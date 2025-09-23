Review: Suzhou Ballet Theatre Presents THE LOVE BRIDGE / A BALLET COLLECTION at Teatro Arcimboldi Milano

Enter Your Email to Unlock This Article



Teatro Arcimboldi Milano ha ospitato per la prima volta il Suzhou Ballet Theatre, unica compagnia professionale di balletto della provincia cinese di Jiangsu. Fondata nel 2007 e oggi diretta dalla celebre ballerina Tan Yuanyuan, la compagnia porta avanti il cosiddetto “Jiangnan Ballet”, uno stile che intreccia radici culturali cinesi e linguaggi contemporanei, cercando un equilibrio tra tradizione e innovazione.

Il gala, dedicato al tema dell’amore nelle sue molteplici declinazioni, ha proposto un percorso che alternava delicatezza e passione, mito e modernità. Un viaggio in quattro quadri molto diversi tra loro, uniti però dal filo rosso della relazione umana.

The Dream Interrupted, ispirato al capolavoro dell’opera Kunqu The Peony Pavilion, ha aperto la serata con una danza corale che giocava sull’ambiguità tra sogno e realtà. L’impatto scenico è stato notevole: linee compatte, movimenti fluidi e un’atmosfera sospesa che ha introdotto il pubblico in un mondo rarefatto e poetico.

Il secondo brano, Farewell, tratto dal balletto Glorious Clouds, si è invece concentrato sull’intimità di un duetto. Un momento di intensa emozione, che ha mostrato il lato più lirico e umano della compagnia.

The Love Bridge, nuova creazione di Tan Yuanyuan ispirata al mito del Mandriano e della Tessitrice, ha regalato momenti di grande bellezza e suggestione, facendo intuire la forza poetica dell’opera completa. L’estratto presentato, pur risultando a tratti un po’ frammentario, ha comunque lasciato emergere la delicatezza della leggenda cinese e il messaggio di speranza che la anima, invitando a desiderare di vedere la coreografia nella sua interezza.

A chiudere la serata, la forza primordiale della Rite of Spring nella versione di Glen Tetley. Scalzi, a contatto diretto con il palco, i danzatori hanno evocato una fisicità quasi tellurica, capace di trasmettere la brutalità e la vitalità della partitura di Stravinsky. Qui la compagnia ha mostrato un’energia diversa, più vicina al linguaggio della danza moderna, con un’intensità fisica che ha coinvolto il pubblico.

Le luci, sobrie ma efficaci, hanno accompagnato i vari quadri senza mai sovrastarli; i costumi, essenziali ma raffinati, hanno contribuito a disegnare atmosfere suggestive. Nel complesso, lo spettacolo ha offerto un assaggio variegato del repertorio del Suzhou Ballet Theatre, lasciando il segno per la capacità di intrecciare culture, stili e sensibilità diverse.

