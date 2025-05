Review: MAMMA MIA! al Teatro Arcimboldi Milano

Get Access To Every Broadway Story



Uno dei musical più amati torna a Milano, questa volta in lingua originale, come tappa del tour internazionale che ha conquistato il mondo: il MAMMA MIA! International tour ha toccato 42 paesi negli ultimi 20 anni, con più di 3.750 repliche e oltre 7,3 milioni di spettatori.

La trama la conosciamo tutti: siamo su una piccola isola greca dove Sophie, prossima al matrimonio, cerca di scoprire chi sia il suo vero padre tra tre uomini del passato della madre, Donna. Con l’arrivo degli ospiti, tra equivoci, momenti di tenerezza e tanta musica, si snoda una storia leggera ma emozionante, sulle note senza tempo degli ABBA.

La messa in scena rimane fedele alla formula originale che ha conquistato i teatri di tutto il mondo, tanto che i più appassionati di musical potrebbero averla già ammirata nel West End londinese o a Broadway in passato. Ma a ben vedere, Mamma Mia! dimostra che non sempre serve reinventare la ruota: la magia di questo musical risiede proprio nella sua collaudata alchimia di ingredienti perfetti. A distanza di 25 anni dal debutto (1999), lo spettacolo conserva intatta la sua capacità di emozionare, trascinando il pubblico in un vortice di energia pura che va ben oltre la nostalgia. È la prova che un grande classico, quando è costruito su solide fondamenta di musica indimenticabile e storytelling universale, non ha bisogno di evolversi per continuare a far battere i cuori. La scenografia, semplice ma funzionale, ricrea perfettamente l’atmosfera mediterranea: muri bianchi, porte azzurre e luci calde che evocano le sere d’estate.

Il pubblico è appassionato e partecipe, e ha l'occasione di cantare e ballare durante il finale, che si trasforma in una vera e propria festa collettiva. L’energia in sala è palpabile, alimentata da un cast affiatato e pieno di entusiasmo.

Molto brave le protagoniste: la Donna di Steph Parry con grande carisma e presenza scenica, riesce a commuovere e divertire allo stesso tempo; Ellie Kingdon nei panni di Sophie è fresca e credibile nel suo ruolo di giovane in cerca della propria identità. Ottime anche le interpreti delle amiche di Donna, Sarah Earnshaw e Nicky Swift, che regalano momenti esilaranti.

Un appuntamento imperdibile per chi ama il musical, la musica degli ABBA e le storie che sanno far sorridere e scaldare il cuore.

