al suo debutto assoluto nel Musical.

Insieme ad un ensemble di straordinario talento, completano il cast Beatrice Baldaccini nel ruolo di Julie, Ilaria Fioravanti in quello di Sandy, Matteo Guma nei panni di Max, Massimiliano Carulli è Ron, Elena Mancuso nel ruolo di Rita, Sebastiano Vinci in quello di Stan, Fabrizia Scaccia in quello di Suzie, Denis Scoppetta nel ruolo di Clark e Roberto Tarsi nei panni di Stuart. La direzione musicale è di Emanuele Friello, le scenografie di Teresa Caruso, le coreografie di Roberto Croce, i costumi di Cecilia Betona, le luci di Daniele Ceprani, il suono di Stefano Gorini.

Con il libretto di Robert Horn, vincitore del Tony Award per questo titolo, e la musica e i testi di David Yazbek, già autore di un altro grande successo come "The Full Monty”, Tootsie è classificato come una delle migliori commedie di tutti i tempi nella lista stilata dall'American Film Institute e acclamato come "Il Musical più divertente di Broadway!" (The New York Post), oltre ad aver ricevuto l'incredibile cifra di 11 nomination agli Oscar del Musical (Tony Award), tra cui quello per il miglior musical e la migliore colonna sonora originale.



Lo spettacolo, prodotto da PeepArrow Entertainment in collaborazione con Il Sistina, racconta la storia di Michael Dorsey (Paolo Conticini), un bravo attore con un particolare talento per… non riuscire a mantenere un lavoro! Avvilito e disoccupato, Michael decide di fare un ultimo, disperato tentativo per realizzare i suoi sogni: si presenta al provino del musical sequel di Giulietta e Romeo, travestito da donna con il nome di Dorothy Michaels e, dopo un'ottima performance, lo vince. In una fulminea ascesa verso la celebrità di Broadway, Michael (travestito da Dorothy) diventa presto un’attrice amatissima dal pubblico ma, mentre il lavoro comincia ad andare a gonfie vele, Michael si innamora di una sua collega. Sarà il suo amico e coinquilino Jeff (Mauro Casciari), uno squattrinato ma navigato scrittore che per sopravvivere gestisce un ristorante, a metterlo di fronte alla realtà, facendogli realizzare che mantenere quel successo "di attrice" è molto più difficile di quanto si possa aspettare.

Con il suo ritmo serrato, una vicenda incredibilmente attuale e la coinvolgente colonna sonora, "Tootsie" è una commedia brillante e piena di colpi di scena che si prende amabilmente gioco dell’intero mondo dello show business con le sue dinamiche distorte, in cui "merito" e "scorciatoia" spesso si confondono. Ma la storia di Michael, grazie anche allo scoppiettante rapporto con il suo alter-ego Jeff, offre l'occasione per riflettere su temi importanti, come l'amore e il rapporto tra i sessi, l'identità e il ruolo della donna nella società, la genialità e il coraggio di rischiare per guadagnarsi un'opportunità per emergere. Celeberrima la frase finale che il camaleontico Dustin Hoffman rivolge alla sua amata nel disperato tentativo di "giustificare" il suo scambio di identità: "Sono stato un uomo migliore con te da 'donna', di quanto lo sia stato con le altre donne da 'uomo'".

Massimo Romeo Piparo (Regia e adattamento):

“Come sempre il Teatro arriva più in fondo e in modo più diretto al cuore dei temi fondamentali della nostra società. In un momento in cui si fa tanto parlare (o urlare) di temi così delicati e sensibili come “sessismo”, “patriarcato”, “identità”, Tootsie, con leggerezza e grande ironia, oltre che con la ineguagliabile forza della musica, li rappresenta in modo chiaro e deciso, affidando a poche ma significative indimenticabili battute la prova di quanta confusione ci sia ancora oggi tra “essere” e “apparire”. Nella versione teatrale si aggiunge anche una caustica e pungente critica all’intero mondo dello show business in cui –purtroppo- la differenza tra i sessi è ancora marcatamente segnata. La mia versione italiana tiene fedelmente conto dell’indirizzo dato dagli autori e ne esalta tutta l’ironia e la rinnovata comicità. Un cast di grandissimi professionisti, tutti perfettamente aderenti ai propri ruoli, ha completato la ricetta che mi ha permesso di offrire al pubblico italiano un prodotto attualissimo, scorrevole e di grande intrattenimento, che per la prima volta in Italia viene rappresentato dopo il suo successo a Broadway. Tootsie è un (meritato e doveroso) inno alle donne, uno spettacolo al femminile anche quando a parlarne… sono gli uomini, che potremmo condensare nella celeberrima battuta finale: “sono stato un uomo migliore con te, da donna…di quanto non lo sia stato con le altre donne…da uomo. Devo solo imparare a farlo…senza la gonna!”.

TOOTSIE

Musica e testi di David Yazbek

Libretto di Robert Horn

Tratto dalla storia di Don McGuire e Larry Gelbart e dal film Columbia Pictures prodotto da Punch Production, interpretato da Dustin Hoffman

Regia e adattamento di Massimo Romeo Piparo

Prodotto da PeepArrow Entertainment e Il Sistina

in accordo con Music Theatre International (Europe) Limited: www.mtishows.eu

TEAM CREATIVO

Emanuele Friello Direzione Musicale

Teresa Caruso Scene

Cecilia Betona Costumi

Roberto Croce Coreografie

Daniele Ceprani Luci

Stefano Gorini Suono

Con

Paolo Conticini nel ruolo di Michael Dorsey/ Dorothy Michaels

Mauro Casciari nel ruolo di Jeff

E con

Beatrice Baldaccini/ Julie

Ilaria Fioravanti/ Sandy

Matteo Guma / Max

Massimiliano Carulli / Ron

Elena Mancuso / Rita

Sebastiano Vinci / Stan

Fabrizia Scaccia / Suzie

Denis Scoppetta / Clark

Roberto Tarsi / Stuart

Ensemble

Martina Bassarello

Benjamin Bemporad

Silvia Giacobbe

Paolo Giammona

Ginevra Grossi

Clara Intorre

Alice Longo

Roberto Torri

TOUR ITALIANO (in aggiornamento)

dal 6 all’11 gennaio IMOLA, Teatro Ebe Stignani

dal 17 al 18 gennaio VICENZA, Teatro Comunale

dal 22 gennaio all’1 febbraio ROMA, Teatro Sistina

dal 7 all’8 febbraio FIRENZE, Teatro Verdi

dal 17 al 19 febbraio MESSINA, Teatro Vittorio Emanuele

dal 28 febbraio all’1 marzo IMPERIA, Teatro Cavour

dal 14 al 15 marzo MODENA, Teatro Comunale

17 marzo BOLZANO, Teatro Comunale

Responsabile Comunicazione, Ufficio Stampa e Relazioni Esterne

Federica Fresa +39 335 5481631

stampa@ilsistina.it

federicafresacomunicazione@gmail.com

