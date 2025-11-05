Previews: THE ROCKY HORROR SHOW in tour in Italia

Il musical torna in tour per festeggiare i suoi 50 anni!
Il film con Tim Curry e Susan Sarandon festeggia 50 anni ma è pronto a conquistare nuovamente il pubblico italiano. “The Rocky Horror Show”, il leggendario e trasgressivo musical di Richard O’Brien torna al TAM Teatro Arcimboldi con una straordinaria novità: la popstar internazionale Jason Donovan nel ruolo di Frank ‘n’ Furter dal 18 al 23 novembre. Nelle altre date del tour, il ruolo di Frank ‘n’ Furter verrà interpretato da Stephen Webb.
Diretto da Christopher Luscombe, lo spettacolo comprende tutti i famosi brani musicali che
hanno reso il musical un successo strepitoso, tra cui Sweet Transvestite,
Science Fiction/Double Feature, Dammit Janet e, naturalmente, The Time-Warp.
The Rocky Horror Show racconta la surreale avventura di Brad e Janet, una coppia che, sorpresa da una tempesta, trova rifugio nel castello del Dr. Frank-N-Furter, scienziato eccentrico deciso a creare l’uomo perfetto. Tra trasgressione, ironia e libertà, i protagonisti vengono travolti in un viaggio che segna per sempre le loro vite.
Debuttato nel 1973 a Londra davanti a soli 63 spettatori, il musical è diventato un fenomeno mondiale: oltre 30 milioni di spettatori in più di 30 Paesi, traduzioni in 20 lingue e un successo che non si è mai fermato. Nel 1975 è nato anche il celebre film The Rocky Horror Picture Show, ancora oggi proiettato nei cinema, diventando l’uscita cinematografica più longeva della storia.
Oltre alla sua leggendaria colonna sonora, The Rocky Horror Show è celebre per la audience participation: il pubblico si traveste, interagisce con gli attori e balla il “Time Warp”, trasformando ogni replica in una vera festa collettiva. Un cult senza tempo che continua a entusiasmare e a unire generazioni.
Il tour toccherà quattro città italiane nelle seguenti date:
