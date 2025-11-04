Review: FRIDA OPERA MUSICAL al Teatro Arcimboldi Milano

Enter Your Email to Unlock This Article



Ha debuttato al TAM Teatro Arcimboldi di Milano Frida Opera Musical, la nuova produzione firmata MIC International Company che, dopo il successo di opere come La Divina Commedia e Van Gogh Café, sceglie di raccontare la vita e l’anima di Frida Kahlo. Lo spettacolo, scritto e diretto da Andrea Ortis insieme a Gianmario Pagano, proseguirà il suo tour a Firenze, Roma e Torino a novembre e dicembre 2025.

Il primo atto è dedicato soprattutto alla dimensione biografica e intima della pittrice. L’incontro iniziale con La Catrina, interpretata da una magnetica Drusilla Foer, introduce da subito il dualismo vita-morte che attraverserà tutto lo spettacolo. Frida (Federica Butera) sceglie di vivere, pur sapendo che la sua sarà un’esistenza segnata da dolore e lotta. La vediamo adolescente ribelle, innamorarsi di Diego Rivera (Andrea Ortis), avvicinarsi alla pittura, affrontare le prime ferite fisiche e interiori. In questa parte il focus è più umano che artistico: emerge il carattere di Frida, mentre l’arte di Diego, più imponente, prende inizialmente più spazio della sua.

Nel secondo atto il baricentro si sposta sull’arte e sul mondo. Frida viaggia, espone, incontra correnti artistiche e pensatori del suo tempo. Le proiezioni delle opere di Magritte accompagnano il suo soggiorno parigino, i murales di Diego il loro tempo negli Stati Uniti, mentre sul palco le scenografie di Gabriele Moreschi si trasformano in una vera e propria galleria vivente. I dipinti di Frida si materializzano nella combinazione di installazioni fisiche e proiezioni immerse tra attori e ballerini sul palco, creando un dialogo continuo tra pittura e teatro.

L’impatto visivo è uno dei punti di forza dello spettacolo. Le luci di Valerio Tiberi e Virginio Levrio, i costumi curatissimi di Erika Carretta e le coreografie di Marco Bebbu restituiscono un Messico vibrante e simbolico, tra folklore, spiritualità e rivoluzione. Non mancano deviazioni dal filo narrativo principale, talvolta apparentemente superflue, ma efficaci nell'arricchire il contesto storico e politico in cui l’artista si muove.

La musica originale di Vincenzo Incenzo attinge a generi diversi, dal tradizionale al contemporaneo, accompagnando il racconto e contribuendo a dare identità ai personaggi anche attraverso atmosfere e tonalità musicali differenti. Le coreografie alternano momenti corali a quadri intimi, sempre al servizio del contenuto emotivo.

Il cast convince in ogni ruolo. Federica Butera restituisce una Frida intensa, fragile e indomita, capace di coinvolgere il pubblico con voce e presenza scenica. Drusilla Foer domina la scena nei panni de La Catrina: elegante, ironica, enigmaticamente presente, attraversa lo spettacolo con numerosi cambi d’abito e una raffinata teatralità, incarnando la morte come compagna lucida e affascinata della vita.

Frida Opera Musical si presenta come un inno alla vita che resiste al dolore, capace di coinvolgere il pubblico e ricevere un caldo apprezzamento ad ogni replica.

Dopo il debutto, il musical proseguirà il suo tour nelle principali città italiane:

Firenze, Teatro Verdi – dal 7 al 9 novembre 2025

Roma, Teatro Brancaccio – dal 12 al 23 novembre 2025

Torino, Teatro Alfieri – dal 4 al 7 dicembre 2025

CREDITI

Regia Andrea Ortis

Scritto da Andrea Ortis e Gianmario Pagano

Musiche e Liriche Vincenzo Incenzo

Coreografie Marco Bebbu

Costumi Erika Carretta

Scenografie Gabriele Moreschi

Progetto Luci Associato Valerio Tiberi e Virginio Levrio

Progetto Video Virginio Levrio

Suono Enrico Porcelli



Assistenti alla regia: Emma de Nola e Beatrice D’Arienzo



CAST ARTISTICO

Federica Butera nel ruolo di Frida Kahlo

Drusilla Foer nel ruolo de La Catrina

Andrea Ortis nel ruolo di Diego Rivera

e con:

Antonello Angiolillo - Floriana Monici - Valeria Belleudi - Riccardo Maccaferri

Debora Boccuni - Arianna Tale’ - Federica De Riggi - Antonio Sorrentino - Elisabetta Dugatto - Giulia Maffei - Rebecca Erroi - Enrico Cava - Jacopo Siccardi - Omar Barole - Matteo Ammoscato - Carmine Olivazzi - Damiano Spitaleri – Raffaele Iorio – Leonardo Mazzarotto – Gioele Mazza – Samuel Perinotto

Produttore Esecutivo Lara Carissimi

Amministratrice di Compagnia Luisa Iandolo

Assistente di Produzione Federica Zangari

Reader Reviews

